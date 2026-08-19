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半夜吃重鹹牛肉麵 醫師：易水腫、胃食道逆流

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
半夜嗑牛肉麵，易發胖、隔日水腫。圖╱123RF
半夜嗑牛肉麵，易發胖、隔日水腫。圖╱123RF

半夜突然餓醒，來碗熱騰騰的牛肉麵再回去睡，小心水腫、失眠、火燒心上身！台安醫院胃腸肝膽科主治醫師蘇志盛提醒，夜間是腸胃休息、消化液分泌及蠕動較低的時段，若經常半夜大啖牛肉麵、泡麵等高油、高鹽食物，不僅容易引發胃食道逆流，也會因口渴大量喝水、頻繁夜尿而打斷睡眠。

蘇志盛表示，夜間是腸胃道進入休息狀態，腸胃蠕動及協助分解蛋白質、脂肪的消化液分泌都會減少。如果半夜爬起來進食，等於要求原本準備休息的消化系統重新啟動，也會打亂消化系統與生理時鐘的運作節律。

「偶爾幾次半夜吃東西，對健康未必造成明顯影響，但如果長期吃消夜、甚至半夜醒來大吃一頓，腸胃負擔就會增加。」蘇志盛說，牛肉麵有「高油、高鹽、分量大」等特性，除了高鈉，熱量也高達800大卡以上。油膩湯頭讓人燥熱、口乾舌燥，難以安穩入眠。

蘇志盛指出，吃得太鹹容易口渴，勢必增加喝水量，大量水分進入體內後，又會因尿意而半夜起床。高鹽飲食不只影響睡眠與腸胃，長期攝取過量醃漬食物也與胃癌風險有關，特別是拉麵、泡麵、泡菜、醃漬小菜等，高濃度的鹽分會直接破壞胃壁的保護性黏膜屏障。

泡麵是國人最愛的消夜選擇之一，蘇志盛說，一碗泡麵的鈉含量動輒2000多毫克，已逼近國健署建議的每日攝取2400毫克上限。如果真的半夜餓到睡不著，應選擇「少量、清淡」的食物，例如蘇打餅乾、芭樂、蘋果等；水果可以在一天中的任何時間攝取，但避免血糖升高或脂肪囤積，半夜以低甜度的水果較佳。

蘇志盛提醒，偶爾幾次半夜嘴饞不用過度緊張，但是若經常半夜餓醒、習慣性進食，甚至已經影響睡眠，應重新檢視白天飲食與生活作息。

蘇志盛說，真想吃消夜，與其用一碗重鹹牛肉麵「犒賞自己」，不如選擇分量少、低油低鹽的輕食，讓填飽肚子與腸胃休息取得平衡。

水腫 胃食道逆流 牛肉麵

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