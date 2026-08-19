食品主原料產地標示 食安法修法審查中

農業部昨公布台灣花生標章申請資格、適用品項及原料溯源管理機制，花生醬等經過再製「實質轉型」產品不在規範內。對此，食藥署表示，立法院審查中食安法已納入加工食品原料產地標示相關規定，將視修法結果辦理。

進口食品原料實質轉型後就可標示產地台灣，為民間一直詬病的食品標示規定，民團日前曾赴衛福部前控訴，使用進口花生製成的花生糖，也可標示為國產花生糖，恐讓民眾混淆。農業部推出台灣花生標章後，外界關注由衛福部主管，經實質轉型的各式加工製品，是否跟進要求標示原料原產地？

食藥署指出，目前正規畫比照日本、韓國作法，針對特訂國產加工食品，要求業者標示主要原料的原產地；因應立法院近期審查「食安法」部分條文修正案，已納入加工食品原料原產地標示相關規定，將視修法結果，依新法配合辦理。