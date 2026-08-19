快訊

2300萬孩子教育基金拒不歸還 陳幸妤看診中傳訊：趙建銘返國要處理了

拍空服員臀部遭制止…阿伯一度拒道歉「不屑摸」 長榮航空：騷擾零容忍

川普無條件求見金正恩！川金會最快可能這時間 專家憂北韓籌碼已大增

聽新聞
0:00 / 0:00

北東轉雨變天了 中南部恐明顯熱對流雷雨 94W今晚穿越台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶擾動94W已經來到東部外海，傍晚到入夜就會在宜蘭到東北角一帶進入陸地，晚間到明晨逐漸進入台灣海峽北部。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
熱帶擾動94W已經來到東部外海，傍晚到入夜就會在宜蘭到東北角一帶進入陸地，晚間到明晨逐漸進入台灣海峽北部。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

出門記得攜帶雨具，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天白天受到熱帶擾動94W接近的影響，東北風迎風面北部、東北部、東部逐漸會有短暫陣雨或雷雨，中南部地區則是預報有較明顯的熱對流雷雨，山區預報的雨量頗大，可能有局部大雷雨發生機會。

熱帶擾動94W已經來到東部外海，吳聖宇表示，隱約具有環流結構，但是風力較強的部份在外圍，呈現季風低壓的特性，增強為熱帶性低氣壓的機會不高，應該傍晚到入夜就會在宜蘭到東北角一帶進入陸地，晚間到明晨逐漸進入台灣海峽北部，環流中心預期會逐漸消失，回歸到整個大範圍季風低壓槽中。

他說，今晚到明天清晨隨著94W過山進入台灣海峽北部，受其環流影響，中北部地區預報仍有短暫陣雨或雷雨機會。

明天開始台灣附近轉變為偏南到西南風，吳聖宇表示，迎風面嘉義以南地區降雨增加，有陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢出現機會，中北部、東半部也要留意局部熱對流大雷雨。

吳聖宇說，周五到周日隨著南海的熱帶擾動95W也逐漸北上往華南沿岸移動，整個季風低壓槽往華南內陸調整，台灣附近偏南到西南風較強，水氣多，迎風面的嘉義以南、恆春半島、台東地區持續有陣雨或雷雨，並有大雨或短延時豪雨機會，中北部、東北部、東部也是雲多有短暫陣雨天氣，尤其白天配合熱力作用，熱對流發展較旺盛，午後到傍晚之間有局部大雷雨發生機會，天氣並不穩定，安排周末假期活動特別注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

雷雨 穿越 東北風

延伸閱讀

沙德爾颱風將生成 專家憂「1變數」台灣下周天氣難回穩

明起全台連日壞天氣 沙德爾颱風將生成下周恐襲沖繩 路徑仍有變數

未來1周慎防劇烈天氣 今天午後雷陣雨顯著、明晚起中南部雨彈升級豪雨

低壓影響周五前全台有雨 颱風最快周四生成

相關新聞

今起至周日防劇烈降雨！準沙德爾颱風朝沖繩前進 追蹤下周距台多近

天氣明顯轉差。中央氣象署預報員葉致均表示，從今天開始到周日，受到西南風、低氣壓以及低壓帶的影響，所以今天開始天氣愈來愈不穩定，迎風面的中南部地區，甚至在台東，未來幾天容易有短延時強降雨，並且有局部大雨或豪雨發生的機會，其他地方午後也可能有局部大雨發生。明天至周日，特別留意劇烈降雨發生。沒下雨時偏悶熱，要做好防曬工作。

沙德爾颱風24小時內將生成 朝日本沖繩移動、下周四五最近台灣

今天受低氣壓通過影響，水氣偏多，天氣較不穩定。天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，北部為多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫26至34度，沒下雨時較悶熱。中部為多雲午後短暫雷陣雨，氣溫26至34度。南部為多雲時晴午後雷陣雨，氣溫26至35度，午後對流發展較旺，局部雨勢可能達大雨等級；東部為多雲短暫陣雨，氣溫26至33度。

冷氣開整晚還是睡不飽？研究揭「睡眠深度」關鍵 醫：26度未必最好睡

炎熱夏季，沒開冷氣簡直睡不著，但明明已經吹了整晚、也睡足7、8小時，隔天醒來卻還是昏昏沉沉，甚至注意力下降、脾氣變差。醫師提醒，良好的睡眠不該只取決於「溫度」，如果睡眠期間頻繁醒來，反覆受到干擾，即使睡滿7小時，睡眠品質也不佳。

兩性作家小彤抗癌成功又住院！發燒腹痛「五腑六臟翻江倒海」

兩性作家小彤約兩年多前抗癌成功，現正處於領有重大傷病卡的追蹤期內，但近日又因身體不適住院，她於臉書透露這次是確診急性胰臟炎，在歷經30小時急診室的煎熬後，終於收到「有病房」的通知，讓她自嘲又開始「住院人生」。

不只大溪老街！桃園一日遊去哪玩？10十大熱門景點一次看

擺脫旅遊沙漠印象！直擊大溪老城區、石門水庫、永安漁港與老街溪水岸步道，結合網路聲量與觀光人次，帶你解鎖桃園一日遊最強好去處！

遠距情侶愛「掛睡」？視訊整夜恐害電池老化 教你正確方式不傷手機

遠距戀愛相當考驗雙方的感情，牛郎織女每年農曆七月初七可透過鵲橋相會，而現代的異地情侶則可以靠「掛睡」維繫感情。不過，掛睡究竟會不會傷手機？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。