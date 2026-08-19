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全台瀝青廠空污稽查 開14張罰單、99.5萬元

中央社／ 台北19日電

環境部今天公布全台127家瀝青空污督察結果，改善率達96.8%；針對違規業者共祭出14張罰單、裁罰新台幣99.5萬元，4家未完成空污系統改善者已依法開罰或停工。

環境部為全面改善空氣品質與解決瀝青拌合業異味擾民問題，修正「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」規定，並啟動全國瀝青業專案督察，督察行動於7日告一段落。

環境部環境管理署今天發布新聞稿表示，經環境管理署北、中、南三區環境管理中心與地方政府查核結果，全台127家營運中瀝青廠，123家完成密閉式作業或設置局部集氣系統，全國整體改善完成率高達96.8%，針對未依規定操作業者共祭出14張罰單、裁罰99萬5000元。

環境部說明，具體違規態樣包括未依法設置集氣設施、未有效收集各種空氣污染物、未依許可證內容操作、未維持防制設施正常運作，以及未依規定申報廢棄物產出與貯存等。

環境部環境管理署北區環境管理中心主任魏文宜告訴中央社記者，針對未完成改善或設置的瀝青廠，可處10萬元以上2000萬元以下罰鍰，情節重大者更將面臨停工、停業或廢止操作許可處分。4家未完成改善的業者，其中2家已開罰10萬元，並令90天內完成改善，未完成將累罰；另外2家已停工改善。

「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」修正條文於7月6日正式施行，瀝青拌合業裝卸作業必須設置局部集氣系統（效率需達60%以上）或採行密閉式作業。環境部說，未來將持續運用紅外線熱顯像儀、空氣感測器等科技工具精準監控與執法。

瀝青 罰單 空污

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