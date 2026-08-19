今起至周日防劇烈降雨！準沙德爾颱風朝沖繩前進 追蹤下周距台多近

天氣明顯轉差。中央氣象署預報員葉致均表示，從今天開始到周日，受到西南風、低氣壓以及低壓帶的影響，所以今天開始天氣愈來愈不穩定，迎風面的中南部地區，甚至在台東，未來幾天容易有短延時強降雨，並且有局部大雨或豪雨發生的機會，其他地方午後也可能有局部大雨發生。明天至周日，特別留意劇烈降雨發生。沒下雨時偏悶熱，要做好防曬工作。

葉致均表示，南海往東延伸到菲律賓東方海面，目前是大低壓帶所在區域，而在南海地區和菲律賓東方海面各有1個低氣壓發展當中，目前看來低壓發展有限。比較遠洋的熱帶性低氣壓，最快今天形成颱風，未來將偏西北方向，穩定朝琉球群島移動，下周之後距離台灣遠近程度持續追蹤。

兩個低壓今天都將逐漸往西北方向移動，葉致均表示，今天風場從偏東風隨著低壓北抬之後，慢慢轉為吹西南風，今天迎風面地區入夜之後降雨有逐漸增加趨勢。目前還是偏東風環境，所以大台北地區和東半部地區有些降水回波移入時，有零星降雨出現，不過其他地方留意午後雷陣雨有逐漸增大趨勢。

葉致均表示，今天台灣北方風場以偏東風轉為偏東北風，而南海的低壓系統逐漸朝西北方向在移動，所以南邊的南風分量也有增加趨勢，所以台灣海峽開始有風向上面輻合情形，再加上午後熱力作用，預期今天整個嘉義以南地區午後雷陣雨會更明顯一點，且會有局部大雨或短延時豪雨發生機會。外島的澎湖地區也有局部短延時強降雨發生機會。

今天入夜之後，降雨可能持續到晚上，且隨著西南風逐漸增強，南部地區降雨也會開始變得比較明顯。

葉致均表示，今天低壓系統逐漸往西北方向移動，逐漸靠近台灣。明天低氣壓移動到台灣北方海面，此時比較強的西南風環境會是在巴士海峽往西北方向移動，所以南部地區降雨情形明天開始可能有逐漸增加趨勢，周五也是類似情形。周六之後，低壓環流開始逐漸往西北方向移動，所以在比較強的強風軸的西南風軸心，逐漸往台灣海峽移動，周六中部地區降雨情形逐漸增加趨勢，周日也是有類似情形。下周一隨低壓帶逐漸往中國移動之後，台灣附近的天氣型態慢慢回復為典型的夏季型天氣型態為主。

關於颱風動態，葉致均表示，琉球的東南方海面的熱低預計形成沙德爾颱風，也會開始逐漸往西北方向移動，這個熱帶系統下周會離台灣多近，要持續觀察。

降雨趨勢，他說，明天、周五以西南風和低壓帶影響的天氣型態為主，加強的西南風會偏向在巴士海峽到台灣南部一帶，南部地區會有明顯的降雨情況，中南部地區和台東山區明後兩天容易有局部大雨或短延時豪雨，其他地方也會有降雨情形，午後在北部地區和宜花山區有局部大雨。

葉致均表示，周六、周日強風軸逐漸往巴士海峽移動，且會有偏南風分量出現，所以降雨熱區可能開始往中南部移動。中南部和台東容易有局部大雨或豪雨發生，其他地方也是會有局部大雨發生。下周一隨著低壓帶逐漸遠離之後，台灣附近風場以偏南風的環境為主，迎風面的南部和台東有局部短暫陣雨或雷雨出現，其他地方慢慢回復為午後雷陣雨的天氣型態為主。

溫度趨勢，葉致均說，今天沒下雨時仍偏悶熱，西半部地區可以來到34、35度左右高溫，東半部、外島的澎金馬有31至33度，中南部內陸地區可能有35、36度左右高溫，外出多補充水分，做好防曬。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供