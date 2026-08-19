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準「沙德爾」颱風未來7天朝沖繩進逼 粉專：強度可達中颱

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準「沙德爾」颱風未來7天朝沖繩進逼 粉專：強度可達中颱

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
在關島東南方的今年第20號熱帶低壓，有機會成颱，未來7天有往沖繩至琉球南方海域靠近的可能。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
在關島東南方的今年第20號熱帶低壓，有機會成颱，未來7天有往沖繩至琉球南方海域靠近的可能。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

熱帶性低氣壓TD20號昨晚8時生成，中央氣象署表示，今天凌晨2時的中心位置在關島東南東方1170公里的海面上（鵝鑾鼻東南東方3860公里之海面上），以每小時14公里速度，向北轉北北西進行，有發展為輕度颱風沙德爾的趨勢。

民間氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，在關島東南方的今年第20號熱帶低壓，有機會在未來24小時內，成為今年第18號颱風沙德爾（Saudel），未來強度估計能上中度颱風。根據Google deepmind FNV3未來1周系集路徑來看，未來7天有往沖繩至琉球南方海域靠近的可能，下周後期持續關注其動態。

台灣過去1周天氣受到西南風，以及低壓帶影響，中南部清晨至白天，大多有出現西南風與陸風輻合的降水；午後中部、北部平地及山區都有出現局部較明顯午後雷雨的情況。

「觀氣象看天氣」表示，未來1周台灣附近依舊由季風環流主導的天氣型態，由於位在季風低壓東側，環境依舊吹偏西南風，西南部天氣依舊較為潮濕、悶熱。

而目前位在沖繩南方海域的熱帶擾動94W，「觀氣象看天氣」表示，未來3天降逐漸往台灣靠近，台灣天氣會變的更加不穩定，各地除了一整天都有降雨機會之外，午後熱對流發展的狀況也會更加顯著。至於94W的發展狀況，由於其環流結構較為廣泛、雲系還偏散亂，發展為颱風機率較低，預估還是以低壓或熱帶低壓靠近的機會最高。

「觀氣象看天氣」表示，位在南海的95W未來也有逐步發展可能，但強度預估也不會太強，往海南、粵西移動的機會最高，預估以帶來降水為主，未來1周計畫前往當地也須留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沖繩 颱風 氣象署 關島

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