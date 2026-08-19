七夕最長情告白 守植物人夫15年仍是重要另一半

今天是七夕，王先生15年前，因一場車禍意外成為植物人，王太太不離不棄，她總會在他的床前分享子女大小事，彷彿丈夫仍然參與著一家人的日常，依然是她生命中重要的另一半。

「情人節快樂。」王太太在床邊輕輕地為丈夫送上祝福。七夕情人節，對許多夫妻而言，可能是一起吃頓飯、送束花的浪漫日子；但對植物人家屬而言，表達愛的方式，就是持續不斷的溫柔陪伴。

創世基金會台北院今天透過新聞稿，分享王先生與王太太在婚後、在意外敲門後，依然相愛的愛情故事。15年前，一場車禍讓王先生從此成為植物人，王太太回憶，當時家中2個小孩還在國小，突如其來的變故，讓原本的幸福生活瞬間變調。

從此以後，王太太一邊工作、一邊照顧孩子，她一肩扛起工作與家庭。幸好王先生父母也撐起照顧兒子的責任，一家人互相扶持走過多年，隨著王先生父母年事漸長，已無力繼續照顧兒子，2年前王先生入住創世台北安養院，由專業團隊接手照護。

王先生年邁父母與王太太、孩子們終於能喘息，回歸生活正軌。即使生活忙碌，王太太仍會特別安排時間到安養院探視丈夫。每次到訪，她不只陪王先生做簡單的運動復健，也會在床邊聊聊家裡最近發生的事情，分享兒女們的近況，彷彿丈夫仍然參與著一家人的日常。

相伴植物人丈夫15年，對王太太而言，也許沒有年輕時的浪漫與牽手散步，但她認為，她與丈夫之間，如今多了一份歲月淬鍊後的深情，即使丈夫無法回應，依然是她生命中重要的另一半。同時感謝創世接手照顧，讓愛更長久。

創世基金會表示，唯有讓照顧者也被照顧，愛才能走得更長久。植物人家庭往往面臨長期照護、經濟與家庭角色改變等多重壓力。創世提供植物人安養及到宅服務，在照顧家人的同時，得以減輕長期照顧的重擔，維持家庭生活的正常運轉。