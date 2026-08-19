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公費幽門螺旋桿菌篩檢上路 醫籲這3步驟守護腸胃健康
衛福部國民健康署今年1月正式將胃癌篩檢列為第6項公費癌症篩檢，醫師提醒，臨床上約8至9成胃癌與幽門螺旋桿菌感染有關；民眾若持續出現上腹痛、不明原因體重減輕、吞嚥困難、容易飽、黑便或缺鐵性貧血等警訊，應速就醫深入評估。
柳營奇美醫院胃腸肝膽科醫師張凱郁今天表示，幽門螺旋桿菌感染通常沒有明顯症狀，但未出現胃痛，不代表胃黏膜沒有受到傷害。細菌可能長期存在胃內，引起慢性胃炎，並逐步造成消化性潰瘍、萎縮性胃炎及胃黏膜腸化生等癌前病變，甚至增加胃癌風險。
張凱郁進一步指出，資料顯示，台灣每年約3500人心診斷胃癌，好發年齡50歲以上，男性發生率比女性高出1.5倍至2倍，而幽門螺旋桿菌感染者，胃癌發生風險增加6倍。
而20歲以上成人幽門螺旋桿菌感染盛行率約30%，感染者中約90%會有慢性胃炎、10%會發生胃潰瘍、10%會發生十二指腸潰瘍、1至4%會發生胃癌，從臨床統計約8至9成胃癌患者與幽門螺旋桿菌感染有關。
張凱郁表示，衛生福利部自今年1月1日起，提供45至74歲民眾終身1次公費「胃幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測」。採檢方式與大腸癌糞便潛血檢查相似，同時符合兩項篩檢資格的民眾，可向醫療院所詢問是否能一併領取採檢管，透過一次採檢同時守護胃部與大腸健康。
他呼籲，符合資格的民眾把握公費篩檢機會，依序完成「確認胃部狀況、規則接受治療、確認除菌成效」三步驟，才能真正將一次篩檢轉化為長期的胃癌預防行動。
張凱郁指出，成功根除幽門螺旋桿菌可降低胃癌風險，但不代表從此完全不會罹患胃癌；若胃鏡已發現嚴重萎縮性胃炎、胃黏膜腸化生、再生不良，或曾接受早期胃癌切除，除菌後仍須定期接受胃鏡追蹤。
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