快訊

卓榮泰不副署法案 韓國瑜再轟：行政權可以大吃憲政自助餐嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

走過極限、直視死亡 極地超馬世界冠軍陳彥博分享挑戰自己超越不可能

聯合報／ 記者魏忻忻／台北即時報導
台北榮總大師講堂今天邀請超級馬拉松運動員陳彥博，以「超越你的不可能」為題，分享近20年征戰極地、走過癌症治療的生命歷程。 圖／台北榮總提供
台北榮總大師講堂今天邀請超級馬拉松運動員陳彥博，以「超越你的不可能」為題，分享近20年征戰極地、走過癌症治療的生命歷程。 圖／台北榮總提供

從零下62度到56度、自己撕下的腳趾甲200多片、打了80頁企業總機爭取贊助成功率千分之二、25歲得到咽喉癌。這些數字伴隨今年40歲的超級馬拉松運動員陳彥博成為亞洲首位完成七大洲、八大站極地超級馬拉松的選手，並在2016年奪下四大極地賽總冠軍。創了很多紀錄，拿了世界冠軍，但陳彥博認為自己最重要的成就是鼓勵更多人挑戰自己，完成心中的不可能。

陳彥博7月31日才獲得吉爾吉斯200公里高山超馬賽冠軍，收集的冠軍獎章再多一枚。台北榮總大師講堂今天邀請他以「超越你的不可能」為題，分享近20年征戰極地、走過癌症治療的生命歷程。

北榮院長陳威明表示，陳彥博忍受極高溫和低溫在雪地和沙漠裡奔跑，揹負的不只是沉重的補給裝備，更在漫長而孤獨的賽程中，不斷與恐懼、自我懷疑及身體極限交鋒，「身體結構應該很特殊。」身為骨科醫師的他非常好奇，而彥博的堅強與毅力讓人欽佩，他也向一直支持彥博的父母致敬。

極地馬拉松並非亞奧運補助項目，每年要花上兩三百萬元參加比賽，就算拿到世界總冠軍，創亞洲紀錄，陳彥博請大家猜一下獎金有多少？「零。獎金是零。」為何還要跑？有次完賽，陳彥博發現自己一分鐘心跳42下，最低到39下，原來透過練習，身體可改變，大家都可以，「我們每一個人都在跑馬拉松。」只是終點跟方式都不一樣。

陳彥博參加號稱全世界最難的比賽，是被評為世界十大最難的加拿大極地橫越賽，700公里不休息，限時13天。在2013年以前，沒有任何亞洲選手完賽，每年50位選手參加，大約只有10多位能到達終點。他簽下生死契約，在只有自己腳步聲的世界裡與自己對話。

陳彥博說，冒險其實跟人生很像，面對不喜歡的地方，一一適應，就能夠前行。比賽700公里不休息，他在台灣最多200公里，多出來的500公里對他已超過極限；他說自己膽小，黑夜籠罩，伸手不見五指，只看到頭燈照到雪地的位置，但當清晨第一道曙光照在冰面上，他發現克服恐懼，「原來我們每個人征服的不是大自然，而是自己。」

2011年，陳彥博25歲，被診斷為咽喉癌，接受雷射切除手術。手術順利，醫師過來恭喜，但說之後不要再去接受高強度訓練，也不要在高海拔了，不然傷口處理可能很麻煩。但陳彥博說自己的個性是不斷投入，如果真的做不來才會放棄。即使那時候只能吃流質食物，體重變得輕，連三公里都跑不完，很痛苦，還是要復健跟訓練。

術後他想測試自己，報名再參加極地賽，一直跑到傷口裂開，大會醫務人員讓他簽下同意書，自負責任，才能繼續比下去。到終點時，倒數200多名，很多朋友對他說，「你看已經倒數了，你沒辦法再跑了。」你過去都是前八名，現在差太多了。

但陳彥博繼續跑，一樣參加高山超馬賽，「不要讓任何人去定義我們的一生，除了我們自己，也不要讓任何人去定義我們的成功。」終於在2015年，他在美國大峽谷拿到第一座國際賽事總冠軍。

挑戰世界七大洲八大站是陳彥博的夢想，但費用極其昂貴，去北極的報名費就要六十萬元台幣，還不包含裝備、防護員、機票住宿，還有昂貴的保險費等，他花了1800萬元。

陳彥博不是富家子弟，是雲林人，小時候環境辛苦，爸媽北上工作，幾年後他和兄弟搬上來，睡在三重的工廠裡，家裡很多成衣。有天半夜聽到媽媽和爸爸說話，「以後不要讓三個小孩長大做和我們一樣的事。」他當時立下志願，18歲就要用雙手養活自己，經過了20年驗證，如今做到了，只是用的不是雙手，而是雙腳。

1800萬元怎麼來？沒有人脈，陳彥博靠一本台灣企業工商百大名冊，自己做簡報，翻開每一頁，開始一家家總機打去找贊助，為自己去尋找各種可能的機會，成功率是多少？「千分之二」。第一年找不到任何贊助，非常灰心，想到前輩說，如果要完成夢想，取決於有多少熱情。

經過20年，陳彥博領悟，熱情其實是我們每一個人的韌性，當我們遇到低潮各種考驗時，能夠在最短的時間內整理好情緒，再度回到我們原本崗位，熱情轉化變成韌性，每一個人都有這個韌性。

2016年，陳彥博接到一個工作，邀請他到馬來西亞雲頂酒店進行四十分鐘的英文演講，聽眾3千人。他說自己英文很差 ，國中到大學、工作，英文都不及格。但收到邀約時，他問自己，如果回首人生，表現不好拒絕邀約，和站上台口音不好又不流利，哪一個會是一輩子的遺憾？那一定是沒有接受邀約。

那個月，他把講稿打下來，給一位英文老師修正，再請一個外國人幫忙錄音，整整4個月他一直聽錄音。2016年6月10日，他站在雲頂酒店，完成人生第一次英文40分鐘演講，是給自己的30歲生日禮物。陳彥博鼓勵大家，想像3年和5年後想要具備什麼能力、成為什麼樣的人，你就能夠去實踐，並讓自己活成是未來的那個樣子。 

陳彥博喜歡跑步，跑步讓他自由，而每次的終點，其實都是起點。作為一個運動員，比賽創了很多紀錄，也拿到世界總冠軍，但這不是讓他真正感到最驕傲和成就的事情，真正最驕傲的是他改變了家人的生活態度，鼓勵更多人挑戰自己，讓他們完成心中的不可能，這才是他做為運動員最感到驕傲的地方。

超級馬拉松運動員陳彥博7月31日獲得吉爾吉斯200公里高山超馬賽冠軍，台北榮總大師講堂今天邀請他分享近20年征戰極地、走過癌症治療的生命歷程。會後治療犬Oba也前來致意。記者魏忻忻／攝影
超級馬拉松運動員陳彥博7月31日獲得吉爾吉斯200公里高山超馬賽冠軍，台北榮總大師講堂今天邀請他分享近20年征戰極地、走過癌症治療的生命歷程。會後治療犬Oba也前來致意。記者魏忻忻／攝影

沒有人脈，超級馬拉松運動員陳彥博靠一本台灣企業工商百大名冊，一家家總機打去找贊助，成功率多少？他說只有「千分之二」。記者魏忻忻／攝影
沒有人脈，超級馬拉松運動員陳彥博靠一本台灣企業工商百大名冊，一家家總機打去找贊助，成功率多少？他說只有「千分之二」。記者魏忻忻／攝影

超級馬拉松運動員陳彥博7月31日才獲得吉爾吉斯200公里高山超馬賽冠軍，台北榮總大師講堂今天邀請他，以「超越你的不可能」為題，分享近20年征戰極地、走過癌症治療的生命歷程。記者魏忻忻／攝影
超級馬拉松運動員陳彥博7月31日才獲得吉爾吉斯200公里高山超馬賽冠軍，台北榮總大師講堂今天邀請他，以「超越你的不可能」為題，分享近20年征戰極地、走過癌症治療的生命歷程。記者魏忻忻／攝影

超級馬拉松運動員陳彥博7月31日獲得吉爾吉斯200公里高山超馬賽冠軍，台北榮總大師講堂今天邀請他分享近20年征戰極地、走過癌症治療的生命歷程。記者魏忻忻／攝影
超級馬拉松運動員陳彥博7月31日獲得吉爾吉斯200公里高山超馬賽冠軍，台北榮總大師講堂今天邀請他分享近20年征戰極地、走過癌症治療的生命歷程。記者魏忻忻／攝影

台北榮總大師講堂今天邀請超級馬拉松運動員陳彥博分享近20年征戰極地、走過癌症治療的生命歷程。他在2011年動完咽喉癌軍射手術後，立即投入訓練。記者魏忻忻／攝影
台北榮總大師講堂今天邀請超級馬拉松運動員陳彥博分享近20年征戰極地、走過癌症治療的生命歷程。他在2011年動完咽喉癌軍射手術後，立即投入訓練。記者魏忻忻／攝影

超級馬拉松運動員陳彥博7月31日才獲得吉爾吉斯200公里高山超馬賽冠軍，今天在台北榮總大師講堂分享「超越你的不可能」征戰極地、走過癌症治療的生命歷程。會後北榮員工請他簽名。 圖／台北榮總提供
超級馬拉松運動員陳彥博7月31日才獲得吉爾吉斯200公里高山超馬賽冠軍，今天在台北榮總大師講堂分享「超越你的不可能」征戰極地、走過癌症治療的生命歷程。會後北榮員工請他簽名。 圖／台北榮總提供

超級馬拉松運動員陳彥博說，極地冒險絕非盲目衝刺，而是建立在科學數據、團隊合作與嚴謹風險管理之上。記者魏忻忻／攝影
超級馬拉松運動員陳彥博說，極地冒險絕非盲目衝刺，而是建立在科學數據、團隊合作與嚴謹風險管理之上。記者魏忻忻／攝影

台北榮總大師講堂今天邀請超級馬拉松運動員陳彥博，分享近20年征戰極地、走過癌症治療的生命歷程，會後與院長陳威明合影。圖／台北榮總提供
台北榮總大師講堂今天邀請超級馬拉松運動員陳彥博，分享近20年征戰極地、走過癌症治療的生命歷程，會後與院長陳威明合影。圖／台北榮總提供

陳彥博 極地 超馬

延伸閱讀

四大極地納米比亞沙漠7日賽首站 Team Taiwan A林義傑與李銘峰居官方團體組第一

NBA／等了1天終於發聲「交作業」！ KD長文深情告別衛少

身價百萬、六塊肌、每天5點起床 他卻因「自律」輸掉婚姻與人生

羽球／全國羽球排名賽 王子維相隔10年再奪甲組男單冠軍

相關新聞

低壓影響周五前全台有雨 颱風最快周四生成

雨彈再升級，台灣持續受到低壓帶影響，明天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區要留意局部大雨，晚間西南風增強，南部地區明上午多雲，下午午後熱對流先登場，晚間迎風面降雨接力，可能有局部大雨機率。至於颱風消息，92W最快後天就會生成為今年第18號颱風「沙德爾」，目前預估將直奔沖繩。

消費者個資恐進入地下交易鏈？ 駭客喊賣「可不可」70萬會員資料

手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」疑似會員資料外洩。駭客在地下資料交易平台BreachForums宣稱掌握可不可70萬筆會員資料，並公開3萬筆樣本。此事件目前仍屬攻擊者單方面宣稱，尚未獲得官方證實；不過，資安專家提醒，BreachForums並非一般駭客聊天論壇，而是全球知名的地下資料交易平台，未來仍需觀察，外洩的資料是否會進入地下交易鏈。

捐血中心遭控「跨縣市支援不給交通費」 工會300人聯署抗議壓榨員工

血液基金會工會與多個聲援團體今集結在血基會門口抗議，指控「以行慈善之名，做壓榨員工之實」，指血基會在人力短缺下要求跨縣市支援，不僅通勤時間拉長，更要求員工自行前往，未提供合理的交通方案與補助，迫使員工自行吸收額外通勤時間與交通成本。血基會回應，已立即修訂交通費補助辦法，並從寬認定，提高異地支援交通補助。

缺蛋燒進好市多！雞蛋30顆裝改20顆裝 兩賣場先上路

近期雞蛋市場供應吃緊，部分量販、超市甚至出現蛋架缺貨情況，好市多也出手調整販售方式。好市多18日表示，因應近期雞蛋市場供應狀況，為讓更多會員可以買到雞蛋，將原本30顆裝調整為20顆裝，目前先在中和、汐止兩家賣場測試販售。

食品主原料產地標示 食安法修法審查中

農業部昨公布台灣花生標章申請資格、適用品項及原料溯源管理機制，花生醬等經過再製「實質轉型」產品不在規範內。對此，食藥署表示，立法院審查中食安法已納入加工食品原料產地標示相關規定，將視修法結果辦理。

國產花生標章 花生醬竟不適用

因應美國花生零關稅進口衝擊，農業部推出「台灣花生標章」，僅限百分之百使用國產花生的產品申請，然而首波僅適用「肉眼可直接辨識花生」的產品，如花生糖、調味花生等，至於深度加工的花生醬、花生粉、花生油等也就是「實質轉型」的加工品則被排除在外，標章採自主申請，不具強制性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。