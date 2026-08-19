快訊

國民黨中常會移師彰化…縣長王惠美未出席 臉書吐露「未積極輔選」原因

金融時報：伊朗可能攻擊「歐洲2國」報復川普 嗆來比誰更瘋狂

之前從未跟趙建銘過情人節…陳幸妤：非常開心今天收到這麼多禮物

聽新聞
0:00 / 0:00

小孩吃雞翅會性早熟？菜販破「生長激素」都市傳說：根本賠本生意

聯合新聞網／ 綜合報導
菜販廖炯程指出現代養雞業根本不會為雞隻施打生長激素，因為成本太高。 示意圖／ingimage
菜販廖炯程指出現代養雞業根本不會為雞隻施打生長激素，因為成本太高。 示意圖／ingimage

小朋友吃太多雞翅與雞脖子會因為吃下生長激素導致性早熟？不少家長心中對此有疑慮。知名菜販廖炯程於臉書破除這項都市傳說，指出現代養雞業根本不會為雞隻施打生長激素，因此無須過度恐慌打針部位有毒素殘留，真正導致性早熟的原因其實是高熱量帶來的肥胖問題。

廖炯程解釋，現代白肉雞只需約35天即可出貨，靠的是優良品種選育、營養均衡的飼料以及冷氣房等級的養殖環境。生長激素價格昂貴且代謝迅速，若要發揮效果必須每天人工逐隻施打，對於擁有數萬隻雞的養雞場而言，藥劑與人工成本極高，完全不符合商業邏輯。

至於打針部位是否有毒素殘留，廖炯程說明，小雞會施打疫苗，生病時也會使用合法抗生素，注射位置確實常在翅膀皮下、胸部或腿部肌肉。然而，用藥皆有嚴格的「停藥期」規定，當雞隻經過電宰上市時，藥物早已代謝完畢，因此不用過度擔心。

專家之所以建議不要讓孩童吃太多雞翅，主因在於「肥胖」。雞翅肉質少且絕大部分為雞皮，富含油脂，加上常見的炸、烤或三杯等烹調方式，熱量極高。孩童若攝取過多高油脂、高熱量食物容易導致兒童肥胖，而肥胖才是引發孩童性早熟的真正主因。

廖炯程提醒民眾與家長，雞翅只要不當成主食，正常飲食絕無問題。若擔心熱量過高，可請攤販去皮，或改選脂肪較低的雞胸肉與去骨雞腿肉，採用燉或烤的方式烹調，即可讓孩童吃得開心又健康。

肥胖

延伸閱讀

智取店不「智取」？取貨投現慘遭機器吃錢 過來人勸：改用兩招才保險

早餐只吃兩片吐司！醫師實測血糖狂飆191 驚呼：比吃一碗白飯還猛

假公文、假警察連環套！165揭「資產監管」騙局：一招可自保

活到40歲才知道！微波蛤蜊濃湯瞬間炸裂 內行人揭原因：1成分導致

相關新聞

10縣市豪大雨特報 從基隆下到屏東

中央氣象署下午14時35分針對全台10縣市發布豪雨特報，指出低壓帶及低氣壓影響，易有短延時強降雨，今(19)日高雄市、屏東縣地區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、嘉南地區及南投、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

沙德爾颱風生成！朝琉球群島移動 關注下周距離台灣遠近

根據日本氣象廳最新颱風消息，在關島東南東方海面的熱帶性低氣壓TD20號，今天中午12時增強為沙德爾颱風。我中央氣象署表示，沙德爾颱風未來將偏西北方向，穩定朝琉球群島移動，下周之後距離台灣遠近程度持續追蹤。

2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊

近年來新的詐騙手法層出不窮，連最「基礎」的電話詐騙，也被詐騙集團玩出新花樣。近日，來電辨識APP Whoscall在臉書發文提醒，接到「+422」或「+42」開頭的電話一定是詐騙，提醒民眾多加注意。

壓力來就想吃炸物、甜食？營養師曝平衡菜單 香蕉可穩定情緒

心情不好、壓力大時，總是特別想吃蛋糕、珍珠奶茶或洋芋片嗎？營養師張語希在臉書粉專指出，人在壓力狀態下，體內皮質醇會上升，也可能增加對高糖、高油食物的渴望。不過這時若能選擇適合的食物，反而有助補充身體所需營養，幫助維持神經系統正常運作與情緒穩定。

LINE主題更新後變醜、圖示縮小可退費！官方申請表單教你填

不少民眾會花錢購買LINE「主題」，不過近期LINE為了配合蘋果的液態玻璃（Liquid Glass）風格進行更新後，不少主題無法在APP內完整顯示，引起許多用戶不滿。近日有網友分享，如果購買的主題出現顯示問題，其實可以向LINE官方申請退費。

遠距情侶愛「掛睡」？視訊整夜恐害電池老化 教你正確方式不傷手機

遠距戀愛相當考驗雙方的感情，牛郎織女每年農曆七月初七可透過鵲橋相會，而現代的異地情侶則可以靠「掛睡」維繫感情。不過，掛睡究竟會不會傷手機？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。