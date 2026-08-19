快訊

2300萬孩子教育基金拒不歸還 陳幸妤看診中傳訊：趙建銘返國要處理了

拍空服員臀部遭制止…阿伯一度拒道歉「不屑摸」 長榮航空：騷擾零容忍

川普無條件求見金正恩！川金會最快可能這時間 專家憂北韓籌碼已大增

聽新聞
0:00 / 0:00

沙德爾颱風24小時內將生成 朝日本沖繩移動、下周四五最近台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來1周台灣位於低壓區，北部與東部較常出現午後短暫雷陣雨，中部前期仍有短暫陣雨，後期轉為晴午後雷雨；南部前期雨勢較頻繁，後期降雨空檔增加。聯合報系資料照
未來1周台灣位於低壓區，北部與東部較常出現午後短暫雷陣雨，中部前期仍有短暫陣雨，後期轉為晴午後雷雨；南部前期雨勢較頻繁，後期降雨空檔增加。聯合報系資料照

今天受低氣壓通過影響，水氣偏多，天氣較不穩定。天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，北部為多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫26至34度，沒下雨時較悶熱。中部為多雲午後短暫雷陣雨，氣溫26至34度。南部為多雲時晴午後雷陣雨，氣溫26至35度，午後對流發展較旺，局部雨勢可能達大雨等級；東部為多雲短暫陣雨，氣溫26至33度。

廖于霆表示，明天低壓帶牽動西南風增強，各地天氣不穩定，短時強降雨的機會提高。北部為多雲時陰短暫陣雨，氣溫26至34度；中部為陰時多雲短暫陣雨，氣溫26至34度。南部為陰時多雲陣雨或雷雨，氣溫26至31度，中南部局部雨勢可能達大雨接近豪雨等級；東部為多雲短暫陣雨，氣溫26至33度。明天白天外出仍有悶熱感，最好攜帶雨具。東北部及東南部海面風力6到7級，雷雨區陣風10級，前往海邊留意安全。

至於颱風消息，他說，昨晚形成的熱帶性低氣壓，預估在24小時內就會發展為沙德爾颱風，目前離台還有3000多公里，未來大致朝日本沖繩往東海移動，下周四、下周五最近台灣，目前預報路徑還有很大的不確定性，依照目前資料對台灣應該沒有直接影響，不過還有7天，可能還有變數，要觀察未來幾天預報模式的變化。

未來1周台灣仍位於低壓區，天氣不是非常穩定，廖于霆表示，北部與東部較常出現午後短暫雷陣雨，中部前期仍有短暫陣雨，後期轉為晴午後雷雨；南部前期雨勢較頻繁，後期降雨空檔增加。整體仍炎熱悶熱，留意午後突發雨勢可能打亂行程，戶外活動防曬並備雨具。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沖繩 颱風 日本

延伸閱讀

明起全台連日壞天氣 沙德爾颱風將生成下周恐襲沖繩 路徑仍有變數

午後強對流明起雨勢更猛 吳德榮：沙德爾颱風最快今晚生成 朝沖繩前進

沙德爾颱風將生成 專家憂「1變數」台灣下周天氣難回穩

北東轉雨變天了 中南部恐明顯熱對流雷雨 94W今晚穿越台灣

相關新聞

今起至周日防劇烈降雨！準沙德爾颱風朝沖繩前進 追蹤下周距台多近

天氣明顯轉差。中央氣象署預報員葉致均表示，從今天開始到周日，受到西南風、低氣壓以及低壓帶的影響，所以今天開始天氣愈來愈不穩定，迎風面的中南部地區，甚至在台東，未來幾天容易有短延時強降雨，並且有局部大雨或豪雨發生的機會，其他地方午後也可能有局部大雨發生。明天至周日，特別留意劇烈降雨發生。沒下雨時偏悶熱，要做好防曬工作。

沙德爾颱風24小時內將生成 朝日本沖繩移動、下周四五最近台灣

今天受低氣壓通過影響，水氣偏多，天氣較不穩定。天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，北部為多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫26至34度，沒下雨時較悶熱。中部為多雲午後短暫雷陣雨，氣溫26至34度。南部為多雲時晴午後雷陣雨，氣溫26至35度，午後對流發展較旺，局部雨勢可能達大雨等級；東部為多雲短暫陣雨，氣溫26至33度。

冷氣開整晚還是睡不飽？研究揭「睡眠深度」關鍵 醫：26度未必最好睡

炎熱夏季，沒開冷氣簡直睡不著，但明明已經吹了整晚、也睡足7、8小時，隔天醒來卻還是昏昏沉沉，甚至注意力下降、脾氣變差。醫師提醒，良好的睡眠不該只取決於「溫度」，如果睡眠期間頻繁醒來，反覆受到干擾，即使睡滿7小時，睡眠品質也不佳。

兩性作家小彤抗癌成功又住院！發燒腹痛「五腑六臟翻江倒海」

兩性作家小彤約兩年多前抗癌成功，現正處於領有重大傷病卡的追蹤期內，但近日又因身體不適住院，她於臉書透露這次是確診急性胰臟炎，在歷經30小時急診室的煎熬後，終於收到「有病房」的通知，讓她自嘲又開始「住院人生」。

不只大溪老街！桃園一日遊去哪玩？10十大熱門景點一次看

擺脫旅遊沙漠印象！直擊大溪老城區、石門水庫、永安漁港與老街溪水岸步道，結合網路聲量與觀光人次，帶你解鎖桃園一日遊最強好去處！

遠距情侶愛「掛睡」？視訊整夜恐害電池老化 教你正確方式不傷手機

遠距戀愛相當考驗雙方的感情，牛郎織女每年農曆七月初七可透過鵲橋相會，而現代的異地情侶則可以靠「掛睡」維繫感情。不過，掛睡究竟會不會傷手機？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。