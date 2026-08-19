快訊

伊朗對荷莫茲控制力大減！川普曬圖爽稱「新美國領土」

低壓帶+低氣壓影響 中南部7縣市大雨特報

非首次同遊！趙建銘越南旅伴身分曝光 獄友蔡秉雄是貪汙案「白手套」

聽新聞
0:00 / 0:00

冷氣開整晚還是睡不飽？研究揭「睡眠深度」關鍵 醫：26度未必最好睡

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，過於寒冷的睡眠環境反而會產生適得其反的效果，不要只是一味把冷氣愈調愈低。圖／123RF
醫師提醒，過於寒冷的睡眠環境反而會產生適得其反的效果，不要只是一味把冷氣愈調愈低。圖／123RF

炎熱夏季，沒開冷氣簡直睡不著，但明明已經吹了整晚、也睡足7、8小時，隔天醒來卻還是昏昏沉沉，甚至注意力下降、脾氣變差。醫師提醒，良好的睡眠不該只取決於「溫度」，如果睡眠期間頻繁醒來，反覆受到干擾，即使睡滿7小時，睡眠品質也不佳。

身心科暨營養醫學醫師尤冠棠表示，門診曾有一名35歲上班族，總覺得怎麼睡都睡不飽，每天睡約7小時，冷氣也整晚開著，卻仍精神不濟、情緒急躁。進一步詢問發現，他經常運動到晚上10時多，回家後再吃東西，偶爾還小酌一杯助眠。問題就出在睡眠結構受到反覆干擾，睡滿7小時，不代表睡得好。

日本一項針對逾6.8萬人的大型研究，透過穿戴裝置分析睡眠狀況，發現一年之中7月睡眠時間最短，平均約6.64小時，相較1月的7.3小時，足足少了約40分鐘。而且夏季上床時間並未明顯延後，顯示少掉的睡眠不只是晚睡，而與較早起床及夜間睡眠中斷有關。

尤冠棠說，人體進入快速動眼期（REM）後，體溫調節能力明顯下降，若夜間環境持續悶熱、身體無法順利散熱，就容易醒來、睡得較淺，甚至延長入睡時間。許多人以為「冷氣開26度最剛好」，其實26至28度多半是節能及一般室內舒適度的參考，並非以最佳睡眠品質訂出的標準。

部分居家睡眠研究發現，臥室夜間溫度約20至25度時，平均睡眠效率較佳，超過25度後可能逐漸下降。尤冠棠強調，並沒有人人都適用的「黃金睡眠溫度」，年齡、衣著、寢具厚度、空氣流動及個人怕冷怕熱程度都會影響感受。與其執著冷氣設定幾度，更應觀察睡覺時是否出現悶熱、流汗、熱醒或反覆醒來等情形。

除了溫度，睡前習慣也是關鍵。研究顯示，高強度運動若太接近睡眠時間，可能因心率、自律神經及身體興奮狀態尚未恢復而干擾睡眠。運動在睡前4小時前結束，通常影響較小，若時間真的太晚，可改採較低強度活動。

尤冠棠觀察，不少人習慣喝一杯比較好睡，其實酒精帶來的鎮靜感不等於高品質睡眠。酒精可能干擾REM睡眠，造成前半夜較快睡著、後半夜卻頻繁醒來。炎熱本來就會影響睡眠結構，再加上酒精，可說是雪上加霜。

尤冠棠提醒，如果每天已躺床7至8小時，白天仍持續疲倦、注意力不集中甚至影響情緒，不要只是一味把冷氣愈調愈低，更應檢視睡眠環境、運動、飲酒與飲食習慣，必要時進一步就醫，找出讓睡眠反覆被打斷的真正原因。

冷氣 睡眠 睡眠品質

延伸閱讀

半夜餓醒嗑牛肉麵、泡麵？醫：腸胃被迫加班容易讓胃酸、睡眠失控

躺著就燃脂！營養師教「空腹睡眠減肥法」：掌握8原則不必挨餓

半夜吃重鹹牛肉麵 醫師：易水腫、胃食道逆流

筆記抄滿、狂刷題苦讀卻沒進步？精神科醫揭5大NG習慣

相關新聞

今起至周日防劇烈降雨！準沙德爾颱風朝沖繩前進 追蹤下周距台多近

天氣明顯轉差。中央氣象署預報員葉致均表示，從今天開始到周日，受到西南風、低氣壓以及低壓帶的影響，所以今天開始天氣愈來愈不穩定，迎風面的中南部地區，甚至在台東，未來幾天容易有短延時強降雨，並且有局部大雨或豪雨發生的機會，其他地方午後也可能有局部大雨發生。明天至周日，特別留意劇烈降雨發生。沒下雨時偏悶熱，要做好防曬工作。

沙德爾颱風24小時內將生成 朝日本沖繩移動、下周四五最近台灣

今天受低氣壓通過影響，水氣偏多，天氣較不穩定。天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，北部為多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫26至34度，沒下雨時較悶熱。中部為多雲午後短暫雷陣雨，氣溫26至34度。南部為多雲時晴午後雷陣雨，氣溫26至35度，午後對流發展較旺，局部雨勢可能達大雨等級；東部為多雲短暫陣雨，氣溫26至33度。

低壓帶+低氣壓影響 中南部7縣市大雨特報

低壓帶及低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天嘉義以南地區及南投、雲林山區有局部大雨發生的機率，基隆北海岸及東北部地區亦有局部較大雨勢發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

冷氣開整晚還是睡不飽？研究揭「睡眠深度」關鍵 醫：26度未必最好睡

炎熱夏季，沒開冷氣簡直睡不著，但明明已經吹了整晚、也睡足7、8小時，隔天醒來卻還是昏昏沉沉，甚至注意力下降、脾氣變差。醫師提醒，良好的睡眠不該只取決於「溫度」，如果睡眠期間頻繁醒來，反覆受到干擾，即使睡滿7小時，睡眠品質也不佳。

高鐵通車20年 9站變身「高鐵市」台中吃下最多紅利

台灣高鐵通車即將屆滿20年，從一開始的7站，到2016年啟用南港站，12站串起西部走廊。由於高鐵車站大多數選址於各鄉鎮郊區，人潮、便捷的交通也帶動周邊經濟發展。20年前車站旁是甘蔗田、芒草比人高的荒地，如今成了「新市鎮」，不只發展成台灣矽谷、更出現高鐵嬰兒潮。

沙德爾颱風生成 朝琉球群島移動 關注下周距離台灣遠近程度

根據日本氣象廳最新颱風消息，在關島東南東方海面的熱帶性低氣壓TD20號，今天中午12時增強為沙德爾颱風。我中央氣象署表示，沙德爾颱風未來將偏西北方向，穩定朝琉球群島移動，下周之後距離台灣遠近程度持續追蹤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。