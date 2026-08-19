高鐵通車20年 9站變身「高鐵市」台中吃下最多紅利

台灣高鐵通車即將屆滿20年，從一開始的7站，到2016年啟用南港站，12站串起西部走廊。由於高鐵車站大多數選址於各鄉鎮郊區，人潮、便捷的交通也帶動周邊經濟發展。20年前車站旁是甘蔗田、芒草比人高的荒地，如今成了「新市鎮」，不只發展成台灣矽谷、更出現高鐵嬰兒潮。

台灣高鐵12座車站在建造時，秉持著平衡區域發展目的，以土地取得容易為考量，除雙北三站外其餘9站都選在距離市中心偏遠的郊區、農地或台糖國有地。隨著高鐵通車近20年，車站附近也因高鐵的駛入變得繁榮，成為新市鎮特區。

高鐵公司董事長史哲於先前曾表示，這9站形成了「高鐵市」，就像左營因為高鐵設站而崛起，和南高雄的亞洲新灣區遙遙相對。效益更外擴到30公里外的沙崙，20年間沙崙從甘蔗田搖身一變，成為綠能科技城、南科四期的發展重點，在未來將是重要的晶片集散地。

史哲指出，高鐵開進嘉義太保，讓百年糧倉長出晶圓。雲林站更因銜接中科虎尾園區半導體封裝鏈，並集結台大醫院虎尾院區與國家級高齡醫學中心，讓昔日甘蔗田，如今化身農工科技與高齡醫學雙核心聚落。

而台中因為居中效應，吃下最多高鐵紅利，22年來人口成長幅度高居全國之冠。史哲說，高鐵改變了去跟回的定義，讓通勤跨度拉長，甚至在2站出現「高鐵嬰兒潮」。

根據統計，桃園青埔站、新竹竹北站因高鐵通車，創下年輕城鎮紀錄。青埔有23%的居民是20歲以下人口、竹北則有26%，這2區45歲以下人口占該區7成，高鐵特區長成「高鐵市」，磁吸效應不容小覷。