快訊

「半年來一度每天通話」王惠美缺席中常會 鄭麗文親吐兩人溝通心路

聽新聞
0:00 / 0:00

影／全家攜手鄰里123！ 全台打造20間共生社區友善店

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
全家便利商店下午在台北舉行記者會，攜手「鄰里123共生協會」啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，串聯民間組織打造社區照顧網。衛福部次長呂建德（中）、全家董事長葉榮廷（左二）與鄰里123創辦人林依瑩（右二）共同出席見證，宣示將超商化身為高齡者的「全家大客廳」。記者林伯東／攝影
全家便利商店下午在台北舉行記者會，攜手「鄰里123共生協會」啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，串聯民間組織打造社區照顧網。衛福部次長呂建德（中）、全家董事長葉榮廷（左二）與鄰里123創辦人林依瑩（右二）共同出席見證，宣示將超商化身為高齡者的「全家大客廳」。記者林伯東／攝影

呼應政府長照3.0政策，全家便利商店下午在台北舉行記者會，攜手「鄰里123共生協會」啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，串聯民間組織打造社區照顧網。衛福部次長呂建德、全家董事長葉榮廷與鄰里123創辦人林依瑩共同出席見證，宣示將超商化身為高齡者的「全家大客廳」。

根據《2026中高齡便利商店大調查》，逾8成長輩每週至少造訪超商一次，但常面臨「輔具沒處放、機台不會用、資訊看不清」等痛點。對此，全家率先於文山區打造實驗街區，並在全台20間「共生社區友善概念店」推動友善行動。

概念店首創於櫃檯設置「拐杖安心夾」，並提供老花眼鏡、血壓計借用、機台操作教學墊板及無咖啡因飲食標示等服務，同時展開零錢捐勸募，培力在地照顧人才，實踐在地安老願景。

全家便利商店下午在台北舉行記者會，攜手「鄰里123共生協會」啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，串聯民間組織打造社區照顧網。概念店首創於櫃檯設置「拐杖安心夾」，同時展開零錢捐勸募，培力在地照顧人才，實踐在地安老願景。記者林伯東／攝影
全家便利商店下午在台北舉行記者會，攜手「鄰里123共生協會」啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，串聯民間組織打造社區照顧網。概念店首創於櫃檯設置「拐杖安心夾」，同時展開零錢捐勸募，培力在地照顧人才，實踐在地安老願景。記者林伯東／攝影

全家便利商店下午在台北舉行記者會，攜手「鄰里123共生協會」啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，串聯民間組織打造社區照顧網。全家董事長葉榮廷出席致詞。記者林伯東／攝影
全家便利商店下午在台北舉行記者會，攜手「鄰里123共生協會」啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，串聯民間組織打造社區照顧網。全家董事長葉榮廷出席致詞。記者林伯東／攝影

全家便利商店下午在台北舉行記者會，攜手「鄰里123共生協會」啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，串聯民間組織打造社區照顧網。概念店提供老花眼鏡、血壓計借用、機台操作教學墊板及無咖啡因飲食標示等服務。記者林伯東／攝影
全家便利商店下午在台北舉行記者會，攜手「鄰里123共生協會」啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，串聯民間組織打造社區照顧網。概念店提供老花眼鏡、血壓計借用、機台操作教學墊板及無咖啡因飲食標示等服務。記者林伯東／攝影

全家便利商店下午在台北舉行記者會，攜手「鄰里123共生協會」啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，串聯民間組織打造社區照顧網。概念店提供老花眼鏡、血壓計借用、機台操作教學墊板及無咖啡因飲食標示等服務。記者林伯東／攝影
全家便利商店下午在台北舉行記者會，攜手「鄰里123共生協會」啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，串聯民間組織打造社區照顧網。概念店提供老花眼鏡、血壓計借用、機台操作教學墊板及無咖啡因飲食標示等服務。記者林伯東／攝影

全家 長照 呂建德

延伸閱讀

ibon 升級了！一機串聯三大儲值卡 自助結帳更便利

超商龍頭不保？獲利不如全家、Lawson 日本7-11挨批價高量少

安和一街271巷停車場開工 謝國樑：已盤點9處閒置土地闢建鄰里停車場

大巨蛋Garden City首創8米高「香水噴泉」 美妝聖殿、夢幻鞋區霸氣登場

相關新聞

10縣市豪大雨特報 從基隆下到屏東

中央氣象署下午14時35分針對全台10縣市發布豪雨特報，指出低壓帶及低氣壓影響，易有短延時強降雨，今(19)日高雄市、屏東縣地區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、嘉南地區及南投、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

沙德爾颱風生成！朝琉球群島移動 關注下周距離台灣遠近

根據日本氣象廳最新颱風消息，在關島東南東方海面的熱帶性低氣壓TD20號，今天中午12時增強為沙德爾颱風。我中央氣象署表示，沙德爾颱風未來將偏西北方向，穩定朝琉球群島移動，下周之後距離台灣遠近程度持續追蹤。

2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊

近年來新的詐騙手法層出不窮，連最「基礎」的電話詐騙，也被詐騙集團玩出新花樣。近日，來電辨識APP Whoscall在臉書發文提醒，接到「+422」或「+42」開頭的電話一定是詐騙，提醒民眾多加注意。

壓力來就想吃炸物、甜食？營養師曝平衡菜單 香蕉可穩定情緒

心情不好、壓力大時，總是特別想吃蛋糕、珍珠奶茶或洋芋片嗎？營養師張語希在臉書粉專指出，人在壓力狀態下，體內皮質醇會上升，也可能增加對高糖、高油食物的渴望。不過這時若能選擇適合的食物，反而有助補充身體所需營養，幫助維持神經系統正常運作與情緒穩定。

LINE主題更新後變醜、圖示縮小可退費！官方申請表單教你填

不少民眾會花錢購買LINE「主題」，不過近期LINE為了配合蘋果的液態玻璃（Liquid Glass）風格進行更新後，不少主題無法在APP內完整顯示，引起許多用戶不滿。近日有網友分享，如果購買的主題出現顯示問題，其實可以向LINE官方申請退費。

遠距情侶愛「掛睡」？視訊整夜恐害電池老化 教你正確方式不傷手機

遠距戀愛相當考驗雙方的感情，牛郎織女每年農曆七月初七可透過鵲橋相會，而現代的異地情侶則可以靠「掛睡」維繫感情。不過，掛睡究竟會不會傷手機？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。