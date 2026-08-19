北東轉雨變天了 中南部恐明顯熱對流雷雨 94W今晚穿越台灣

出門記得攜帶雨具，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天白天受到熱帶擾動94W接近的影響，東北風迎風面北部、東北部、東部逐漸會有短暫陣雨或雷雨，中南部地區則是預報有較明顯的熱對流雷雨，山區預報的雨量頗大，可能有局部大雷雨發生機會。

熱帶擾動94W已經來到東部外海，吳聖宇表示，隱約具有環流結構，但是風力較強的部份在外圍，呈現季風低壓的特性，增強為熱帶性低氣壓的機會不高，應該傍晚到入夜就會在宜蘭到東北角一帶進入陸地，晚間到明晨逐漸進入台灣海峽北部，環流中心預期會逐漸消失，回歸到整個大範圍季風低壓槽中。

他說，今晚到明天清晨隨著94W過山進入台灣海峽北部，受其環流影響，中北部地區預報仍有短暫陣雨或雷雨機會。

明天開始台灣附近轉變為偏南到西南風，吳聖宇表示，迎風面嘉義以南地區降雨增加，有陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢出現機會，中北部、東半部也要留意局部熱對流大雷雨。

吳聖宇說，周五到周日隨著南海的熱帶擾動95W也逐漸北上往華南沿岸移動，整個季風低壓槽往華南內陸調整，台灣附近偏南到西南風較強，水氣多，迎風面的嘉義以南、恆春半島、台東地區持續有陣雨或雷雨，並有大雨或短延時豪雨機會，中北部、東北部、東部也是雲多有短暫陣雨天氣，尤其白天配合熱力作用，熱對流發展較旺盛，午後到傍晚之間有局部大雷雨發生機會，天氣並不穩定，安排周末假期活動特別注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。