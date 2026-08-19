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再談都市林 彭啓明：串聯南北廟宇打造「綠色朝聖之路」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今於台北市木柵忠順廟舉辦「新三燒環保又誠心，保平安空氣熊蓋清」記者會，宣傳及推廣以「替代燒、適量燒、集中燒」為核心的新紙錢3燒政策。記者李柏澔／攝影
環境部今於台北市木柵忠順廟舉辦「新三燒環保又誠心，保平安空氣熊蓋清」記者會，宣傳及推廣以「替代燒、適量燒、集中燒」為核心的新紙錢3燒政策。記者李柏澔／攝影

環境部今於台北市木柵忠順廟舉辦「新三燒環保又誠心，保平安空氣熊蓋清」記者會，宣傳及推廣以「替代燒、適量燒、集中燒」為核心的新紙錢3燒政策。環境部長彭啓明指出，有民眾建議都市林可串連全台南北廟宇，打造朝聖之路，這是要努力的目標。

本次推動示範的木柵忠順廟，近年來積極實踐多項創新祭祀措施，在「替代燒」上大力推行以米代金，將平安米與精簡的金紙結合提供給信眾；在「適量燒」上，推動一爐一炷香，並於過年期間試辦僅保留主爐及天公爐參香，其餘各爐改以雙手膜拜；在「集中燒」方面則自主停用原有金爐，改配合紙錢集中籃由清潔隊運送至焚化爐。

萬芳醫院院長李岡遠表示，所有疾病都在講風險，若無法把風險降到0，就要設法降低到對健康安全的範圍，現代化金爐、新紙錢3燒政策等對環境都很友善，別具意義。

根據環境部統計，近年結合各直轄市、縣市政府協力推廣「新紙錢三燒」政策，其中於2025年透過推廣以功代金、以米代金、輔導宮廟停用金爐與改燒大面額紙錢等措施，全國累計減少紙錢使用量約3929公噸，為2024年減量成果的2.67倍；2025年全國紙錢集中燒的收運量累計達3.96萬公噸，較2024年同期增加22%。

彭啓明接受媒體聯訪時指出，現在政府正在推動國家都市林計畫，近期在各縣市的說明會中，也有信徒建議能打造信眾的綠色朝聖之路，也就是讓綠蔭串連南北廟宇，這個目標確實有困難，但會和地方政府一起努力。

彭啓明 紙錢

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