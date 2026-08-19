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七夕激情後GG冒「硬硬血管」！醫曝可能原因安撫：多休息就好

聯合新聞網／ 綜合報導
七夕激情後陰莖出現硬血管？醫師提醒可能是蒙多氏陰莖靜脈炎，出現疼痛等症狀應就醫。示意圖／AI生成
七夕激情後陰莖出現硬血管？醫師提醒可能是蒙多氏陰莖靜脈炎，出現疼痛等症狀應就醫。示意圖／AI生成

不少情侶會在七夕情人節安排親密時光，但激情過後若發現陰莖背側突然出現一條硬硬的血管，可別急著嚇壞。泌尿科醫師陳鈺昕分享，這可能是蒙多氏陰莖靜脈炎，患者常可摸到陰莖背側有條索狀硬塊，勃起時也可能更加明顯。

蒙多氏陰莖靜脈炎是什麼？陰莖硬血管原因曝

陳鈺昕表示，蒙多氏陰莖靜脈炎與陰莖表淺靜脈血栓有關，常見原因包括性行為過於頻繁、局部受傷，也可能與情趣用品使用不當、感染或手術等因素有關。這類疾病通常屬良性，多數經過休息及適當治療後會逐漸恢復。

皮膚專科醫師林昀萱也曾分享一名案例，一名年輕男子接受腹股溝疝氣手術數週後，發現陰莖背側血管變得明顯，勃起時尤其突出，甚至可以摸到硬硬的條狀物。經治療後症狀已改善，雖然仍摸得到硬條，但沒有疼痛，也不影響生理功能，醫師認為可能與蒙多氏陰莖靜脈炎有關。

陰莖出現硬條怎麼辦？醫師提醒這些症狀要就醫

不過，陰莖出現硬條不一定就是靜脈炎，也要留意陰莖硬化性淋巴管炎。泌尿科醫師江佩璋曾指出，部分男性在激烈性行為或頻繁自慰後，也可能摸到繩索般的硬線，兩者外觀容易混淆，必要時可透過都卜勒超音波協助判斷。

至於陰莖出現硬血管該怎麼辦？治療以休息為主，可暫停性行為及其他可能造成局部刺激的活動，讓受影響的血管逐漸恢復。若休息後症狀仍持續，也應接受醫師評估，不宜自行揉捏、按摩或亂服藥物。

如果陰莖硬血管同時伴隨明顯疼痛、紅腫、潰瘍、水泡、異常分泌物、發燒或鼠蹊部淋巴結腫痛等症狀，應儘速就醫。若硬條長時間沒有改善，也可進一步接受檢查，確認究竟是蒙多氏陰莖靜脈炎、陰莖硬化性淋巴管炎或其他疾病。

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