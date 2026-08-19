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影／全家攜手鄰里123！ 全台打造20間共生社區友善店
呼應政府長照3.0政策，全家便利商店下午在台北舉行記者會，攜手「鄰里123共生協會」啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，串聯民間組織打造社區照顧網。衛福部次長呂建德、全家董事長葉榮廷與鄰里123創辦人林依瑩共同出席見證，宣示將超商化身為高齡者的「全家大客廳」。
根據《2026中高齡便利商店大調查》，逾8成長輩每週至少造訪超商一次，但常面臨「輔具沒處放、機台不會用、資訊看不清」等痛點。對此，全家率先於文山區打造實驗街區，並在全台20間「共生社區友善概念店」推動友善行動。
概念店首創於櫃檯設置「拐杖安心夾」，並提供老花眼鏡、血壓計借用、機台操作教學墊板及無咖啡因飲食標示等服務，同時展開零錢捐勸募，培力在地照顧人才，實踐在地安老願景。
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