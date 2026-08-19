蟑螂打不完？日網揭6個夜間壞習慣「引蟲入室」：開燈不拉窗簾

炎熱的夏天是蟑螂等害蟲活躍的高峰期！許多民眾常在夜間遭遇害蟲騷擾。日本生活知識網站「All About」指出，害蟲多具夜行性，會趁夜晚安靜時出來活動。因此，建立良好的夜間生活習慣，能大幅降低與害蟲相遇的機會。

該網站整理出防蟲家庭會在夜間避開的6個不良習慣，提供民眾防範參考。

一、廚餘不放置過夜

廚餘氣味是招引蟑螂與小蠅的主因。晚餐後應將生廚餘瀝乾裝袋密封再丟入帶蓋垃圾桶，夏天甚至可暫存於冷凍庫防臭。

二、床與地板不留碎屑

備料或用餐時掉落料理台與地板的食材屑，若未隨手清理會散發氣味吸引害蟲，夜間應將廚房地板清潔乾淨。

三、洗衣物不晾在戶外

夜間晾衣易因香精或亮色吸引昆蟲附著甚至產卵，帶入室內恐引發蟲害，建議改在室內晾衣並搭配循環扇。

四、開燈時不開啟窗簾

昆蟲具趨光性，夜間開燈若未拉上窗簾會使房屋變成「引蟲燈」，應養成先關窗、拉遮光窗簾再開燈的習慣。

五、紗窗避免留縫隙

窗戶與紗窗關錯位置會產生縫隙，導致蚊蟲飛入，使用時應確保兩者框架密合無縫。

六、紙箱不堆放過夜

紙箱保溫吸濕且可能攜帶蟲卵，是蟑螂絕佳的棲息地，夜間收到的包裹應當天拆封清理，切勿長期堆放於門口或陽台。