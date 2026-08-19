今天年輕人是明天的老人 老盟攜NPO盤點超高齡台灣政策缺口

中華民國老人福利推動聯盟今天舉辦「2026超高齡社會十大行動建議：NPO聯合倡議高峰會」。老盟祕書長張淑卿表示，繼去年從中央政策提出建言，今年把目光轉向22縣市，檢視全台高齡服務與照顧落差，讓該補到的人真正補到，並呼籲縣市首長候選人將必要的高齡政策納入政見，以達台灣長者健康平權。

陳時中：超高齡挑戰從「缺錢」走向「缺人」

行政院政務委員陳時中受邀以「超高齡元年，臺灣動起來！國家因應藍圖」為題發表專題演講，他表示，超高齡社會不只是長照問題，更牽動人口、勞動力及產業結構，高齡政策應翻轉思維，讓長者從「被照顧」走向「自立」，進一步成為社會的貢獻者。

陳時中指出，長照3.0將強化健康促進與積極復能，並研議「健康幣」，鼓勵民眾以健康行為累積獎勵，「優先掛號」也是討論方向之一。醫療與長照銜接則要求朝「負一天」努力，在病人出院前即接上長照資源。

面對獨居長者增加，政府預計115至116年完成70萬人實地訪查並提供分級支持。陳時中也指出，未來最大挑戰將從「缺錢」轉為「缺人」，應透過職務再設計與智慧科技提升人力效率，同時持續推動在地安老與安寧善終。

衛福部次長呂建德致詞表示，政府正推動「健康台灣」及「高齡社會白皮書」，以社區為基礎建構連續性照顧體系。針對獨居長者，已編列62億元，預計兩年內全面盤點並提供支持服務，同時推動安全安居、孤獨預防及社區健康服務。長照3.0十年計畫今年正式提出，預算也由去年的927億元增至1501億元。未來盼透過跨部門、跨世代及跨領域合作，讓高齡者成為社會的寶貴資產，朝在地安居、共生共好的台灣邁進。

政策不能只看進度 關鍵是長者能不能真正用到

台灣邁入超高齡社會，醫療、長照與社會支持體系是否準備完善，已成全民健康的重要課題。中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿盤點2025年「NPO七大建言」執行進度指出，政府雖已回應多項訴求，但政策仍處於「推進中」階段，而衛福部現已著手整合高齡與長照相關議題，但《老人福利法》仍屬於「革命尚未成功」，未來應回到長者的生活經驗，確認服務是否真正可近、可用且有感。

張淑卿表示，雖然「長照3.0」於今年正式啟動，但核心的《老人福利法》修法仍未有動作，且缺乏行政院層級的「超高齡辦公室」進行跨部會統籌，導致政策整合與課責機制不足。此外，雖然立法院正推動將老人健保補助納入《老人福利法》，但此舉能否通過仍待觀察。

張淑卿更盤點「NPO七大建言」，在整合醫療與照護方面，「長照3.0」雖規劃縮短出院銜接天數，但基層照護正面臨人力缺乏的危機，長照給付更多年未隨物價聯動調整，加上夜間照顧無加給，導致經營者面臨極大壓力；在反歧視與賦權方面，目前NCC已將高齡歧視納入媒體素養培訓，但仍缺乏「反年齡歧視專法」，顯示仍有相當大的進步空間。

為回應社區安全與獨居支持需求，行政院已核定62.5億元特別預算，於2026年啟動為期兩年的全國獨老普查，預計訪查約70萬名獨居長者。張淑卿也提出警示，在推動高齡科技計畫的同時，必須保留強制性的「實體／真人雙軌服務」，避免數位化成為長者獲取服務的新障礙。

張淑卿最後呼籲，應加速將去年的「七大建言」聚焦為2026年的「十大行動方案」，並補足《高齡權益保障法》的法律基石，以縮小城鄉落差，讓服務真正抵達偏鄉與每個需要支持的角落。

林萬億：別把財務負擔留給下一代

專題演講後，由行政院前政務委員林萬億、健康永續教育基金會創辦人暨董事長邱淑媞，以及老盟政策倡導委員會召集人黃松林展開議題交流，從國際經驗回看台灣現況，進一步思考中央政策與地方執行如何共同保障高齡者的自主、尊嚴與權益。

林萬億指出，台灣高齡政策已逐步從福利思維走向權益保障，但邁入超高齡社會，仍有多項結構性問題待解。首先是健保、勞保財務永續，隨高齡化及醫療品質需求提高，不能只依賴政府持續補貼，否則最終負擔仍可能落到年輕世代。

其次是「老人住老屋」，台灣平均屋齡31.7年，59%屋齡超過30年，如何加速改善高齡友善住宅是一大挑戰；交通安全同樣嚴峻，交通事故死亡者中，高齡者占約四成。

林萬億表示，65歲以上就業率已從8.4%提升至10.2%，但高齡者不應只被視為人力補充，更應發揮「智慧傳承」價值。面對長照3.0，除強化醫療與照顧銜接，也應正視外籍看護人力競爭及權益保障，將外籍看護、家庭照顧者與社區支持系統串連起來。

邱淑媞：今天的年輕人就是明天的老人

邱淑媞表示，面對超高齡社會，長照與醫療不能再只被視為福利，而應從基本人權出發，「今天的年輕人就是明天的老人」，應以生命歷程觀點打造一生都能有尊嚴的制度，避免陷入世代資源競爭。

邱淑媞指出，現行醫療、長照及社區服務仍存在斷鏈，未來應整合給付、評估、照顧計畫及人力資源。科技運用也要翻轉思維，「AI是幫助你有功能，去工作、在地安老，而不是幫助你躺下來以後，才說AI好棒。」應讓科技協助長者維持功能、自主生活及社會參與。

黃松林：NPO走向「培力長輩為自己發聲」

黃松林表示，NPO角色應從「替長輩發聲」走向「培力長輩為自己發聲」，政府制定高齡政策時，也應建立協同治理機制，讓NPO從政策規劃初期就參與，而非政策完成後才交由民間執行。

他指出，數位排除就是社會排除，高齡者在金融、保險、住宅等面向也仍面臨年齡歧視；高齡自殺更與尊嚴、自我實現及照顧問題密切相關。面對獨居長者，不應只進行風險評估，更要看見其「社會想望」，透過時間銀行、換工及發展性課程，讓長者持續參與、貢獻社會；即使走到生命終點，也應確保其權益與尊嚴受到保障。

美國長照陷兩極化 中產階級成「被遺忘的一群」

年也聚焦國際政策，邀請美國亞特蘭大都會區高齡事務局局長Becky Kurtz，剖析美國高齡者權利保障的現況，並直言美國長照體系存在嚴重的階級化問題，「你最好非常有錢，否則就要非常窮」，廣大的中產階級在高齡照護需求面前，往往成為最被忽視的族群。

Kurtz表示，美國長照制度仍呈現明顯的經濟兩極化，醫療保險原則上不負擔長期照護，而醫療補助的申請者須符合嚴格的低收入戶資格。現場嘉賓則提問，目前美國護理之家或安養院針對不同失能程度的收費標準。她表示，私人護理之家每年平均費用高達10萬美元（約台幣300萬元），形成「富人自費、窮人由政府支應，中間階層最缺乏保障」的困境。

目前部分州政府已著手填補聯邦制度缺口，例如華盛頓州建立公共長照保險，也有州政府推動有薪照顧假及提高弱勢長者補助。Kurtz強調，美國雖持續推動高齡友善、反年齡歧視與整合照護，但仍有超過三分之一高齡者在飲食、居住及醫療等基本需求上面臨困難，老人權利要從政策願景走向實質保障，仍有漫長道路。

NPO意見領袖齊聚，將向地方政府提出高齡政策建言

「超高齡社會不僅是一個統計數字的轉折點。」老盟理事長方力脩強調，超高齡社會是必須正視、必須行動的契機，感謝NPO意見領袖一起發聲，共同提出超高齡社會十大行動建議，打造老人福利國。

高峰會下午將以「世界咖啡館」形式展開共識工作坊，由60多位NPO意見領袖分組討論，從地方實務出發，針對各縣市高齡政策的服務缺口，進一步凝聚地方政府應優先推動的核心高齡政策建議，並將於8月20日成果發表記者會對外公布。

健康永續教育基金會創辦人暨董事長邱淑媞表示，今天的年輕人就是明天的老人，應以生命歷程觀點打造一生都能有尊嚴的制度，避免陷入世代資源競爭。圖／中華民國老人福利推動聯盟提供

行政院政務委員陳時中表示，超高齡社會不只是長照問題，更牽動人口、勞動力及產業結構，高齡政策應翻轉思維，讓長者從「被照顧」走向「自立」，進一步成為社會的貢獻者。圖／中華民國老人福利推動聯盟提供

60多位NPO意見領袖分組討論，凝聚地方政府應優先推動的核心高齡政策建議，並將於8月20日成果發表記者會對外公布。圖／中華民國老人福利推動聯盟提供

行政院前政務委員林萬億指出，邁入超高齡社會，仍有多項結構性問題待解。首先是健保、勞保財務永續，隨高齡化及醫療品質需求提高，不能只依賴政府持續補貼，否則最終負擔仍可能落到年輕世代。圖／中華民國老人福利推動聯盟提供

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿呼籲，應加速將去年的「七大建言」聚焦為2026年的「十大行動方案」，並補足《高齡權益保障法》的法律基石，讓服務抵達偏鄉與每個需要支持的角落。圖／中華民國老人福利推動聯盟提供

美國亞特蘭大都會區高齡事務局局長Becky Kurtz，直言美國長照體系存在嚴重的階級化問題，「你最好非常有錢，否則就要非常窮」，廣大的中產階級成為最被忽視的族群。圖／中華民國老人福利推動聯盟提供