名義上秋天已到天氣依然炙熱 今起低壓帶通過防高溫與熱傷害

天氣高溫炎熱，今台南市、屏東縣為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；苗栗縣則為黃色燈號。受大低壓帶逐漸向西北移動影響，明後兩天全台降雨機率提高。但大雨降臨前後的濕熱，也讓人頭暈、狂冒汗，卻降不了溫，民眾仍要注意防曬。衛福部公布熱傷害就診統計人次數，8月截至18日，總計405人次，雖然名義上秋天已到，天氣依然炙熱難耐。

長庚醫院復健科主治醫師陳建宏提醒，在高溫、高濕的環境下運動，要提防的不只是肌肉拉傷，還有脫水、電解質失衡以及熱傷害。運動過程若開始頻繁抽筋，可能已是身體發出的「警報」，若未及時停止運動、降溫及補充水分與電解質，接下來恐陸續出現更嚴重的熱傷害症狀。

陳建宏表示，夏季戶外運動中，路跑、馬拉松、足球、棒球等長時間、高活動量項目風險尤其高。以足球為例，一場比賽可能長達90分鐘以上，選手必須大量跑動，即使刻意避開最炎熱時段，高溫環境仍對身體造成很大負擔。因此專業賽事場邊通常有防護員準備冰塊、飲水及運動補給品，協助選手迅速降溫、補充流失的水分與電解質。

一般民眾運動時則要注意「不要等口渴才喝水」。陳建宏說，專業運動員經過長期訓練，較能掌握自己的補給節奏，但一般民眾參加路跑時，只要經過補給站，「不論渴不渴，都建議適量補充水分」，不要等到明顯口渴甚至不舒服才喝水。

大量流汗時，除了水分，也會流失電解質，長時間或高強度運動可視情況補充含電解質飲品及適量食物。路跑、自行車活動常見的香蕉，除了可補充能量，也含鉀等營養素，是最佳補給食物。

「沒有曬太陽，不代表不會中暑」。陳建宏說，近年羽球等室內運動盛行，但部分學校體育館、半開放式球場可能沒有空調，若室內溫度、濕度偏高，加上通風不佳，人體產生的熱無法有效散出去，即使完全沒有陽光直射，同樣可能發生熱傷害。

夏天運動暖身是否可以「打折」？陳建宏表示，相較冬季低溫時肌肉需要較長時間熱開，夏季確實較容易進入運動狀態，但基本暖身仍不可省略。夏季運動更需要把注意力放在環境溫濕度、通風、補水與降溫。

若忽略身體抽筋警訊繼續硬撐，後續可能進一步出現頭暈、惡心、虛弱、體溫升高甚至意識異常等熱傷害症狀。尤其夏天運動切忌「撐一下就過了」，陳建宏提醒，無論戶外跑步或室內打球，都應牢記補水、降溫與通風三件事，才能避免引發熱痙攣、熱衰竭甚至中暑。