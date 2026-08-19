午後強對流明起雨勢更猛 吳德榮：沙德爾颱風最快今晚生成 朝沖繩前進

低壓帶影響，今天東半部水氣多有局部短暫降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，大氣不穩定，北部及中南部午後有強對流發展，今天北部23至35度、中部25至36度、南部23至36度、東部22至35度。

他說，明天至下周一低壓帶緩慢北移，西南風挾水氣經過台灣，大氣更不穩定，降雨更為明顯。不定時有強對流發展，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣，要注意短期的天氣訊息及特報。白天高溫微降。下周二至下周五太平洋高壓逐漸增強，各地晴朗炎熱，應注意防曬，防中暑。午後山區的局部降雨，逐日減少。

至於颱風消息，吳德榮說，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在關島東南方海面，逐漸增強，今晚或明晨發展成颱沙德爾機率高，未來5天大致向西北方，朝琉球方向前進。歐洲（ECMWF）模式系集模擬顯示，第6至第10天，其強度持續增強，但其移速逐漸減慢，並在琉球附近北轉。不過，系集模式的各別模擬路徑，相當分散，顯示有很大的不確定性，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。