不只大溪老街！桃園一日遊去哪玩？10十大熱門景點一次看

提到桃園，你還只想到轉機過境、下交流道吃碗牛肉麵嗎？隨著北橫沿線遊憩設施翻新、濱海觀光廊帶成形，加上機場捷運把中壢與青埔一路串起，桃園近年已從「路過城市」蛻變成雙北南下的一日遊主戰場，大溪老街的巴洛克牌樓、被叫做「純白大海螺」的永安文化館、睽違三年重新開園的後慈湖，都是話題製造機。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，鎖定交通部觀光署列管的桃園觀光遊憩據點（扣除住宅、人口密集的景點），統計近兩年（2024/8/14～2026/8/13）的網路討論聲量，並結合觀光署最新公布的造訪人次數據，為您揭曉「桃園十大觀光遊憩據點」！究竟討論度最高的冠軍是誰、人潮最多的又是不是同一個地方？快跟著我們一起來看看吧！

No.10 角板山遊憩區

網路聲量：2,124筆

2026年1月至5月觀光人次：556,447

坐落在復興區海拔約640公尺處的角板山，因山景清幽、大漢溪在山腳下劃出美麗的S型彎道，早年備受蔣中正夫婦青睞而設立行館，甚至享有「台灣廬山」的美譽。這座佔地約6公頃的園區，巧妙地將領袖人文、泰雅原鄉風情與戰地遺跡串聯在一起，戶外的老松樹與幽靜生態池相映成趣，是北橫公路上非常知名的踏青樞紐。

角板山遊憩區核心場域：

角板山行館與思親亭：作為園區的主體建築，館內展出許多珍貴的史料照片與手稿文物；而行館正前方的思親亭則是全區絕佳的展望台，能將峽谷曲流與橫跨溪谷的吊橋美景一覽無遺。 角板山梅園：園內栽種了近300株老梅樹，佔地廣達2公頃，是北台灣最具代表性的賞梅名所。每年12月底至1月梅花季來臨時，滿山潔白如雪，現場常舉辦高山茶席與國樂表演，韻味十足。 角板山戰備隧道：全長約100公尺，曾是高度嚴密的軍事避難指揮所。如今褪去神祕面紗，牆上畫滿活潑的泰雅族與軍事風格3D彩繪，成為既避暑又好拍的特色景點。 新溪口吊橋：全長303公尺，巍峨橫跨大漢溪，連通角板山公園與溪口台地。橋身飾有泰雅族傳統圖騰，走在全台數一數二長的懸索橋上，能享受360度無死角的峽谷震撼視野。

角板山雖然網路聲量在十強中暫居末位，但每逢冬末梅花盛開，便能迅速拉起一波討論熱潮，2026年花季更搭配打卡活動帶動不少社群關注。今年前5個月已累積超過55.6萬人次造訪，是相當典型的季節性爆發景點。參觀完園區後，順道至商圈享用現炸椴木香菇、馬告餐點或拉拉山水蜜桃也是熱門行程。不少去過的網友對吊橋步道印象深刻，紛紛笑稱考驗腿力：「從角板山那邊下去到售票口，售票口再到吊橋，適合腿力強壯的人去」、「這座吊橋太美了，六月也要再去一次」、「上次從角板山走過去，回到家腿痛三天」。

No.9 小烏來風景特定區

網路聲量：2,779筆

2026年1月至5月觀光人次：185,637

一張50元銅板票就能把玻璃步道、高空繩橋、磅礡瀑布與戲水區一次玩透，是小烏來長年被網友力薦的最大理由。位於復興區的小烏來，因地貌與新北烏來相似且更顯幽靜而得名。這裡完美結合了泰雅原鄉文化與壯麗的峽谷地形，宇內溪與義興溪交匯處形成了密集度極高的飛瀑群與芬多精氣場，是北台灣非常受歡迎的天然避暑與山林冒險樂園。

小烏來風景特定區核心場域：

小烏來天空步道：桃園市政府斥資新台幣800萬元打造的幾何線條玻璃廊道，懸空延伸出11公尺。遊客踩在距離溪谷底約70公尺高（相當於24層樓高）的透明強化玻璃平台上，腳下就是奔騰的小烏來瀑布，曾獲選為全台最浪漫景點之一。 天空繩橋：全長約70公尺、高空橫跨義興溪谷，是全台極具代表性的單向懸索繩橋。橋面窄至僅容一人通行，高空中隨風微晃的凌空感，驚險刺激度甚至不輸天空步道，與天空步道共用同一張門票。 宇內溪戲水區：夏季限定開放，是桃園境內唯一合法公告的溪流戲水水域。現場配置完善的更衣淋浴設施與救生員，盛夏常結合水岸音樂會與原民市集，是家庭闔家親水消暑的首選。 義興吊橋與森林步道：串聯羅浮與泰雅故事公園的健行路線，其中高高懸掛在15層樓高空的義興吊橋更是電影《賽德克·巴萊》中「馬赫坡吊橋」的取景地，非常適合安排半日以上的部落風情與歷史走讀行程。

值得一提的是，園區早年最著名的地標「風動石」有「鬼石」之稱，這塊重達50噸的巨石曾以僅約0.5平方公尺的接觸面矗立崖邊數百年，雖在2013年蘇力颱風中滾落溪床，如今仍能透過解說牌與現地巨石感受大自然的鬼斧神工。今年前五個月造訪人次約18.6萬，在十強中人次相對偏低，主因在於山區交通門檻與週二固定休園；但人潮可控也讓整體遊憩品質相當穩定。許多造訪過的民眾都直呼划算：「花少少的門票錢，就可以享受芬多精」、「天空步道好刺激」、「夏天就是要去這」、「不開放烤肉開伙，建議自行帶乾糧」。

No.8 老街溪沿岸步道

網路聲量：3,990筆

2026年1月至5月觀光人次：5,448,358

雖然討論聲量只排第8，人次卻是全桃園第一！老街溪河濱步道全長約10.5公里，北起中壢中豐北路一段、南至平鎮八字圳水岸公園，其中約3.6公里規劃為自行車道，機場捷運A22老街溪站一出站幾乎就能接上動線。過去這條溪流曾因都市發展面臨水泥加蓋與嚴重污染，近年經大規模拆除加蓋與水質整治後，成功翻轉為串聯新勢公園與六和商圈的生態綠廊，宛如「桃園版的韓國清溪川」，是市民午後散步、夜晚約會與騎單車的都市心靈綠洲。

老街溪沿岸步道核心場域：

老街溪河川教育中心：全台首座以河川為主題的環境教育基地，由兩棟百年傳統客家紅磚厝改建而成，於2011年啟用，專門介紹老街溪的整治過程與生態轉變。 時光隧道溜滑梯：作為教育中心入口處最醒目的標誌，設有四座彩色水管造型的石製溜滑梯，小朋友能像穿過時光隧道般直接滑進園區，是親子客必排的放電行程。 新勢公園：佔地近5公頃的巨型都市綠肺，以翠堤橋與教育中心相連。園內不僅有大草皮、極限運動場與沙坑，地底更設有淨化水質的礫間系統，翠堤橋則是欣賞水岸夕陽的絕佳景觀橋。 開蓋紀念廣場：佔地約300坪，專門紀念老街溪重見天日的治水工程，設有親水平台與景觀橋。沿線多座橋樑與步道在夜間點亮色彩繽紛的LED光雕，更是中壢極具人氣的夜遊勝地。

今年前五個月累計逾544萬人次造訪，平均每天超過3.6萬人進出。人次高、聲量低的原因並不難解：它更接近中壢與平鎮居民的日常路線，是通勤、遛狗、慢跑的生活場域，而非專程北上的打卡目的地，自然少了社群傳播的動機。在地居民與造訪過的民眾普遍大讚其便利性與環境轉變：「從A22老街溪站出來，走幾分鐘就能接上步道」、「走完可以直接去中壢夜市吃一輪，再散步回來消食」、「桃園最好騎的自行車道，雖然車道上常有跟行人共用的部分，但整體舒適好騎，位置也不偏僻」、「偶爾停下車，還可以看到溪流裡的魚和白鷺鷥，令人格外驚喜」。

No.7 小人國主題樂園

網路聲量：4,608筆

2026年1月至5月觀光人次：314,773

作為亞洲第一座以迷你微縮建築模型為主題的樂園，小人國撐起了三代桃園人的共同記憶。園區位於龍潭高原路，自1984年開園以來便以「遊樂園界的世界之窗」聞名全台。創辦人秉持保留人類文明結晶的理念，打造上百座栩栩如生的國內外微縮建築，近年更結合陸上遊樂設施與夏季水樂園，形成「一天玩不完」的完整水陸雙棲動線，也是全齡友善的殿堂級親子聖地。

小人國主題樂園核心場域：

迷你世界：樂園的核心招牌與活教室，包含「遊台灣／遊中國區」與「遊亞歐美洲區」。精緻考證的模型涵蓋桃園國際機場、國立故宮博物院，以及日本大阪城、埃及金字塔與自由女神等。多座設有動態機關與語音導覽App，讓人一秒化身格列佛遨遊世界。 轟浪水樂園：夏季限定開放的親水城堡，擁有複合式造浪設施「瘋狂實驗室」、巨型翻滾水桶與多條兒童滑水道，暑假期間更常舉辦親子泡泡狂歡節與動漫IP音樂劇、川劇變臉特技秀。 歐洲室內樂園：專為兒童打造的全室內動線避風港，擁有全台最大的室內彩色旋轉木馬、水道船、迷你雲霄飛車、溜滑梯與球池空氣槍，即便遇到午後雷陣雨也能盡興放電。 美洲探險樂園：戶外動態設施集中區，包含摩天輪、採礦列車與瘋狂急流。其中最指標性的王牌設施「轟浪」，讓遊客搭乘探險船從12層樓高處俯衝而下，掀起巨幅沖天浪花，極具視覺震撼。

今年小人國主題樂園前五個月約31.5萬人次，人次排名倒數第二，但考量門票單價與五月前尚未進入水樂園旺季，這個數字其實反映的是「暑假前的淡季基期」，而非熱度衰退。許多家長不吝給出好評：「小人國非常有趣，尤其很適合帶小朋友來放電」、「如果有打算玩水設施，記得帶雨衣和不怕水的涼鞋，會玩得更盡興、不狼狽」、「迷你世界的東西其實真的可以花一天看欸，可惜帶孩子沒辦法好好看」、「室內雲霄飛車比我想像中還厲害，很好玩」。

No.6 慈湖

網路聲量：4,804筆

2026年1月至5月觀光人次：1,286,988

作為全台唯一為單一人物雕像設立紀念公園的景點，慈湖成為桃園最具歷史辯證與時代記憶的觀光現場。園區位於大溪，涵蓋前慈湖、後慈湖、大溪陵寢與慈湖紀念雕塑公園。慈湖這次的聲量主要來源，正是桃園市政府於雙十國慶連假期間推出了一系列的國慶主題活動，其中浪漫絢麗的「慈湖水舞光雕秀」吸引無數民眾前往觀賞，成功帶動話題聲量大幅攀升！

慈湖園區核心場域：

慈湖陵寢：閩南式黑瓦白牆四合院，正廳安放蔣中正先生靈櫬，設有生平事跡紀念館；每日整點的三軍儀隊換崗交接更是必看亮點。 慈湖紀念雕塑公園：全台獨一無二的地景公園，安置近300座銅像，將過往嚴肅的威權象徵巧妙轉化為戶外藝術綠地。 後慈湖生態祕境：長年列為軍事管制區的月牙形祕境，歷經三年封園整修後，於2026年4月22日啟動試營運、6月27日正式開園。園區採全程預約制，每日開放8梯次，全票100元、優待票50元。一號辦公室轉型為AI互動沉浸式展館，二號辦公室則引進綠色餐飲，能遠眺「眼淚湖」。 慈湖遊客中心：入口處的閩南式紅磚建築，提供黃埔軍校文創商品、大溪梅花伴手禮與歷史影像常設展；配合雙十國慶等慶典推出的水舞光雕秀，更結合高空水舞與LED燈光翻轉慈湖夜間面貌。

今年前五個月慈湖園區累計約128.7萬人次造訪，穩居桃園觀光人次榜第四。造訪過的民眾普遍對環境與動線給予肯定：「這裡不只是歷史景點，更結合了自然景觀與悠閒步道，很適合安排一趟輕鬆的半日遊」、「園區內沒有太多人造規劃，很適合慢慢散步」、「除了可以逛逛還有交接儀式」。對於轉型後的後慈湖也有不少好評：「沉浸歷史體驗AI互動與昔日軍事辦公室重現很有趣」、「後慈湖風景漂亮，很有祕境的感覺」，但也有網友貼心提醒動線限制：「進入到後慈湖有不少階梯，不適合有嬰兒車、行動不便老人家」。

No.5 虎頭山風景特定區

網路聲量：5,931筆

2026年1月至5月觀光人次：1,444,111

被譽為「桃園後花園」的虎頭山，是離桃園市區最近的一片綠肺，距離桃園火車站僅約10分鐘車程。園區坐擁高達720公頃的遼闊綠意，將親子遊具、日式神社、文化古跡與百萬夜景完美壓縮在同一座山頭，並規劃了坡度平緩、連輪椅與嬰兒車都能輕鬆暢行的「全齡友善步道」，是免拉車就能搞定半日遊的百變休閒聖地。

虎頭山風景特定區核心場域：

奧爾森林學堂：位於孔廟旁，名稱取自貓頭鷹英文Owl諧音。利用樹冠層空間打造三座綠色樹屋、空中木棧道與雙管長溜滑梯，並避開樹根施作，是桃園兒童最愛的森林冒險樂園。 桃園忠烈祠暨神社文化園區：前身為日治時期桃園神社，全區以台灣檜木構築，是全台保存最完整的日式神社建築群，曾為電影《KANO》取景地。近年常辦理日式風鈴祭與「暮樂市集」，和風氛圍拉滿。 虎頭山環保公園：原為垃圾掩埋場，封閉改建後因位處大檜溪谷上方，擁有居高臨下的視野，能將桃園市區俯瞰無遺，改建後的景觀平台更是風靡北台灣的夜景聖地。 桃園孔廟：園區文教軸線的起點與重要入口，採宏偉的大殿式宮殿風格，常有許多考生前來祈福。

今年前五個月累計逾144萬人次造訪，高居桃園觀光人次榜第三。「免門票、全天候開放、離市區近」是它人次居高不下的最大底氣。網友對於園區的多元玩法各有推崇：「虎頭山是北桃園人想要親近大自然的好去處，有許多的步道規劃很好」、「整體園區舒服，有滿滿的芬多精可以吸收，還可以讓小孩盡情地玩樂」、「神社內部莊嚴肅穆，可以靜靜體會那種氛圍，外面則是很多拍照的景點，非常好拍」。此外，也有不少聲量來自對環保公園夜景的高度讚賞：「北台灣夜景看過一圈，發現桃園這裡最美」、「現場真的漂亮，還有大階梯可以坐著望向百萬夜景」、「改建完後真的好拍又好看」。

No.4 竹圍漁港

網路聲量：6,453筆

2026年1月至5月觀光人次：921,109

距離桃園國際機場僅約3公里，這裡是全台少數能一邊吃生魚片、一邊看巨型民航機從頭頂低空掠過的漁港。竹圍漁港早期為對外貿易港口，明鄭時期稱為「許厝港」，日治時期起發展漁業。近年經現代化翻轉，已增設國際遊艇碼頭，並與基隆碧砂、新北富基並列北台灣三大漁獲集散地。近期更因舉辦「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」等大型慶典，成功吸引大批樂迷與遊客朝聖，帶動社群話題聲量大幅討論。

竹圍漁港核心場域：

漁貨產品直銷中心：一樓為生鮮銷售攤位，上百個攤位販售當日現撈魚獲與海外直輸海鮮；二樓為熟食熱炒區，主打「樓下買、樓上煮」的代客料理服務。頂樓更設有360度旋轉景觀餐廳，能隨餐廳運轉全景飽覽海港與飛機起降。 彩虹橋：位於漁港北邊入口、採紐爾遜鋼拱橋工法，是漁港最具辨識度的地標，黃昏時晚霞相伴最受攝影客青睞。 竹圍海水浴場與沖沙區：設有完善木棧步道，沖沙區翻新後改以藍白線條與童趣插畫呈現，是親子放風箏、踏浪堆沙堡與欣賞海平線落日的天然遊憩區。

今年前五個月累計逾92萬人次，其優勢在於「機能密度」：採買、用餐、看海、拍照全部集中在步行可及的範圍內，對只有半天空檔的旅客特別友善。前來旅遊的饕客紛紛分享體驗心得：「假日來逛逛，人潮不少，整個漁港充滿熱鬧的氣氛」、「常常會先在一樓挑選漁獲，再到二樓找店家代客料理」、「可以坐在港邊看夕陽，吃在漁港內市場買的生魚片或炸物」、「彩虹橋周邊的海景很漂亮，市場也不錯算是乾淨的魚市場」。

No.3 永安漁港

網路聲量：7,195筆

2026年1月至5月觀光人次：1,115,257

位於新屋區的永安漁港是全台唯一的客家漁港，打破了客家人僅在山林務農的刻板印象，深刻展現客家先民「耕海」的獨特漁業文化。港內除了設有防波堤、觀海橋與熱鬧的觀光漁市外，近年更因「永安海螺文化體驗園區」落成翻轉為兼具海洋客家文化、現代美學與浪漫夕陽的文青港灣，常年與鄰近的新屋綠色走廊串聯，成為桃園濱海極具吸客力的觀光重鎮。

永安漁港核心場域：

永安海螺文化體驗園區：以「淺埋土丘內的海螺」為設計發想，白色曲面建築呼應早年牽罟時吹海螺（客語「噴嘟」）號召眾人的漁村記憶，免門票入場。園區二樓特展室與數位展區「漁村・客家故事館」，以牽罟、刺網、煮鹽、魚苗歌等主題還原海洋客家生活，並設有 AR 撈魚與數位實境解謎互動，寓教於樂。 永安觀海橋：跨港人行橋，中段景觀平台視野開闊，是俯瞰整座漁港的最佳位置，入夜後打上璀璨光雕燈光秀更顯浪漫。 觀光漁市大樓：分為鮮魚、乾貨與熟食熱炒三區。鮮魚區可享受現場競標與代客料理，乾貨區滿是炸花枝丸與一口蟹等在地小吃，熟食區則密集排列數十家平價海鮮老店，吃喝玩樂一站滿足。

「文化館免門票、有冷氣、有咖啡廳、能看夕陽」的優勢，完美解決了拍照、避暑與親子動線三個痛點。從美照打卡到美食饕客都給出極高評價：「釋放壓力的神仙地方！如果能坐在外面吃海鮮看夕陽就完美了」、「一定要來漁港吃海鮮和看海景，有免費停車場可以停蠻多台的」、「體驗館裡面有互動裝置，抓石頭之類的，節奏蠻可愛的！」、「永安海螺文化園區建築本身設計很有特色，流線造型很漂亮，隨便拍都很好看」。

No.2 石門水庫風景區

網路聲量：15,123筆

2026年1月至5月觀光人次：960,410

作為台灣第一座多功能水庫，石門水庫橫跨大溪、龍潭、復興與新竹關西之間的石門峽谷，也是北台灣海拔最低的人氣賞楓地。自1964年竣工以來，這裡不僅扮演著北台灣給水與防洪的重要角色，更因得天獨厚的峽谷地形，交織出壯麗的湖光山色。園區設有環湖公路與自行車道，四季景致變化極為明顯，加上周邊著名的「石門活魚」美食與熱氣球嘉年華等大型活動，是桃園最具「重複造訪價值」的經典據點。聲量來源方面，桃園市長張善政於農曆過年期間在社群發文推薦「大龍門走春行程」，大力推廣乘船遊湖、探訪薑母島與享用活魚料理，成功帶動廣大網友討論與轉發。

石門水庫風景區核心場域：

石門大壩與觀洪平台：遊客密度最高的核心區。大壩高達133.1公尺，溢洪道擁有六座巨型弧型閘門，每逢雨季大洩洪時，萬馬奔騰的巨流奔騰景致極具震撼力。 槭林公園與楓林步道：園區種有大量楓香與槭樹，每年秋冬轉色時，上千株樹木將步道染成耀眼金黃與層層火紅，是北台灣規模最大的低海拔賞楓代表場域。 阿姆坪碼頭與薑母島：搭船遊湖經龍珠灣、石秀灣瀑布等地，有「迷你版長江三峽」之稱；薑母島因偶像劇《命中注定我愛你》取景而聲名大噪。

今年前五個月造訪人次約96萬，其中5月單月回升至逾22萬人次，為1至5月的高點。廣闊的腹地搭配賞楓、遊湖與過年走春熱潮，讓它的討論度長年維持在高檔。實地走訪的民眾大多讚許其環境管理與優美風光：「整體環境維持得不錯，廁所乾淨，對遊客來說相當友善」、「双榕樹步道很有感，走走逛逛水庫壩下，繞一圈精神氣爽」、「搭船遊水庫風景超棒的，假日還有志工大哥熱心的導覽」、「壩頂景色絕美，風景一覽無遺」。

No.1 大溪老城區

網路聲量：21,193筆

2026年1月至5月觀光人次：2,713,641

大溪老城區憑藉一整條精美的巴洛克牌樓街，穩坐桃園觀光話題王的寶座。大溪的繁榮起於清光緒年間，劉銘傳於此設立全臺撫墾總局，樟腦、茶葉、木材與煤礦在此集散，成為淡水河最內陸的黃金轉運港口；日治時期1919年前後推行「市區改正」拓寬街道，居民改建街屋時以石材雕琢拱門樑柱與吉祥浮雕，完美融合閩南傳統意象與西方巴洛克雕刻，造就今日和平老街中西合璧的立面牌樓與深厚的木藝文史底蘊。

大溪老城區核心場域：

大溪老城區在觀光人次榜上高居第2、今年前五個月累計逾271萬人次，平均每天約1.8萬人進出，是少數「聲量與人潮同時站在前段班」的經典據點。全區保存約196棟建築，其中約22棟已登錄為歷史建築。許多遊客表示：「街道賣不少藝術木雕工藝品，吃喝飲品也都有，會想再回頭來這逛逛的老街」、「老街內有許多特色美食，如到處都能見到的豆干、滷味」、「老街本身長度不算很長，逛起來輕鬆無負擔，不用走得太費力」、「木藝生態博物館結合老屋、街區和展館，不像一般博物館只能待在室內，而是能邊散步邊參觀」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年8月14日至2026年8月13日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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