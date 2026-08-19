全台瀝青廠空污稽查 開14張罰單、99.5萬元

天氣明顯轉差。中央氣象署預報員葉致均表示，從今天開始到周日，受到西南風、低氣壓以及低壓帶的影響，所以今天開始天氣愈來愈不穩定，迎風面的中南部地區，甚至在台東，未來幾天容易有短延時強降雨，並且有局部大雨或豪雨發生的機會，其他地方午後也可能有局部大雨發生。明天至周日，特別留意劇烈降雨發生。沒下雨時偏悶熱，要做好防曬工作。

2026-08-19 10:38