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中醫大新竹附醫琴聲傳愛 企業再捐20輛輪椅助行動不便病患

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
桃園市東興國中弦樂團今天到中國醫藥大學新竹附設醫院公益演出，易新耐火築爐工程有限公司捐贈20輛輪椅給醫院使用。記者黃羿馨／攝影
桃園市東興國中弦樂團今天到中國醫藥大學新竹附設醫院公益演出，易新耐火築爐工程有限公司捐贈20輛輪椅給醫院使用。記者黃羿馨／攝影

桃園市東興國中弦樂團今天到中國醫藥大學新竹附設醫院公益演出，悠揚琴聲迴盪醫院大廳，陪伴病患及家屬；活動也結合企業捐贈20輛輪椅，盼透過音樂傳遞關懷，並以實際醫療資源協助行動不便病患。

東興國中弦樂團今天在中國醫藥大學新竹附設醫院大廳演出，學生以弦樂演奏多首樂曲，曲目橫跨古典、流行及動漫音樂，吸引不少病患、家屬及醫護人員駐足聆聽，也讓原本忙碌的醫療場域多了一分輕鬆氣氛。

東興國中弦樂團指導老師許鳳蟬表示，希望透過公益演出，讓學生除了接受音樂訓練、累積舞台經驗，也能體會音樂在舞台之外的價值，學習運用自己的專長關懷他人，讓琴聲成為陪伴病患及家屬的一股力量。

中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔內科醫師鄭博斌表示，這場活動除了以音樂傳遞關懷，也同步舉行輪椅捐贈儀式。捐贈緣起於患者接受治療後，感念醫院在治療期間提供協助，希望能進一步回饋醫療照護，由易新耐火築爐工程有限公司捐贈20輛輪椅給醫院使用。

鄭博斌指出，輪椅是行動不便病患相當重要的輔具，院內輪椅長期供病患使用，也有持續汰換需求，此次透過企業捐贈20輛輪椅，可提供有需要的病患使用，讓善意轉化為實際協助。

鄭博斌表示，此次企業愛心捐贈與學生公益音樂演出相互呼應，公益不只透過琴聲傳遞，也化為實際醫療資源，讓病患在就醫過程中獲得更多支持與便利。

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，感謝參與公益演出的師生、音樂家及企業共同投入，透過藝術、人文關懷與企業資源結合，將音樂帶進醫療場域，也把社會善意轉化為病患實際所需，希望讓病患及家屬在治療過程中感受到更多支持與溫暖。

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