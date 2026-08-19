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三總移植中心遭搜索約談7人 院方澄清：無涉「器官類移植」弊案

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
三軍總醫院傳出偽造文書案，院方澄清，案件已進入司法調查程序，本院相關人員均配合檢調調查，並無外界揣測涉及「器官類移植」弊案內容。聯合報系資料照
三軍總醫院傳出偽造文書案，院方澄清，案件已進入司法調查程序，本院相關人員均配合檢調調查，並無外界揣測涉及「器官類移植」弊案內容。聯合報系資料照

三軍總醫院今日傳出遭檢警搜索，士林地檢署檢察官指揮台北市刑警大隊等單位，前往三總內湖院區搜索，並約談相關人員到案說明。據了解，全案朝偽造文書罪嫌方向偵辦，共有7人接受調查，其中4人列為被告、3人為證人，目前陸續偵訊中。

由於搜索地點涉及移植醫療相關單位，一度引發外界揣測是否與器官移植有關，三總下午發出聲明澄清，強調並無外界揣測涉及「器官類移植」弊案內容，呼籲勿過度解讀。

目前檢警調查仍在進行中，案件是否涉及院內行政作業或其他事項、偽造文書的具體內容，以及4名被告各自涉案程度，均有待檢方進一步釐清。

三總在國內器官移植領域具有重要地位，更是台灣北區五臟皆可移植之醫學中心，消息曝光後受到醫界關注。根據三總2024年永續報告書，院方自1988年起發展心臟移植，迄今完成約278例心臟移植手術，移植人數居全國前2名。自2003年起已完成約763例肝臟移植、自1986年起完成約389例腎臟移植，並持續發展肺臟及胰臟移植。

三總近年持續引進新的器官保存及移植技術，2023年9月完成台灣首例使用「器官照護系統」（OCS）技術的心臟移植手術。不同於傳統以低溫方式保存器官，OCS可在運送期間持續供應捐贈心臟血液、氧氣及養分，並即時監測器官功能，讓醫療團隊有機會評估及運用部分過去可能不適合移植的捐贈心臟，增加可供移植器官的機會。

三總 偽造文書

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