快訊

「半年來一度每天通話」王惠美缺席中常會 鄭麗文親吐兩人溝通心路

聽新聞
0:00 / 0:00

醫院祈安超薦法會 虔誠誦經、全院灑淨祈願佛力加持

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院今辦中元普度祈安超薦法會，祈願藉由佛力加持，讓醫院氣場祥和、人人身心平安。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院今辦中元普度祈安超薦法會，祈願藉由佛力加持，讓醫院氣場祥和、人人身心平安。圖／部基提供

衛生福利部基隆醫院今天舉辦中元普度祈安超薦法會，安排法師誠誦經祈福，並繞行醫院門診、急診、病房及行政區域進行灑淨，祈願藉由佛力加持，讓醫院氣場祥和、人人身心平安。

部基表示，農曆7月是孝道月，院方秉持「行孝報恩、慎終追遠」精神，並祈求病人早日康復、院務推動順利，今辦法會，並請佛光山極樂寺慧任法師主法，帶領全院醫護同仁、來院民眾及住院病人虔誠誦經祈福。

部基院長林三齊率領全院各科室主管與同仁參加，法會由灑淨儀式揭開序幕，慧任法師偕同林三齊院長及副院長蔡翊新，分為2組繞行醫院門診、急診、病房及行政區域進行灑淨，祈求人人身心平安。

林三齊表示，中元普度是基隆在地重要民俗活動，除了表達對先人的追思，更是邀民眾廣結善緣、一同來齊心修持。基隆醫院作為守護大基隆地區民眾健康的一環，期望透過每年舉辦普度法會，祈求全院員工與病人都能平平安安，展現關懷與熱愛生命的精神。

部基響應環保政策，推廣環境友善祭祀與素食贊普，並實施紙錢集中收運與焚香減量，以降低空氣污染來維護良好空氣品質，共同打造健康、環保與信仰兼顧的醫療環境。

慧任法師在法會開示指出，普度的精神在於發揚廣大慈悲心，透過誠心誦經與善念迴向，能為世間帶來和平與安定，法會最後在莊嚴肅穆的誦經與迴向聲中圓滿結束。

衛生福利部基隆醫院今辦中元普度祈安超薦法會，祈願藉由佛力加持，讓醫院氣場祥和、人人身心平安。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院今辦中元普度祈安超薦法會，祈願藉由佛力加持，讓醫院氣場祥和、人人身心平安。圖／部基提供

衛生福利部基隆醫院今辦中元普度祈安超薦法會，祈願藉由佛力加持，讓醫院氣場祥和、人人身心平安。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院今辦中元普度祈安超薦法會，祈願藉由佛力加持，讓醫院氣場祥和、人人身心平安。圖／部基提供

衛生福利部基隆醫院今辦中元普度祈安超薦法會，祈願藉由佛力加持，讓醫院氣場祥和、人人身心平安。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院今辦中元普度祈安超薦法會，祈願藉由佛力加持，讓醫院氣場祥和、人人身心平安。圖／部基提供

衛生福利部基隆醫院今辦中元普度祈安超薦法會，祈願藉由佛力加持，讓醫院氣場祥和、人人身心平安。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院今辦中元普度祈安超薦法會，祈願藉由佛力加持，讓醫院氣場祥和、人人身心平安。圖／部基提供

衛生福利部基隆醫院今辦中元普度祈安超薦法會，祈願藉由佛力加持，讓醫院氣場祥和、人人身心平安。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院今辦中元普度祈安超薦法會，祈願藉由佛力加持，讓醫院氣場祥和、人人身心平安。圖／部基提供

法會 醫院 基隆 中元普渡

延伸閱讀

中元普度禁忌別踩雷 命理師教你拜出平安財運雙旺

傳嘉義基督教醫院鬧放射師荒 陳嘉宏澄清：人力充足、檢驗未受影響

鬼門開！4生肖今年要多留意 城隍爺提醒10件事「千萬別做」

鬼月到…普度當心4大忌 拜錯恐把「好兄弟」請進門

相關新聞

10縣市豪大雨特報 從基隆下到屏東

中央氣象署下午14時35分針對全台10縣市發布豪雨特報，指出低壓帶及低氣壓影響，易有短延時強降雨，今(19)日高雄市、屏東縣地區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、嘉南地區及南投、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

沙德爾颱風生成！朝琉球群島移動 關注下周距離台灣遠近

根據日本氣象廳最新颱風消息，在關島東南東方海面的熱帶性低氣壓TD20號，今天中午12時增強為沙德爾颱風。我中央氣象署表示，沙德爾颱風未來將偏西北方向，穩定朝琉球群島移動，下周之後距離台灣遠近程度持續追蹤。

2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊

近年來新的詐騙手法層出不窮，連最「基礎」的電話詐騙，也被詐騙集團玩出新花樣。近日，來電辨識APP Whoscall在臉書發文提醒，接到「+422」或「+42」開頭的電話一定是詐騙，提醒民眾多加注意。

壓力來就想吃炸物、甜食？營養師曝平衡菜單 香蕉可穩定情緒

心情不好、壓力大時，總是特別想吃蛋糕、珍珠奶茶或洋芋片嗎？營養師張語希在臉書粉專指出，人在壓力狀態下，體內皮質醇會上升，也可能增加對高糖、高油食物的渴望。不過這時若能選擇適合的食物，反而有助補充身體所需營養，幫助維持神經系統正常運作與情緒穩定。

LINE主題更新後變醜、圖示縮小可退費！官方申請表單教你填

不少民眾會花錢購買LINE「主題」，不過近期LINE為了配合蘋果的液態玻璃（Liquid Glass）風格進行更新後，不少主題無法在APP內完整顯示，引起許多用戶不滿。近日有網友分享，如果購買的主題出現顯示問題，其實可以向LINE官方申請退費。

遠距情侶愛「掛睡」？視訊整夜恐害電池老化 教你正確方式不傷手機

遠距戀愛相當考驗雙方的感情，牛郎織女每年農曆七月初七可透過鵲橋相會，而現代的異地情侶則可以靠「掛睡」維繫感情。不過，掛睡究竟會不會傷手機？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。