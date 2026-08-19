傳嘉義基督教醫院鬧放射師荒 陳嘉宏澄清：人力充足、檢驗未受影響

放射師人力困境頻傳，放射師公會全聯會日前指出，除北部醫學中心外，南部非醫學中心也出現人力斷層。不過，近期外傳嘉義基督教放射師人力不足影響民眾檢驗權利，任職該院的放射師公會全聯會理事長陳嘉宏出面澄清此為誤傳，他說，院內放射師人力充足，未影響病人就醫權利，盼外界別被誤傳消息影響。

陳嘉宏指出，近日多篇有關嘉義基督教醫院放射師人力、排檢報導及網路文章，應是遭人誤傳、以訛傳訛，包括院內放射師人力不足、電腦斷層機器關閉，甚至影響病人排檢情況，「這都是誤傳」，實情是院內放射師人力充足，沒有影響到病人就醫權益，盼能澄清報導，希望外界不要被誤傳消息影響，誤認醫院檢驗量能受到影響。

近期因全台放射師人力不足，放射師公會全聯會分析，原因出在薪資過低、職場壓力大，新進放射師月薪約4萬出頭，且經調查每年加薪幅度平均僅1千元，任職15年資深放射師，薪資不過6萬，但工作壓力大且須輪班，導致部分醫院人力出走，為此，全聯會已向衛福部健保署提出鼓勵醫院加薪方案，健保署允諾評估中。