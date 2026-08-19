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空服員突放下頭髮代表糟了？前空姐曝緊急逃生關鍵細節：連絲襪都得脫

聯合新聞網／ 綜合報導
搭機時若看到空服員突然將盤起的頭髮放下，代表什麼呢？ 示意圖／AI生成
搭機時若看到空服員突然將盤起的頭髮放下，代表什麼呢？ 示意圖／AI生成

搭飛機時，若發現空服員突然將平時整齊盤起的頭髮放下來，究竟代表什麼？一名曾任職華航的空服員網友近日在Threads分享工作經驗，稱「在飛機上，你如果看到空姐把盤髮放下來，那事情就很大條了」，引發網友熱議，有人甚至笑問：「是不是準備開門跳傘？」

該名空服員隨後解釋，空服員在飛行勤務中突然放下頭髮，並不一定代表飛機發生重大事故，也可能只是到了輪休時間，準備進入機組員休息室休息。她也分享自己過去受訓及執勤時的經驗，讓不少網友大開眼界。

她表示，任職華航空服員期間，接受過不同機型的訓練，最重要的訓練之一就是緊急逃生程序。近日她看到網路上有乘客分享，搭機時看到空服員大聲要求乘客「抱頭」，同時注意到空服員拆下原本盤起的頭髮，因此聯想到空服員訓練時的「Brace for impact」防撞姿勢。

她指出，如果機組員開始執行緊急迫降相關程序，會要求乘客依照指示採取防撞姿勢，空服員也會示範相關動作。她回憶，自己過去受訓時，機組員必須坐在椅背上、面向乘客示範並喊出口令，整個訓練過程相當緊張。

除了「抱頭」之外，她也分享一項乘客可能不知道的細節：如果真的進入緊急逃生程序，為了不刮壞逃生滑梯，乘客必須依照空服員指示移除身上的尖銳物品，包括用來固定頭髮的髮飾，並且可能還需要脫掉鞋子、襪子，尤其是絲襪

有網友對此感到疑惑，她則解釋：「因為要跳逃生滑梯，那速度很快的！摩擦生熱，絲襪不脫的話，你的皮膚會灼傷的！」因此才會有相關要求。

她強調，這些並非要讓乘客恐慌，而是緊急逃生程序中的安全細節，「這只是在告訴各位，這是一個sign，這是真實發生的事」，提醒旅客平時搭機時除了注意安全須知，也應熟悉逃生卡及空服員的指示。

對於空服員「拆髮」究竟是不是重大事件的警訊，原PO也提醒，單憑放下頭髮並不能判斷飛機是否發生緊急狀況，真正遇到異常時，應以機組員的廣播、手勢及現場指示為準，切勿自行解讀或造成恐慌。

民航局建議搭機穿著

交通部民航局曾於官網提醒，若飛機發生緊急狀況，需要利用逃生滑梯撤離時，褲襪等合成纖維材質若與逃生滑梯高速摩擦產生熱能，可能造成材質熔化甚至燃燒，進而造成皮膚傷害。建議旅客搭機時，能優先選擇棉、毛、皮革等天然纖維或材質製成的衣物，並避免讓身體大面積裸露，也提醒旅客不要穿著短裙，可選擇較寬鬆、方便活動的衣物，以免發生緊急情況時影響逃生或活動。

此外，鞋子同樣是搭機穿著的重要安全考量。民航局指出，意外或緊急情況發生時，旅客可能必須經過充滿燃油、火焰、碎玻璃或尖銳金屬碎片的區域，因此適當保護雙腳相當重要。相較於拖鞋或高跟鞋，建議旅客穿著能完整包覆腳部的鞋子，例如皮鞋、運動鞋或其他具有鞋帶、扣帶固定功能的鞋款。

尤其要注意的是，高跟鞋在緊急逃生時不能穿著使用逃生滑梯，必須先脫掉，以免鞋跟刺破逃生滑梯，影響逃生設備的正常運作。

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