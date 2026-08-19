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高鐵通車20年 9站變身「高鐵市」台中吃下最多紅利

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
高鐵嘉義站的通車讓嘉義太保從甘蔗田變成無人機產業鏈的重要一環。高鐵嘉義站示意圖，本報資料照
高鐵嘉義站的通車讓嘉義太保從甘蔗田變成無人機產業鏈的重要一環。高鐵嘉義站示意圖，本報資料照

台灣高鐵通車即將屆滿20年，從一開始的7站，到2016年啟用南港站，12站串起西部走廊。由於高鐵車站大多數選址於各鄉鎮郊區，人潮、便捷的交通也帶動周邊經濟發展。20年前車站旁是甘蔗田、芒草比人高的荒地，如今成了「新市鎮」，不只發展成台灣矽谷、更出現高鐵嬰兒潮。

台灣高鐵12座車站在建造時，秉持著平衡區域發展目的，以土地取得容易為考量，除雙北三站外其餘9站都選在距離市中心偏遠的郊區、農地或台糖國有地。隨著高鐵通車近20年，車站附近也因高鐵的駛入變得繁榮，成為新市鎮特區。

高鐵公司董事長史哲於先前曾表示，這9站形成了「高鐵市」，就像左營因為高鐵設站而崛起，和南高雄的亞洲新灣區遙遙相對。效益更外擴到30公里外的沙崙，20年間沙崙從甘蔗田搖身一變，成為綠能科技城、南科四期的發展重點，在未來將是重要的晶片集散地。

史哲指出，高鐵開進嘉義太保，讓百年糧倉長出晶圓。雲林站更因銜接中科虎尾園區半導體封裝鏈，並集結台大醫院虎尾院區與國家級高齡醫學中心，讓昔日甘蔗田，如今化身農工科技與高齡醫學雙核心聚落。

台中因為居中效應，吃下最多高鐵紅利，22年來人口成長幅度高居全國之冠。史哲說，高鐵改變了去跟回的定義，讓通勤跨度拉長，甚至在2站出現「高鐵嬰兒潮」。

根據統計，桃園青埔站、新竹竹北站因高鐵通車，創下年輕城鎮紀錄。青埔有23%的居民是20歲以下人口、竹北則有26%，這2區45歲以下人口占該區7成，高鐵特區長成「高鐵市」，磁吸效應不容小覷。

高鐵 台中 甘蔗

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