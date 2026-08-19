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冷眼集／不修法 「台灣花生標章」只是醜補丁

聯合報／ 記者邱瓊玉李柏澔
農業部長陳駿季昨公布「台灣花生標章」。記者胡經周／攝影
農業部長陳駿季昨公布「台灣花生標章」。記者胡經周／攝影

今年四月底，傳出美國關稅即將以零關稅之姿叩關，從花生農到產業界，無一不在示警。然而花生農等了四個多月，卻只等來一張「台灣花生標章」，首波還把花生醬、花生粉、花生油等真正大量使用花生原料的產品排除在外，面對這樣一個漏洞百出的標章，這樣的政策究竟是在保護農民，還是在打假球？

推「標章」的手法，農業部也不是第一次。過去在因應萊豬叩關時，農業部也曾推出台灣豬標章，強調店家百分之百使用國產豬肉才能申請，一時之間，小吃店、傳統市場、餐廳全貼滿了如符咒般的豬標章，卻不見政府有任何稽核，毫無公信力，更別提香腸、貢丸、肉鬆等加工品，消費者依舊難以從成品判斷吃進肚子的究竟是哪一國豬肉。

台灣每年花生醬的進口量大約在三千八百至四千公噸之間，進口後只要再經過調製、加工、包裝，就可以標成「台灣製造」，至於可以用在割包、潤餅、湯圓內餡的花生粉，用量也同樣大於花生糖，更別提還有進口花生製成的花生油或是花生醬，因在台灣加工「實質轉型」，在現行法規下，同樣可標為「ＭＩＴ」，身價立刻翻轉，這對農民與消費者公平嗎？

為防堵進口農產品「洗產地」，從民團到立委多次呼籲、提案修「食品安全衛生管理法」，卻未見農業部有任何積極作為，長年放任這種原料進口、加工變台灣產的灰色地帶，等同抹殺了國內農民的生存空間，也有欺瞞消費者之嫌。

要打破這個困局，農業部應主動和食藥署進行跨部會溝通，修訂食安法，取消加工地即產地的規定，明確分項標示原料原產地與製造地，將選擇權還給消費者，並強制加工廠申報進口原料流向。否則兩個部會若一個只管農民、一個只管標示，最後卻沒有人真正負責，制度漏洞自然永遠存在。

「台灣花生標章」不是貼心安，貼滿市場就叫做保護農民。美國農產品零關稅時代才剛開始，今天是花生，明天可能是其他農產品。農業部若仍習慣以一紙標章回應一項產業危機，不修法改革原料產地標示與溯源制度，再多標章，也都只是難看的補丁。

修法 零關稅 關稅

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