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花生農：洗產地 產業衝擊更大

聯合報／ 記者陳雅玲蔡維斌簡慧珍／連線報導

農業部推動台灣花生標章以區隔美國花生，農民認為洗產地衝擊產業更大，政府只做半套根本未解決問題，除了花生醬等深度加工品最常使用進口花生，卻列在第二階段才研議納入，更希望政府應強制規定食品業者註明混用比率和花生產地，不能在台製造就寫「產地台灣」。

國產花生行情暴跌，彰化花生農指出，美國花生零關稅進口消息傳出後，盤商採購意願轉趨觀望、保守，今年生鮮花生每公斤十六元，曬乾花生每公斤卅五元，和去年濕花生每公斤卅元，曬乾花生每公斤五、六十元相較，產地價幾乎腰斬，農民有苦難言。

雲林農民說，農民最怕的是進口衝擊，不論蒜頭或花生都一樣，「光做標章對農民來說沒有用」，盤商一句「進口的漂亮又便宜」，就壓低價格，農民往往只能忍痛拋售。

彰化大城花生農蔡孟谷說，接到政府通知鼓勵製作鮮食花生，並將補助製作設備，政府立意好，但要看消費者接受度，且油炸花生、鹹酥花生、花生糖等都可混用進口花生，並標示為「產地台灣」，消費者難辨識，政府應強制規定食品業者註明混用比率和花生產地，不能在台製造就寫「產地台灣」。

中華民國落花生產業協會前理事長丁明貴說，農業部須同步加強查核，否則即使有標章，消費者仍可能無法掌握花生原料來源。

丁明貴指出，花生醬等深度加工品最常用進口花生，農業部卻要到年底才研議納入台灣花生標章，為何不能一次到位？更大的問題是「實質轉型」，進口花生在台加工製成花生醬等產品，依現行規範就可標示台灣生產，讓使用國產原料的業者、小農及農會難以凸顯產品價值。實質轉型涉及食藥署等跨部會權責，農業部也曾表示要協商，「哪有協商那麼久？」希望中央加快腳步。

花生 產地 彰化

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