常誤認感冒！成人中腸病毒難自覺 醫揭3招護幼童：不能靠酒精

夏季為腸病毒流行高峰期，多數民眾以為該病毒僅會影響兒童，卻忽視了成年人同樣具備感染風險。醫師黃軒於臉書發布影片，指出門診出現辦公室集體感染案例，多數成人感染後症狀輕微或呈不典型狀態，容易被誤認為普通感冒，進而在無意間將病毒帶回家中傳播給幼童。

黃軒提到，一名男性上班族出現發燒、喉嚨痛與全身倦怠就醫，原以為是普通感冒，直到兩天後手掌冒出小疹子才確診腸病毒，其同事隨後也出現類流感症狀與手掌皮疹。黃軒說明，成人感染後多無明顯症狀，即使發病也多為發燒、口腔潰瘍或手腳疹子，嚴重併發症雖較為少見，卻常因輕忽成為傳播者。

針對腸病毒流行期間的防範，黃軒提醒成年人應牢記三大要點。首先，腸病毒可經由糞口、飛沫、口鼻分泌物、水疱液及受污染物品傳播，且在症狀出現前即具傳播力，發病後一週內傳播力最強。民眾不可因症狀輕微就掉以輕心，應隨時注意個人衛生防護。

其次，酒精對於部分腸病毒的殺滅效果相當有限，因此在上廁所後、換尿布後、準備食物及抱小孩前，務必使用肥皂與流動清水徹底洗手。此外，退燒並不代表病毒已消失，康復後病毒仍可能隨糞便排出長達8至12週，雖然無須隔離3個月，但如廁後的洗手衛生絕對不能鬆懈。

黃軒呼籲，大人清潔雙手是保護孩童的關鍵。若家中嬰幼兒出現發燒，且伴隨嗜睡、活力下降、肌抽躍、手腳無力、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應立即送醫治療。