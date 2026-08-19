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低壓帶影響雨神同行 賈新興：沙德爾颱風最快今天生成 下周三威脅沖繩
低壓帶影響，雨神同行。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天至下周一受低壓帶影響，天氣不穩定，台中以南留意局部較大雨勢。
此外，熱帶系統活躍，賈新興說，第20號熱帶性低氣壓最快今天增強為今年第18號颱風沙德爾，初步預估下周三影響琉球群島，持續關注它的動態。熱帶擾動94W預估朝台灣東北部海域前進，今明兩天台灣主要受它的影響。至於熱帶擾動95W，在海南島至少待到下周一。
根據中央氣象署最新資料，熱帶性低氣壓TD20號昨晚8時生成，今天凌晨2時的中心位置在關島東南東方1170公里的海面上（鵝鑾鼻東南東方3860公里之海面上），以每小時14公里速度，向北轉北北西進行，有發展為輕度颱風沙德爾的趨勢。
賈新興說，未來5天太平洋高壓仍盤據於日本，日本留意高溫。第6至10天則稍微退到日本東方的海面上，隨時留意最新的動態。
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