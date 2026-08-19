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清晨06時51分花蓮近海規模3.1淺層地震 最大震度花蓮花蓮市2級

聯合新聞網／ 台北訊
08/19-06:51花蓮縣近海發生規模3.1有感地震
08/19-06:51花蓮縣近海發生規模3.1有感地震

2026年8月19日06時51分，花蓮縣近海發生規模3.1的淺層有感地震。根據中央氣象署監測資料，此次地震震源深度約9.7公里，屬於極淺層地震，震央位於花蓮縣政府南南西方約10.3公里，地震釋放能量中等，搖晃幅度輕微。

本次地震最大震度為花蓮縣鹽寮及花蓮市2級，屬於輕震等級。此級震度多數民眾可感受到搖晃，室內懸掛物會有輕微搖動，靜止中的車輛輕輕晃動，對公共建築及居家結構均無明顯影響。

最大震度2級地區:花蓮縣

由於震度屬於輕震範圍，尚不需特別震後緊急應變措施，但民眾仍可重視地震安全防護。室內遇有地震時建議保持鎮定，立即採取趴下、掩護、穩住的避難動作，遠離窗戶及可能掉落物品。室外應選擇空曠地帶避免建築物或電線桿下方。

雖然此次地震規模與震度均偏低，但提醒民眾留意特別是在地震多發地區的日常防震準備，如家中安全檢查和了解避難路線，並注意後續可能的餘震資訊。遇到異常狀況，請依照中央氣象署及地方政府公告指引行動。

此次事件無明顯災害報告，請市民朋友保持安全警覺，隨時關注官方地震訊息。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

花蓮 地震 規模

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