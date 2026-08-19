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出席老盟NPO倡議高峰會 被問是否可能接任閣揆 陳時中這樣回答

聯合報／ 記者蔡怡真楊孟蓉／台北即時報導
行政院政務委員陳時中被問及接任行政院長的傳聞，笑著否認，自己太老也沒被諮詢。圖／中華民國老人福利推動聯盟提供
行政院政務委員陳時中被問及接任行政院長的傳聞，笑著否認，自己太老也沒被諮詢。圖／中華民國老人福利推動聯盟提供

日前傳出行政院長卓榮泰仇恨值太高，加上中聯油品問題燒不停，成為藍白陣營箭靶，台北市長蔣萬安直接喊出卓榮泰下台。行政院政務委員陳時中今天出席「2026超高齡社會十大行動建議 NPO聯合倡議高峰會」時，被問及接任行政院長的可能性，他笑著否認，表示沒被諮詢，「怎麼可能，我都幾歲了！」。

對於民間熱議的安樂死議題，陳時中認為，社會須要有足夠的討論才有可能有公投的討論，目前已有「病人自主權利法」，應該讓全民更加認識，提高預立醫療決定（AD）簽署率，才是根本。

「2026超高齡社會十大行動建議 NPO聯合倡議高峰會」由中華民國老人福利推動聯盟主辦、聯合報健康事業部協辦，是每年與國內60位重要NPO團體意見領袖的討論高峰會，會中將提出高齡政策建言，陳時中以「超高齡元年台灣動起來！國家因應藍圖」進行專題演講。

今年74歲的陳時中自認，自己已是真正的老人，出席這場活動相當適合。傳聞高層屬意他接任行政院長，他笑著否認，直說，「我太老了，都幾歲了....」比陳時中大一歲半的中研院長陳建仁，曾在71歲時接任第31任行政院長，蘇貞昌接任第二任行政院長時也71歲；有陳建仁、蘇貞昌先例，陳時中被認為可能是接任行政院長人選也不意外。

陳時中指出，超高齡社會牽動的不只是長照，而是整體人口與社會結構，政府將從少子化、高齡、移民及產業四大方向因應；高齡政策更應翻轉思維，讓長者從「被照顧」走向「自立」，進一步成為社會的「貢獻者」。

即使進入照顧體系，也應朝「積極復能」方向發展，透過較高強度的復能訓練，盡可能恢復自主生活能力，讓高齡者持續參與社會、發揮過往經驗與能力，從被照顧者走向自立，甚至成為社會的貢獻者。

健康幣轉換長輩期待掛號優待

陳時中透露，衛福部目前正研議「健康幣」制度，概念是將運動、健康促進等有益健康的行為記錄下來，轉換為健康幣，在討論過程中有人提出「優先掛號」，例如累積一定額度後，可獲得特定次數的優先掛號機會，「這可能是長輩最需要的。」

醫療與長照銜接也是長照3.0重點。陳時中指出，過去病人出院後，往往還要等待數天才能接上長照服務，目前政策目標是將出院準備銜接縮短至兩天內，他更要求做到「負一天」，也就是病人尚未出院，長照資源就先完成對接，避免返家後出現照顧空窗。

台灣高齡勞參率遠低於日韓

隨著家庭結構改變，獨居長者也是超高齡社會的重要課題。政府預計115至116年完成70萬人的實地訪查，掌握獨居長者實際需求，並依需求分級提供關懷訪視、電話問安、生活協助、就醫陪伴及送餐等服務，建立更完整的支持網絡。

除了「照顧」，高齡者也是未來重要的人力資源。陳時中指出，台灣高齡勞動參與仍有提升空間，目前大約10.4%，遠低於日韓，他笑著說，他就是其中一人，中高齡就業不能只是把人留下來工作，更重要的是「職務再設計」，善用中高齡者累積的經驗，搭配智慧科技及教育訓練，提高工作效率並減少世代衝突。

面對勞動人口減少，陳時中直言，台灣過去可能面臨的是「缺錢」，現在更大的挑戰則是「缺人」。未來必須透過智慧化提升人力運用效率，當工作效率提高，才有進一步提升薪資、促進專業化的空間。

安樂死公投時機還不成熟

陳時中也提到「安寧善終」的重要性。他認為，台灣社會對生命價值、臨終及死亡的討論仍然不足，未來除了延長健康餘命、完善長照服務，也應進一步深化對生命自主與善終的社會討論。

日前民眾黨在立法院提出「安樂死法制化公投」雖然在立院被否決沒被送出，但仍引起民眾熱議，陳時中直白地說，「安樂死」名字取得太好了，讓民眾認為活著痛苦就來安樂死就好，實際上，大家還是回歸生命價值的討論，社會一定要有相當程度的討論，不然，無論公投或立法辯論，都容易被偏頗的想法左右，無法彰顯出真正的需要與人民的期待。

陳時中認為台灣已有「病人自主權利法」，要先讓全民知道法規的內涵及意義，提高預立醫療決定（AD）簽署率才是真正重要的事。

「2026超高齡社會十大行動建議 NPO聯合倡議高峰會」由中華民國老人福利推動聯盟主辦、聯合報健康事業部協辦，是每年與國內60位重要NPO團體意見領袖的討論高峰會，會中將提出高齡的政策上建言。行政院政務委員陳時中及衛福部次長呂建德特地出席與會。圖／中華民國老人福利推動聯盟提供
「2026超高齡社會十大行動建議 NPO聯合倡議高峰會」由中華民國老人福利推動聯盟主辦、聯合報健康事業部協辦，是每年與國內60位重要NPO團體意見領袖的討論高峰會，會中將提出高齡的政策上建言。行政院政務委員陳時中及衛福部次長呂建德特地出席與會。圖／中華民國老人福利推動聯盟提供

陳時中 峰會 卓榮泰

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