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淹水、土方管理規畫不足 台南鐵路地下化延伸永康計畫補正再審

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今舉辦「台南鐵路地下化延伸永康地區」專案小組初審會議。圖／取自環境部環評書件系統
環境部今舉辦「台南鐵路地下化延伸永康地區」專案小組初審會議。圖／取自環境部環評書件系統

環境部今舉辦「台南鐵路地下化延伸永康地區」專案小組初審會議，本案經環評委員討論後認為，土方即挖即運的具體管理管制規畫仍有不足，以及加強極端氣候下，加強說明施工及營運期間的淹水防護措施規畫，本案決議補正再審。

為改善永康地區鐵路沿線交通瓶頸，台南市政府向中央提報「台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究」案，已經行政院核定，本案總經費預估為357.24億元。

本案開發單位為交通部鐵道局，目的事業主管機關為交通部，規畫於台南市永康區及北區辦理鐵路及既有車站（大橋站及永康站）地下化工程，並增設康橋車站，計畫路線北起永康車站以北，南至大橋車站以南，銜接「台南市區鐵路地下化工程」預留的北端岔口，全長約6.7公里。

開發單位表示，運輸系統目標部分，康橋車站預估每日7460人，可帶動周邊土地開發等導向發展，增設通勤車站也將吸納部分私人運具旅次需求。

空氣品質減輕對策部分，開發單位承諾一半柴油施工機具及全數柴油運土車輛須取得自主管理標章，並承諾5期以上排放標準的運輸車輛至少50%，其餘須符合4期以上排放標準；此外，背景振動均符合日本振動規制及環境部管理指引。

台南市副市長葉澤山今也出席本次初審，帶來台南市政府，尤其市長黃偉哲對本案的支持與關注。

環評委員表示，開發單位應以最劣情境，加強說明土方即挖即運的具體規畫，以及就夜間運土補充運土路線、禁運時段及對沿線敏感點影響減輕措施。此外，數名環委均指出，近年颱風對台南地區帶來水患，因應極端氣候強降雨，加強說明施工期間工區地表逕流防治措施，以及營運期間的整體淹水防護措施具體規畫。

另有環委要求，應補充鐵路地下化後與沿線兩側道路、設施縫合規畫構想，本案最後經環委決議補正再審。

永康 淹水 土方

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