沙德爾颱風24小時內將生成 朝日本沖繩移動、下周四五最近台灣

今天受低氣壓通過影響，水氣偏多，天氣較不穩定。天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，北部為多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫26至34度，沒下雨時較悶熱。中部為多雲午後短暫雷陣雨，氣溫26至34度。南部為多雲時晴午後雷陣雨，氣溫26至35度，午後對流發展較旺，局部雨勢可能達大雨等級；東部為多雲短暫陣雨，氣溫26至33度。

廖于霆表示，明天低壓帶牽動西南風增強，各地天氣不穩定，短時強降雨的機會提高。北部為多雲時陰短暫陣雨，氣溫26至34度；中部為陰時多雲短暫陣雨，氣溫26至34度。南部為陰時多雲陣雨或雷雨，氣溫26至31度，中南部局部雨勢可能達大雨接近豪雨等級；東部為多雲短暫陣雨，氣溫26至33度。明天白天外出仍有悶熱感，最好攜帶雨具。東北部及東南部海面風力6到7級，雷雨區陣風10級，前往海邊留意安全。

至於颱風消息，他說，昨晚形成的熱帶性低氣壓，預估在24小時內就會發展為沙德爾颱風，目前離台還有3000多公里，未來大致朝日本沖繩往東海移動，下周四、下周五最近台灣，目前預報路徑還有很大的不確定性，依照目前資料對台灣應該沒有直接影響，不過還有7天，可能還有變數，要觀察未來幾天預報模式的變化。

未來1周台灣仍位於低壓區，天氣不是非常穩定，廖于霆表示，北部與東部較常出現午後短暫雷陣雨，中部前期仍有短暫陣雨，後期轉為晴午後雷雨；南部前期雨勢較頻繁，後期降雨空檔增加。整體仍炎熱悶熱，留意午後突發雨勢可能打亂行程，戶外活動防曬並備雨具。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。