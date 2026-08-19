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專家：肺炎鏈球菌公費疫苗 應涵蓋65歲以下脆弱族群

聯合報／ 記者陳慶安蘇湘雲／台北報導
林口長庚紀念醫院副院長邱政洵。記者黃義書／攝影
林口長庚紀念醫院副院長邱政洵。記者黃義書／攝影

台灣肺炎鏈球菌疫苗公費施打對象以六十五歲以上年長者為主，專家建議，根據國際經驗，公費肺炎鏈球菌疫苗可擴大至五十歲以下慢性病、有心肺疾病、肝病、腎病與糖尿病等共病病患、接受居家照護病患、長照機構住民，以及二到十八歲免疫低下、免疫缺陷未成年族群等，讓這些比較脆弱的病患可以受到更多保護。

林口長庚紀念醫院副院長邱政洵援引「美國預防接種諮詢委員會」（ＡＣＩＰ）建議指出，十九歲到五十歲間的成年人，若有心臟病、ＣＯＰＤ（慢性阻塞性肺病）、氣喘、肝病、慢性腎臟病或糖尿病等，其感染侵襲性肺炎鏈球菌的風險遠高於健康者。未來可透過健康經濟學評估逐步優化政策，將尚未達高齡但有慢性病族群也納入保護範圍。

此外，邱政洵也強調，二到十八歲的未成年族群也應列為重點保護對象，一旦這些未成年孩童患有白血病，或有先天性免疫缺損、慢性腎臟病，很容易隨著疾病影響，導致免疫力下降，因此亟須補打肺炎鏈球菌疫苗，以維持保護力，在少子化時代，這群高風險孩童的人數並不多，政府應將其納入公費範圍，讓整體防護網更為完整。

成大醫院老年學醫研究所教授吳至行。記者黃義書／攝影
成大醫院老年學醫研究所教授吳至行。記者黃義書／攝影

成大醫學院老年學研究所教授吳至行認為，針對無法出門的居家照護病患或住在長照機構的年長者、病患，可能因插管、長期臥床等因素，不方便前往醫療院所施打疫苗，如果是未滿六十五歲但正接受居家照護的病患，政府也應編列公費預算，確保這群「最脆弱族群」可突破年齡門檻限制，進而獲得疫苗保護。

另外，吳至行建議，也可將疫苗接種列為醫事服務「確認清單」（checklist），並予以獎勵，以確保接受居家照護、住長照機構住民完成流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗接種，也鼓勵相關單位進一步採取行動，保護上述族群。

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