千萬退休金遭騙買下「幽靈塔位」 失智家庭要慎防金融剝削

獨居的80歲王奶奶，某天接到一通自稱投資顧問的來電，對方以靈骨塔未來可高價轉售等話術吸引投資。起初王奶奶只買了一個塔位，對方卻持續來電關心，強調「買愈多、獲利愈高」，她因此陸續投入退休金，直到家人發現帳戶異常，才驚覺王奶奶買下的竟是根本不存在的「幽靈塔位」，損失超過千萬元。

「很多人以為退休後最大的風險是沒錢，其實錯誤的財務決策，造成的傷害可能更大。」富邦人壽法令遵循部經理陳品妤律師指出，王奶奶的經歷是警方2026年破獲的靈骨塔詐騙真實案件。詐騙集團長期鎖定高齡者，以投資、高價轉售等話術逐步取得信任，一次次誘使長者投入資金。

陳品妤提醒，當對方不斷催促「現在就要決定」，往往就是警訊，接到可疑電話應立即掛斷，並撥打165反詐騙專線查證。

高齡者的財務安全，也是失智照護不可忽略的一環。「2026失智友善＆預防照護影響力論壇」將於8月29日登場，從失智預防、醫療照護到高齡生活面臨的風險不同，邀集專家分享實務經驗。陳品妤將以「從詐騙到銀髮剝削：高齡社會下不可忽視的財務風險」為題，提醒民眾除了防範陌生人的詐騙，更要當心不易察覺的金融剝削，以及認知功能退化後可能面臨的財務風險。

認知功能退化前 及早財務規畫

陳品妤表示，退休後除了要面對長壽、醫療照護支出、通貨膨脹，以及詐騙、投資失誤等財務風險，還有一種風險更不容易被察覺，就是「金融剝削」。不同於陌生人詐騙，金融剝削可能發生在日常的金融交易中，甚至來自原本信任的人。

「當一個人無法依照自己的意願使用自己的財產時，金融剝削可能已經發生。」陳品妤解釋，例如購買不適合自己的金融商品，或親友利用信任關係控制、挪用長者財產。問題不只是損失多少錢，更在於長者是否仍能掌握自己的財產、依照自己的意願做決定。

對失智家庭而言，何時介入長輩的財務也是難題。太早介入，擔心剝奪長輩的自主權；太晚處理，又可能錯過本人仍能清楚表達意願的時機。最好的做法，是發現長輩可能出現認知功能退化，應及早開始財務規畫，在仍能表達意願時，提前做好資產、照護及傳承安排。

投資前停看聽 建立財務保護網

面對層出不窮的詐騙與金融剝削，陳品妤建議，高齡者進行重要財務決策前，應養成「停、看、聽」的習慣。「停」是不急著決定；「看」是看懂商品內容、風險以及是否符合自己的需求；「聽」則是聽取家人、專業人士或金融機構等不同意見，多方確認後再做決定。

陳品妤強調，高齡社會最大的財務風險，不一定是資產不足，而是在錯誤決策或金融剝削下失去財務自主權。「守護財務安全，其實也是守護長者的尊嚴與選擇權。」

陳品妤也將於論壇中進一步解析銀髮詐騙、金融剝削實務案例，以及金融機構如何保護高齡客戶，協助民眾提早建立財務安全防線。