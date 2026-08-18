走過極限、直視死亡 極地超馬世界冠軍陳彥博分享挑戰自己超越不可能

從零下62度到56度、自己撕下的腳趾甲200多片、打了80頁企業總機爭取贊助成功率千分之二、25歲得到咽喉癌。這些數字伴隨今年40歲的超級馬拉松運動員陳彥博成為亞洲首位完成七大洲、八大站極地超級馬拉松的選手，並在2016年奪下四大極地賽總冠軍。創了很多紀錄，拿了世界冠軍，但陳彥博認為自己最重要的成就是鼓勵更多人挑戰自己，完成心中的不可能。

陳彥博7月31日才獲得吉爾吉斯200公里高山超馬賽冠軍，收集的冠軍獎章再多一枚。台北榮總大師講堂今天邀請他以「超越你的不可能」為題，分享近20年征戰極地、走過癌症治療的生命歷程。

北榮院長陳威明表示，陳彥博忍受極高溫和低溫在雪地和沙漠裡奔跑，揹負的不只是沉重的補給裝備，更在漫長而孤獨的賽程中，不斷與恐懼、自我懷疑及身體極限交鋒，「身體結構應該很特殊。」身為骨科醫師的他非常好奇，而彥博的堅強與毅力讓人欽佩，他也向一直支持彥博的父母致敬。

極地馬拉松並非亞奧運補助項目，每年要花上兩三百萬元參加比賽，就算拿到世界總冠軍，創亞洲紀錄，陳彥博請大家猜一下獎金有多少？「零。獎金是零。」為何還要跑？有次完賽，陳彥博發現自己一分鐘心跳42下，最低到39下，原來透過練習，身體可改變，大家都可以，「我們每一個人都在跑馬拉松。」只是終點跟方式都不一樣。

陳彥博參加號稱全世界最難的比賽，是被評為世界十大最難的加拿大極地橫越賽，700公里不休息，限時13天。在2013年以前，沒有任何亞洲選手完賽，每年50位選手參加，大約只有10多位能到達終點。他簽下生死契約，在只有自己腳步聲的世界裡與自己對話。

陳彥博說，冒險其實跟人生很像，面對不喜歡的地方，一一適應，就能夠前行。比賽700公里不休息，他在台灣最多200公里，多出來的500公里對他已超過極限；他說自己膽小，黑夜籠罩，伸手不見五指，只看到頭燈照到雪地的位置，但當清晨第一道曙光照在冰面上，他發現克服恐懼，「原來我們每個人征服的不是大自然，而是自己。」

2011年，陳彥博25歲，被診斷為咽喉癌，接受雷射切除手術。手術順利，醫師過來恭喜，但說之後不要再去接受高強度訓練，也不要在高海拔了，不然傷口處理可能很麻煩。但陳彥博說自己的個性是不斷投入，如果真的做不來才會放棄。即使那時候只能吃流質食物，體重變得輕，連三公里都跑不完，很痛苦，還是要復健跟訓練。

術後他想測試自己，報名再參加極地賽，一直跑到傷口裂開，大會醫務人員讓他簽下同意書，自負責任，才能繼續比下去。到終點時，倒數200多名，很多朋友對他說，「你看已經倒數了，你沒辦法再跑了。」你過去都是前八名，現在差太多了。

但陳彥博繼續跑，一樣參加高山超馬賽，「不要讓任何人去定義我們的一生，除了我們自己，也不要讓任何人去定義我們的成功。」終於在2015年，他在美國大峽谷拿到第一座國際賽事總冠軍。

挑戰世界七大洲八大站是陳彥博的夢想，但費用極其昂貴，去北極的報名費就要六十萬元台幣，還不包含裝備、防護員、機票住宿，還有昂貴的保險費等，他花了1800萬元。

陳彥博不是富家子弟，是雲林人，小時候環境辛苦，爸媽北上工作，幾年後他和兄弟搬上來，睡在三重的工廠裡，家裡很多成衣。有天半夜聽到媽媽和爸爸說話，「以後不要讓三個小孩長大做和我們一樣的事。」他當時立下志願，18歲就要用雙手養活自己，經過了20年驗證，如今做到了，只是用的不是雙手，而是雙腳。

1800萬元怎麼來？沒有人脈，陳彥博靠一本台灣企業工商百大名冊，自己做簡報，翻開每一頁，開始一家家總機打去找贊助，為自己去尋找各種可能的機會，成功率是多少？「千分之二」。第一年找不到任何贊助，非常灰心，想到前輩說，如果要完成夢想，取決於有多少熱情。

經過20年，陳彥博領悟，熱情其實是我們每一個人的韌性，當我們遇到低潮各種考驗時，能夠在最短的時間內整理好情緒，再度回到我們原本崗位，熱情轉化變成韌性，每一個人都有這個韌性。

2016年，陳彥博接到一個工作，邀請他到馬來西亞雲頂酒店進行四十分鐘的英文演講，聽眾3千人。他說自己英文很差 ，國中到大學、工作，英文都不及格。但收到邀約時，他問自己，如果回首人生，表現不好拒絕邀約，和站上台口音不好又不流利，哪一個會是一輩子的遺憾？那一定是沒有接受邀約。

那個月，他把講稿打下來，給一位英文老師修正，再請一個外國人幫忙錄音，整整4個月他一直聽錄音。2016年6月10日，他站在雲頂酒店，完成人生第一次英文40分鐘演講，是給自己的30歲生日禮物。陳彥博鼓勵大家，想像3年和5年後想要具備什麼能力、成為什麼樣的人，你就能夠去實踐，並讓自己活成是未來的那個樣子。

陳彥博喜歡跑步，跑步讓他自由，而每次的終點，其實都是起點。作為一個運動員，比賽創了很多紀錄，也拿到世界總冠軍，但這不是讓他真正感到最驕傲和成就的事情，真正最驕傲的是他改變了家人的生活態度，鼓勵更多人挑戰自己，讓他們完成心中的不可能，這才是他做為運動員最感到驕傲的地方。

超級馬拉松運動員陳彥博7月31日獲得吉爾吉斯200公里高山超馬賽冠軍，台北榮總大師講堂今天邀請他分享近20年征戰極地、走過癌症治療的生命歷程。會後治療犬Oba也前來致意。記者魏忻忻／攝影

沒有人脈，超級馬拉松運動員陳彥博靠一本台灣企業工商百大名冊，一家家總機打去找贊助，成功率多少？他說只有「千分之二」。記者魏忻忻／攝影

超級馬拉松運動員陳彥博7月31日才獲得吉爾吉斯200公里高山超馬賽冠軍，台北榮總大師講堂今天邀請他，以「超越你的不可能」為題，分享近20年征戰極地、走過癌症治療的生命歷程。記者魏忻忻／攝影

超級馬拉松運動員陳彥博7月31日獲得吉爾吉斯200公里高山超馬賽冠軍，台北榮總大師講堂今天邀請他分享近20年征戰極地、走過癌症治療的生命歷程。記者魏忻忻／攝影

台北榮總大師講堂今天邀請超級馬拉松運動員陳彥博分享近20年征戰極地、走過癌症治療的生命歷程。他在2011年動完咽喉癌軍射手術後，立即投入訓練。記者魏忻忻／攝影

超級馬拉松運動員陳彥博7月31日才獲得吉爾吉斯200公里高山超馬賽冠軍，今天在台北榮總大師講堂分享「超越你的不可能」征戰極地、走過癌症治療的生命歷程。會後北榮員工請他簽名。 圖／台北榮總提供

超級馬拉松運動員陳彥博說，極地冒險絕非盲目衝刺，而是建立在科學數據、團隊合作與嚴謹風險管理之上。記者魏忻忻／攝影