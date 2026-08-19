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肺鏈疫苗衝施打率 立委促循流感目標

聯合報／ 記者沈能元陳慶安蘇湘雲／台北報導
多位專家學者與立委共同出席「肺炎防治現況與政策優化公聽會」，與會者包括（第一排左起）立委王正旭、廖偉翔、王育敏、楊瓊瓔、陳昭姿、陳菁徽、許宇甄、（第二排左起）林口長庚紀念醫院副院長邱政洵、成大醫院老年學醫研究所教授吳至行、衛生福利部次長林靜儀、疾病管制署長羅一鈞以及林口長庚紀念醫院感染醫學科主治醫生黃景泰。 記者黃義書／攝影
多位專家學者與立委共同出席「肺炎防治現況與政策優化公聽會」，與會者包括（第一排左起）立委王正旭、廖偉翔、王育敏、楊瓊瓔、陳昭姿、陳菁徽、許宇甄、（第二排左起）林口長庚紀念醫院副院長邱政洵、成大醫院老年學醫研究所教授吳至行、衛生福利部次長林靜儀、疾病管制署長羅一鈞以及林口長庚紀念醫院感染醫學科主治醫生黃景泰。 記者黃義書／攝影

立法院日前舉行「肺炎防治現況與政策優化」公聽會，多位立委、專家疾呼，目前肺炎鏈球菌疫苗施打率僅約三成，提升施打率有其迫切性。衛福部疾管署長羅一鈞表示，推動肺炎鏈球菌疫苗「一劑搞定」政策後，國內侵襲性肺炎鏈球菌感染症（ＩＰＤ）病例數明顯低於過去三年同期，預計年底將六十五歲以上接種率推升至百分之四十，並期望明年底達百分之四十五的完整覆蓋率，這也是疾管署在健康幣推動後的重要ＫＰＩ。

疾管署統計，今年截至七月，國內累計一百五十六例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，其中十九例死亡，約五成病例為六十五歲以上。超高齡社會下，政府自今年初將肺炎鏈球菌公費疫苗升級成廿一價疫苗（ＰＣＶ21）讓民眾「一劑搞定」、及早保護。據統計，符合公費施打六十五歲以上族群，接種率僅三成六，換句話說，仍有三百一十七萬符合公費接種的對象並未接種。

疾管署長羅一鈞強調，目前肺炎鏈球菌疫苗接種率約3成6，目標明年年底達到45%。記者黃義書／攝影
疾管署長羅一鈞強調，目前肺炎鏈球菌疫苗接種率約3成6，目標明年年底達到45%。記者黃義書／攝影

立委：施打率應以５成為目標

立法委員楊瓊瓔、王正旭、王育敏、陳昭姿、陳菁徽、許宇甄以及廖偉翔在公聽會中一致呼籲，政府應主動出擊，找出尚未接種的長輩，例如社區Ｃ級關懷據點、日間照顧中心等長者經常聚集的場域，結合在地醫療院所提供到點接種服務，目標是將接種率由目前的三成六大幅提升至五成。

楊瓊瓔談及自身高齡父母直言：「一人有狀況，全家雞飛狗跳」，為避免家庭陷入照護困境，政府與社會應共同努力，讓長者透過施打疫苗防止感染與重症發生。

對此，與會委員們提出三大建議：一，接種率應以五成為目標，持續提升肺炎鏈球菌疫苗接種人數，強化社區施打便利性，讓長者不因不便或不知情而錯失保護機會。

二，侵襲性肺炎鏈球菌疾病（ＩＰＤ）的流行血清型會隨時間變化，疫苗政策應以台灣本土流行病學資料為依據，滾動式調整接種策略，確保防護力符合實際疾病趨勢。

三，除了公費六十五歲以上，部分未滿六十五歲、卻屬感染重症高風險或免疫力低下族群同樣亟需保護，政府應進一步評估擴大公費接種範疇，納入更多高風險民眾。

衛福部次長林靜儀說，肺炎防治與疫苗推動的成功，仰賴第一線醫護人員與民眾的信任關係，民眾更信賴基層醫事人員。

對於如何提升疫苗施打率，林口長庚紀念醫院副院長邱政洵指出，增加長者疫苗施打可近性至關重要，建議可比照國外做法，於洗腎中心、社區藥局、安養機構等長者常出入的場域提供接種服務，並同步建立完整的老人疫苗登錄系統，比照兒童疫苗接種紀錄的完整性，掌握接種狀況。

林口長庚紀念醫院感染醫學科主治醫生黃景泰。記者黃義書／攝影
林口長庚紀念醫院感染醫學科主治醫生黃景泰。記者黃義書／攝影

專家：政策應依流病數據決定

林口長庚醫院感染醫學科教授級主治醫師黃景泰認為，應將肺炎鏈球菌疫苗接種「常規化」，使其成為慢性病照護一環，當病患回診領取高血壓、氣喘或接受洗腎治療時，可由原診治醫師直接督促、施打疫苗。不過這需要不同醫學會進一步合作，才能進一步提升疫苗接種可近性。

黃景泰也強調，疫苗政策應根據「台灣本土流行病學監測數據」來決定。他指出，根據疾管署的官方數據，若將各血清型細分對比，會發現ＰＣＶ21疫苗對台灣老年人的菌株涵蓋率達到七成五至八成，不過無論哪一款疫苗，都有一定的保護力，公費施打對象都應盡快接種。

成大醫學院老年學研究所教授吳至行呼籲，政府應獎勵診所在假日提供疫苗服務，避免衛生所僅在周一至周五服務的限制。同時，政府也應事先篩選符合資格者並發送通知單，減少診所端重複插卡、雙重檢查（double check）等行政負擔，如此才能讓施打流程更順暢。

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