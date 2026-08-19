健康你我他／朝聖之路蟲咬過敏 西班牙看診竟免費

2025年6月初，我自紐約出發前往法西交界的SJPP聖讓皮耶德波爾小城，展開為期36天、近800公里的「法國之路」。每天需徒步超過20公里並需翻越庇里牛斯山，雖然辛苦，但是沿途美好的異國風情與人文氣息，仍支撐著我在烈日下前行。

不料，第11天穿過田野後，全身開始浮現許多紅腫搔癢的大包，在高溫下行走真是痛苦萬分。縱使在幾座城鎮的藥局買藥膏止癢，效果依然有限。直到第17天，實在難以忍受，我便前往城裡的診所求醫。

因語言不通，我靠著Google翻譯，並返回旅館取來護照與保險資料才完成掛號。醫師檢查後確認是小黑蟲咬所引發的過敏，隨即安排注射兩針，還開立外用藥膏。

打完針後，護士帶我到櫃檯，我原已準備付費，沒想到櫃檯人員在影印完護照與保險證明後，竟說「免費」。我當場驚訝不已，難以置信西班牙的健保如此完善，或是對朝聖者特別優惠。注射後一兩天，腫癢便逐漸消退，我也得以順利走完全程。

這次經歷讓我上了寶貴的一課：旅途中難免有身體健康突發狀況，出國旅遊一定要投保旅行平安險，才能安心且獲得真正的保障。