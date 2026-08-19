醫院祈安超薦法會 虔誠誦經、全院灑淨祈願佛力加持

衛生福利部基隆醫院今天舉辦中元普度祈安超薦法會，安排法師誠誦經祈福，並繞行醫院門診、急診、病房及行政區域進行灑淨，祈願藉由佛力加持，讓醫院氣場祥和、人人身心平安。

部基表示，農曆7月是孝道月，院方秉持「行孝報恩、慎終追遠」精神，並祈求病人早日康復、院務推動順利，今辦法會，並請佛光山極樂寺慧任法師主法，帶領全院醫護同仁、來院民眾及住院病人虔誠誦經祈福。

部基院長林三齊率領全院各科室主管與同仁參加，法會由灑淨儀式揭開序幕，慧任法師偕同林三齊院長及副院長蔡翊新，分為2組繞行醫院門診、急診、病房及行政區域進行灑淨，祈求人人身心平安。

林三齊表示，中元普度是基隆在地重要民俗活動，除了表達對先人的追思，更是邀民眾廣結善緣、一同來齊心修持。基隆醫院作為守護大基隆地區民眾健康的一環，期望透過每年舉辦普度法會，祈求全院員工與病人都能平平安安，展現關懷與熱愛生命的精神。

部基響應環保政策，推廣環境友善祭祀與素食贊普，並實施紙錢集中收運與焚香減量，以降低空氣污染來維護良好空氣品質，共同打造健康、環保與信仰兼顧的醫療環境。

慧任法師在法會開示指出，普度的精神在於發揚廣大慈悲心，透過誠心誦經與善念迴向，能為世間帶來和平與安定，法會最後在莊嚴肅穆的誦經與迴向聲中圓滿結束。

衛生福利部基隆醫院今辦中元普度祈安超薦法會，祈願藉由佛力加持，讓醫院氣場祥和、人人身心平安。圖／部基提供

衛生福利部基隆醫院今辦中元普度祈安超薦法會，祈願藉由佛力加持，讓醫院氣場祥和、人人身心平安。圖／部基提供

衛生福利部基隆醫院今辦中元普度祈安超薦法會，祈願藉由佛力加持，讓醫院氣場祥和、人人身心平安。圖／部基提供

衛生福利部基隆醫院今辦中元普度祈安超薦法會，祈願藉由佛力加持，讓醫院氣場祥和、人人身心平安。圖／部基提供