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小孩吃雞翅會性早熟？菜販破「生長激素」都市傳說：根本賠本生意
小朋友吃太多雞翅與雞脖子會因為吃下生長激素導致性早熟？不少家長心中對此有疑慮。知名菜販廖炯程於臉書破除這項都市傳說，指出現代養雞業根本不會為雞隻施打生長激素，因此無須過度恐慌打針部位有毒素殘留，真正導致性早熟的原因其實是高熱量帶來的肥胖問題。
廖炯程解釋，現代白肉雞只需約35天即可出貨，靠的是優良品種選育、營養均衡的飼料以及冷氣房等級的養殖環境。生長激素價格昂貴且代謝迅速，若要發揮效果必須每天人工逐隻施打，對於擁有數萬隻雞的養雞場而言，藥劑與人工成本極高，完全不符合商業邏輯。
至於打針部位是否有毒素殘留，廖炯程說明，小雞會施打疫苗，生病時也會使用合法抗生素，注射位置確實常在翅膀皮下、胸部或腿部肌肉。然而，用藥皆有嚴格的「停藥期」規定，當雞隻經過電宰上市時，藥物早已代謝完畢，因此不用過度擔心。
專家之所以建議不要讓孩童吃太多雞翅，主因在於「肥胖」。雞翅肉質少且絕大部分為雞皮，富含油脂，加上常見的炸、烤或三杯等烹調方式，熱量極高。孩童若攝取過多高油脂、高熱量食物容易導致兒童肥胖，而肥胖才是引發孩童性早熟的真正主因。
廖炯程提醒民眾與家長，雞翅只要不當成主食，正常飲食絕無問題。若擔心熱量過高，可請攤販去皮，或改選脂肪較低的雞胸肉與去骨雞腿肉，採用燉或烤的方式烹調，即可讓孩童吃得開心又健康。
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