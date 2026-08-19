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捐精卵資格與報酬、能指定對象嗎？5大QA解惑

中央社／ 台北19日電

社群網站近期常見捐精、捐卵資訊，許多人有疑問捐贈精卵是否有資格限制、能否拿報酬，以及是否可以指定給誰使用，國健署整理5大QA一次看。

依據衛生福利部國民健康署人工生殖施行結果分析報告，在民國112年總計5萬8557個人工生殖治療週期當中，有386個使用捐贈精子、3259個使用捐贈卵子。協助不孕夫妻完成生兒育女願望，捐贈精卵制度提供重要支持，然捐贈精卵涉及醫療、倫理、法律與個人權益。

Q：想捐精、捐卵有資格限制嗎？

A：並非任何人有意願就能捐贈精子或卵子。國健署近期透過新聞稿說明，捐贈者必須符合男性20歲以上，未滿50歲；女性20歲以上，未滿40歲。除了年齡限制外，對捐贈者的健康狀況條件也很謹慎，必須在人工生殖機構進行檢查與評估，包含生理及心理狀況、家族病史、傳染性疾病、有礙生育健康之遺傳性疾病等。

另外，接受捐贈的夫妻一旦活產，捐贈者終身不能再次捐贈，即使捐贈的精子或卵子尚有剩餘，也必須銷毀不得繼續使用。只有在受贈夫妻進行人工生殖後未活產，沒有剩餘胚胎，受贈的精子或卵子也已經使用完畢，才能再次進行捐贈。

Q：捐贈精卵有報酬可以拿嗎？

A：國健署表示，目前規定標準為完成捐卵最高得支予新台幣9萬9000元；完成捐精最高得支予8000元。建議捐贈者在進行捐贈前，應詳細瞭解該機構代受贈夫妻支予的金額及方式，以免衍生爭議。

Q：捐贈的精子或卵子可以指定給誰使用嗎？

A：國健署強調，台灣對於捐贈精卵採匿名制度，捐贈者不可「指定」特定不孕夫妻使用其精子或卵子；受贈夫妻也不能要求使用特定捐贈者的精子或卵子。為了保障捐贈者與受贈夫妻的隱私，捐贈者與受贈夫妻不會得知彼此身分資訊。

Q：捐贈精卵後反悔，能否要求返還？

A：國健署說明，捐贈者捐贈精卵後就不能要求返還；但若捐贈者日後經醫師診斷證實有生育功能障礙，可以請求返還「尚未被銷毀」的精子或卵子。

Q：捐贈者和透過捐贈精卵所生子女間有「關係」嗎？

A：國健署表示，經夫妻雙方同意後，使用捐贈精卵進行人工生殖所生子女，視為受贈夫妻婚生子女，捐贈者與該子女間「沒有」法律親屬關係，不可用具有血緣理由，要求認祖歸宗，捐贈者無須負擔這個孩子的扶養義務，孩子也沒有這名捐贈者的繼承權。

捐精 報酬 國健署

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