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16歲少年5樓墜落骨盆大出血 三總靠「體內止血氣球」搶回黃金40分鐘

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
三軍總醫院急診部主治醫師楊智仁分享，曾有一名患者自16公尺高處墜落，造成嚴重骨盆骨折併大量出血。記者廖靜清／攝影
三軍總醫院急診部主治醫師楊智仁分享，曾有一名患者自16公尺高處墜落，造成嚴重骨盆骨折併大量出血。記者廖靜清／攝影

一名16歲少年8月初意外從5樓高處墜落，造成嚴重骨盆腔出血，命懸一線。三軍總醫院創傷團隊除啟動快速輸血，更使用「主動脈復甦性血管內氣球阻斷術（REBOA）」，暫時阻斷出血處上游血流，維持心臟、腦部等重要器官灌流，成功搶下30至40分鐘黃金救命時間，讓外科團隊得以及時完成手術，目前少年恢復良好、持續復健。

重大創傷最怕「血來不及補、人就撐不住」。面對戰爭、強震等可能一次湧入大量傷患的情境，醫療體系如何維持救治量能，已成「韌性醫療」重要課題。三總近年整合快速輸血、REBOA、機動型體外心肺支持系統（PCPS）及VR沉浸式訓練，希望從急救、手術到大量傷患應變，建立完整創傷救治鏈。

三軍總醫院急診部主治醫師楊智仁表示，創傷患者若發生四肢等外部出血，可利用加壓、止血帶等方式控制，但骨盆腔、後腹腔等「不可壓迫性軀幹出血」，難以從體外直接止血，非常棘手。

REBOA是將導管經血管置入主動脈，再將氣球充氣阻斷血流，可暫時降低下游出血，同時把有限血流優先供應心臟與腦部，替後續手術或血管栓塞爭取時間。

出血是創傷死亡的重要原因，REBOA正是針對不可壓迫性軀幹出血發展的重要救命技術之一。楊智仁指出，REBOA並非把氣球放進去就能一勞永逸，阻斷血流時間愈長，也可能增加缺血等風險，因此關鍵仍在於迅速銜接手術等確定性止血治療。

楊智仁以墜樓少年為例，從十六公尺的高度墜下，骨盆腔大量出血，團隊一方面利用快速輸血設備補充血液、穩定生命徵象，另一方面放置REBOA，暫時控制出血。三總團隊透過創新醫療技術、跨領域合作及臨床研究，串聯急診搶救、重症照護與術後康復，提供重大創傷患者更完整且連續的醫療照護，讓患者不只是活下來，也增加恢復功能、重返家庭與社會的機會。

除了爭取時間，三總也把重點放在平時訓練。楊智仁指出，院方建置VR創傷訓練系統，目前主要提供實習醫學生、新進住院醫師及護理人員使用，模擬重大創傷、大量傷患同時湧入等高壓場景。雖然教科書可以提供醫護人員處置流程，但真正面對大量病患同時湧入，很容易手忙腳亂。VR可營造接近現場的壓力與臨場感，訓練團隊在混亂環境下進行判斷、分工及合作。

楊智仁說，這套訓練不只為戰時準備，地震、風災或大型事故造成大量傷患時同樣適用，未來甚至可延伸至血管修補等次專科操作。三總也規畫將救治量能從醫院向外延伸，當重大災害造成交通中斷、患者無法及時後送時，以小型機動醫療團隊前進第一線，先穩定患者生命徵象、爭取後送時間。

三軍總醫院急診部主治醫師楊智仁表示，REBOA是將導管經血管置入主動脈，再將氣球充氣阻斷血流，可暫時降低下游出血，同時把有限血流優先供應心臟與腦部，替後續手術或血管栓塞爭取時間。圖／三總提供
三軍總醫院急診部主治醫師楊智仁表示，REBOA是將導管經血管置入主動脈，再將氣球充氣阻斷血流，可暫時降低下游出血，同時把有限血流優先供應心臟與腦部，替後續手術或血管栓塞爭取時間。圖／三總提供

少年 墜樓

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