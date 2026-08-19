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交往階段影響吃啥 營養師4招甩幸福肥成健康力

中央社／ 台北19日電

鮮花佳餚幾乎是七夕標配，其實伴侶飲食會隨關係演化，熱戀期女性易隨男方吃宵夜，穩定後則換男性配合女性以求生存，營養師建議掌握分食等4招，轉換幸福肥成健康動力。

兩個人在一起時吃什麼、吃多少，不一定只是單純看誰比較有主見，執業營養師王盈荃近日透過新聞稿，引述刊登於Journal of Business Research的一項研究指出，可能也和關係走到哪個階段有關。

研究顯示，在關係建立初期如曖昧或熱戀期，女性為了吸引對方或建立連結，較容易受男性飲食習慣影響。例如男方若愛吃鹹酥雞當宵夜，女方往往會順應「跟著吃」，炸物成了兩人的固定約會行程。

然而，當感情進入穩定維持期，影響力就會反轉。王盈荃表示，男性為了展現體貼、減少日常摩擦，並鞏固伴侶承諾，會傾向配合女性的飲食選擇，正所謂「Happy wife, happy life」，若女性偏好健康飲食，男性也會跟著吃得清淡，反之則可能一起走向高糖高油之路。

有趣的是，王盈荃點出，研究顯示一旦進入育兒階段，這種互相模仿的現象便不再明顯，飲食重心會從「討好伴侶」轉向「投資孩子」，決策更受家庭預算、發育需求等現實因素左右。

「伴侶互相影響飲食很自然，與其擔心被另一半帶壞，不如把這股影響力用在更健康的地方。」王盈荃建議4招別讓幸福肥找上門，首先是聚餐可以照常吃，但遵循「水、肉、菜、飯、果」的進食順序；甜點不必完全戒掉，兩人分食就能兼顧儀式感與份量，若晚上嘴饞，盡量在睡前2至3小時結束進食，尤其有胃食道逆流的人，更應避免太靠近睡前吃東西。

再來就是大餐後想輕斷食，別用挨餓補償，可以先從晚餐到隔天早餐間隔約16小時開始，王盈荃舉例，如晚上8時吃完，隔天中午12點再吃第一餐，之後恢復正常、均衡飲食即可。

最後也最重要的就是「培養一項兩人都喜歡的運動」。王盈荃說，比起一個人逼另一個人去運動，找到兩個人都樂在其中的身體活動，願意持續的方式，更容易真正變成生活習慣。

營養師 健康 七夕

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