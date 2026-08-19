大雷雨開轟嘉南高屏5縣市 山區暴雨國家級警報響

台灣高鐵通車即將屆滿20年，從一開始的7站，到2016年啟用南港站，12站串起西部走廊。由於高鐵車站大多數選址於各鄉鎮郊區，人潮、便捷的交通也帶動周邊經濟發展。20年前車站旁是甘蔗田、芒草比人高的荒地，如今成了「新市鎮」，不只發展成台灣矽谷、更出現高鐵嬰兒潮。

2026-08-19 11:11