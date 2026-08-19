凌晨0時10分宜蘭南澳規模3.6地震 宜花最大震度3級

2026年8月19日凌晨0時10分18秒，宜蘭縣南澳鄉發生規模3.6的有感地震，震源深度約6.3公里，屬於極淺層地震。此次震央位於宜蘭縣政府南方約43.2公里處，屬於宜蘭縣南澳鄉管轄範圍。地震引發多地搖晃，尤其花蓮縣和平鄉與宜蘭縣南澳鄉感受到最大震度3級。

最大震度3級地區:花蓮縣、宜蘭縣

震度3級屬於弱震，幾乎所有人都能感受到明顯搖晃，房屋會輕微震動，碗盤及門窗可能發出聲響，懸掛物擺動，靜止的車輛亦會明顯搖晃。建議民眾地震發生時保持冷靜，迅速以「趴下、掩護、穩住」方式保護頭部與身體，並遠離窗戶與大型家具。此外，應檢查居家建築及設備狀況，如發現異常或損毀，避免進入可能危險區域，留意官方公告及餘震訊息。

最大震度1級地區:南投縣、新北市

震度1級為微震，多在靜止不動時感受到輕微搖晃。民眾一般不需特別行動，但可留意即時資訊，確保周遭環境安全。

此次地震規模中等，震源距離地表較淺，故感覺震度較明顯。專家提醒，即使規模不大，相關防震措施仍不可忽視。地震發生時，室內應立即尋找堅固家具掩護，並避免靠近可能碎裂的玻璃窗。地震後請檢視家中瓦斯、水電及通訊設備，確保安全無虞。

民眾可透過中央氣象署及各地方政府發布的資訊，掌握最新地震動態及安全指引，做好防災準備以降低災害風險。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）