雨神準備long stay 專家：明起4天降雨最集中顯著 至少維持到下周二

雨神，準備long stay。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，台灣目前正位於一個大低壓帶內，而大低壓帶內又有2個小低壓系統，分別是位於琉球附近的94W及南海海域的95W。隨著大低壓帶逐漸向西北移動，低壓帶南側的西南風也慢慢靠近，於是，環境不穩定度增大，豐沛水氣也就開始輸送至台灣，降雨機會明顯增加。

天氣方面，他說，目前評估，台灣天氣受低壓帶或西南風影響，至少會維持到下周二。其中，明天至周日台灣降雨影響將會最為明顯，局部地區的降雨集中且顯著。

林得恩表示，明天、周五不只全台降雨機率提高，中南部降雨明顯增加，還可能出現較大範圍的陣雨，局部甚至有大雨、豪雨發生機會。北部及東半部同樣可能有不定時陣雨或雷雨，並須留意短時間的強降雨發生。

到了周六、周日，西南風持續影響台灣，他說，中南部及東南部仍是主要降雨區，對流系統可能帶來間歇性短暫降雨。北部、宜蘭及花蓮地區白天天氣炎熱，午後也仍可能發展雷陣雨。本周若有外出活動，建議還是攜帶雨具。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。