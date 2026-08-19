公衛師法上路6年終破蛋！全台首位公衛師進公部門 南投9月再聘第2人

國內公共衛生師制度上路後，已有上百人通過國家考試取得資格，即使健保署、疾管署開出公衛師缺額，始終無任何公衛師被聘用；公衛師公會今指出，國內終於有「首例」公衛師，透過「專門職業及技術人員轉任公務人員」制度被聘用，將於南投縣政府衛生局就任，且南投縣衛生局也將於今年9月聘僱第二名公衛師。

因應新冠肺炎，國內開始重視公衛師，並於2020年三讀通過「公共衛生師法」，截至今年為止已有400人取得公衛師資格，但考取證照後卻面臨「沒職缺」的窘境。

2025年健保署率先開公部門第一槍，開出兩名公衛師職缺，緊接疾管署也跟進開缺，但時至今日，兩單位開出的公衛師職缺，皆因無人符合資格，而尚未招募到人選，因該職缺資格需採專技人員的方式轉任。

公衛師公會今指出，「公共衛生師法」通過至今已近6年，終於迎來首位以公衛師專業身分進入衛生行政體系服務的人員。該名公衛師過去曾在花蓮服務，累積基層公共衛生實務經驗，經「專門職業及技術人員轉任公務人員」機制，今年8月正式至南投縣政府衛生局報到，擔任醫政科技佐，成為國內首位透過專技轉任制度進入地方衛生機關服務的公衛師。

而今年9月，南投縣衛生局將再聘用第二位具公衛師資格的專業人員，同樣透過專技人員轉任機制進入衛生行政體系服務。南投縣衛生局短期已有兩名公衛師透過轉任機制進入衛生局，公會期盼其他縣市跟進，將公衛師納入地方公衛人力體系。

「公共衛生師法」立法以來，公衛師公會持續推動公衛師專業定位及職場對接，此次透過專技人員轉任機制進入地方衛生機關，顯示公衛師的健康風險評估、流行病學、健康促進及政策規劃等專業，可實際投入政府公衛治理。面對食安、傳染病及各類健康風險，地方政府除行政執行，更需要風險辨識、資料分析及跨專業整合能力。