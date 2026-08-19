突發癲癇恐是腦瘤警訊 奇美醫引進口服雙標靶 降低低階膠質瘤惡化風險

人生最忙碌的黃金期，竟是低階膠質瘤（Grade 2）好發年齡。低階膠質瘤雖生長速度慢，但若腫瘤持續惡化，恐影響工作及生活。奇美醫院神經外科醫師嚴世島表示，院方引進可穿透血腦障壁的新一代口服雙重標靶抑制劑，透過基因檢測找出IDH基因突變病人，有助延後接受放射治療與化學治療時間，讓病人有機會在控制腫瘤的同時，保留腦部功能與生活品質。

嚴世島指出，低階膠質瘤具有浸潤性生長特性，癌細胞會沿腦部白質及神經纖維擴散，手術往往難以完全清除，部分患者術後仍可能進一步惡化，患者初期也未必有明顯症狀，不少人是因突發癲癇就醫，才意外發現腦部腫瘤。

他提到，過去患者術後常面臨提早接受化療、放療，或持續追蹤等待腫瘤變化的兩難，不過隨著精準醫療發展，術後透過病理及基因檢測確認IDH突變，可進一步評估標靶治療適用性，而根據刊登在「新英格蘭醫學雜誌」第三期INDIGO臨床試驗，該口服雙重標靶藥物可降低疾病惡化或死亡風險61%，並可延後化療、放療等毒性治療，讓患者爭取更多維持正常生活的時間。

嚴世島說，膠質瘤占所有原發性惡性腦瘤近8成，好發於30至44歲的中青年群體，目前藥物已獲衛福部核准，適用於12歲以上、經手術後且確認帶有IDH1或IDH2突變的第二級星狀細胞瘤或寡膠脂腫瘤患者，不過，治療前後仍須接受肝功能監測，育齡男女也須依醫囑做好避孕及生育相關管理。

嚴世島提醒，低階膠質瘤即使完成手術，也不代表治療告一段落，後續仍需定期追蹤，透過基因檢測、精準用藥及完整監測，可在控制腫瘤之餘，盡可能延後其他治療帶來的負擔，讓患者保有工作、家庭及生活品質。