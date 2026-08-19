兩性作家小彤抗癌成功又住院！發燒腹痛「五腑六臟翻江倒海」

兩性作家小彤約兩年多前抗癌成功，現正處於領有重大傷病卡的追蹤期內，但近日又因身體不適住院。她於臉書透露這次是確診急性胰臟炎，在歷經30小時急診室的煎熬後，終於收到「有病房」的通知，讓她自嘲又開始「住院人生」。

小彤約在2年前確診胰臟癌，隨後切除胰臟頭部、十二指腸、部分膽管、膽囊及部分腸胃等器官。術後腹部留下超過30公分的疤痕，在接受12次過程被形容為「生不如死」的化療後抗癌成功。

小彤17日在臉書發文透露，在為一名獨身、喑啞的叔叔全程操辦喪禮後，返回台北便開始發燒，體溫一度達37.6度，腹部也隱隱作痛，沒想到飯後疼痛突然加劇，「不似平常的痙攣疼痛，反倒像是五腑六臟在翻江倒海」，痛到難以忍受，即使服下兩顆強效止痛藥，疼痛仍未緩解，她只好趕緊前往急診。

經過一連串檢查後，醫師發現她的Lipase數值飆升至2000多，而正常值約80左右，確診為急性胰臟炎，並立即要求禁食、住院接受治療。

小彤感嘆，自己在罹癌以前，除了生產之外幾乎沒有住院經驗，沒想到，「生病後，進出醫院成了家常便飯。」她也用幽默口吻替自己打氣，笑稱「神力女超人進廠維修中」，相信休養整頓後仍能重新站起來。

小彤昨(18 )日再次發文寫出此次在急診期間的煎熬。她提到，自己在急診室待了將近30個小時，直到收到「有病房」的通知，才感動到幾乎落淚。她形容，長時間待在急診室，周遭始終十分吵雜，自己也無法真正休息，看著醫護人員不斷忙碌奔波，四周則充滿病人的哀號及各種聲響。不過，她仍特別向辛苦的醫護人員表達感謝。

由於急性胰臟炎治療期間必須嚴格禁食，小彤甚至數十個小時滴水、滴食未進。她透露，直到某天下午4點多，突然全身狂冒冷汗，頭髮瞬間濕透、衣服也被汗水浸濕，眼前開始發黑，當下趕緊拉住一名經過的護理師，拚盡力氣喊著「我不行了…」。

兩名護理師隨即趕來處理，並替她注射高濃度葡萄糖。護理人員告訴她，幸好她當下仍保持警覺並及時求助，否則可能因低血糖而昏倒。

最新檢查結果則讓她稍稍鬆了一口氣。小彤表示，早上抽血後發現胰臟發炎相關指數仍偏高，不過Lipase已經從先前的2000多下降至700多，讓她忍不住替自己打氣，「加油啊！癌細胞都打敗了，這小小病毒也要努力殲滅啊！」

小彤過去曾歷經一場艱辛的抗癌歷程。她確診胰臟癌後，接受高難度的「惠普手術」（Whipple手術）切除5器官。即使完成手術，她仍須面對長達12次、累計近700小時的化療療程。她曾提及，治療期間不僅嚴重掉髮、反覆嘔吐，還出現口腔潰瘍等副作用，身心狀態一度幾近崩潰，甚至形容那段日子「生不如死」。

所幸經過治療、遵循醫囑並調整飲食，她的身體狀況逐漸恢復，體重也慢慢增加。如今再次因急性胰臟炎住院，小彤仍以一貫樂觀的態度面對，並將自己形容為「進廠維修」，期待身體恢復後再重新出發。