影／全家攜手鄰里123！ 全台打造20間共生社區友善店

呼應政府長照3.0政策，全家便利商店下午在台北舉行記者會，攜手「鄰里123共生協會」啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，串聯民間組織打造社區照顧網。衛福部次長呂建德、全家董事長葉榮廷與鄰里123創辦人林依瑩共同出席見證，宣示將超商化身為高齡者的「全家大客廳」。

根據《2026中高齡便利商店大調查》，逾8成長輩每週至少造訪超商一次，但常面臨「輔具沒處放、機台不會用、資訊看不清」等痛點。對此，全家率先於文山區打造實驗街區，並在全台20間「共生社區友善概念店」推動友善行動。

概念店首創於櫃檯設置「拐杖安心夾」，並提供老花眼鏡、血壓計借用、機台操作教學墊板及無咖啡因飲食標示等服務，同時展開零錢捐勸募，培力在地照顧人才，實踐在地安老願景。

全家便利商店下午在台北舉行記者會，攜手「鄰里123共生協會」啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，串聯民間組織打造社區照顧網。概念店首創於櫃檯設置「拐杖安心夾」，同時展開零錢捐勸募，培力在地照顧人才，實踐在地安老願景。記者林伯東／攝影

全家便利商店下午在台北舉行記者會，攜手「鄰里123共生協會」啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，串聯民間組織打造社區照顧網。全家董事長葉榮廷出席致詞。記者林伯東／攝影

全家便利商店下午在台北舉行記者會，攜手「鄰里123共生協會」啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，串聯民間組織打造社區照顧網。概念店提供老花眼鏡、血壓計借用、機台操作教學墊板及無咖啡因飲食標示等服務。記者林伯東／攝影