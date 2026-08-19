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大雷雨開轟嘉南高屏5縣市 山區暴雨國家級警報響

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
低壓帶及低氣壓影響，易有短延時強降雨。聯合報系資料照
低壓帶及低氣壓影響，易有短延時強降雨。聯合報系資料照

低壓帶及低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時31分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

大雷雨即時訊息示警區域：

嘉義市東區、西區。

嘉義縣水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉，台南市關廟區、龍崎區、新營區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、六甲區、官田區、大內區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區。

高雄市甲仙區、杉林區、鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、小港區、鳳山區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、旗山區、美濃區、六龜區、內門區、茂林區。

屏東縣屏東市、潮州鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、南州鄉、佳冬鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉

山區暴雨通報，氣象署針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）、台南市後堀溪（千層岩瀑布）發布災防告警，持續時間至下午3時31分；警戒區域：嘉義縣大埔鄉、台南市南化區、嘉義縣番路鄉。氣象署另針對屏東縣沙漠溪（海神宮）、屏東縣牛角灣溪、屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）發布災防告警，持續時間至下午3時33分；警戒區域：屏東縣三地門鄉、屏東縣瑪家鄉、屏東縣霧臺鄉、屏東縣內埔鄉

山區暴雨區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雷雨 暴雨 國家級警報

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