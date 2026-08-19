肺鏈疫苗衝施打率 立委促循流感目標

立法院日前舉行「肺炎防治現況與政策優化」公聽會，多位立委、專家疾呼，目前肺炎鏈球菌疫苗施打率僅約三成，提升施打率有其迫切性。衛福部疾管署長羅一鈞表示，推動肺炎鏈球菌疫苗「一劑搞定」政策後，國內侵襲性肺炎鏈球菌感染症（ＩＰＤ）病例數明顯低於過去三年同期，預計年底將六十五歲以上接種率推升至百分之四十，並期望明年底達百分之四十五的完整覆蓋率，這也是疾管署在健康幣推動後的重要ＫＰＩ。

疾管署統計，今年截至七月，國內累計一百五十六例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，其中十九例死亡，約五成病例為六十五歲以上。超高齡社會下，政府自今年初將肺炎鏈球菌公費疫苗升級成廿一價疫苗（ＰＣＶ21）讓民眾「一劑搞定」、及早保護。據統計，符合公費施打六十五歲以上族群，接種率僅三成六，換句話說，仍有三百一十七萬符合公費接種的對象並未接種。

疾管署長羅一鈞強調，目前肺炎鏈球菌疫苗接種率約3成6，目標明年年底達到45%。記者黃義書／攝影

立委：施打率應以５成為目標

立法委員楊瓊瓔、王正旭、王育敏、陳昭姿、陳菁徽、許宇甄以及廖偉翔在公聽會中一致呼籲，政府應主動出擊，找出尚未接種的長輩，例如社區Ｃ級關懷據點、日間照顧中心等長者經常聚集的場域，結合在地醫療院所提供到點接種服務，目標是將接種率由目前的三成六大幅提升至五成。

楊瓊瓔談及自身高齡父母直言：「一人有狀況，全家雞飛狗跳」，為避免家庭陷入照護困境，政府與社會應共同努力，讓長者透過施打疫苗防止感染與重症發生。

對此，與會委員們提出三大建議：一，接種率應以五成為目標，持續提升肺炎鏈球菌疫苗接種人數，強化社區施打便利性，讓長者不因不便或不知情而錯失保護機會。

二，侵襲性肺炎鏈球菌疾病（ＩＰＤ）的流行血清型會隨時間變化，疫苗政策應以台灣本土流行病學資料為依據，滾動式調整接種策略，確保防護力符合實際疾病趨勢。

三，除了公費六十五歲以上，部分未滿六十五歲、卻屬感染重症高風險或免疫力低下族群同樣亟需保護，政府應進一步評估擴大公費接種範疇，納入更多高風險民眾。

衛福部次長林靜儀說，肺炎防治與疫苗推動的成功，仰賴第一線醫護人員與民眾的信任關係，民眾更信賴基層醫事人員。

對於如何提升疫苗施打率，林口長庚紀念醫院副院長邱政洵指出，增加長者疫苗施打可近性至關重要，建議可比照國外做法，於洗腎中心、社區藥局、安養機構等長者常出入的場域提供接種服務，並同步建立完整的老人疫苗登錄系統，比照兒童疫苗接種紀錄的完整性，掌握接種狀況。

林口長庚紀念醫院感染醫學科主治醫生黃景泰。記者黃義書／攝影

專家：政策應依流病數據決定

林口長庚醫院感染醫學科教授級主治醫師黃景泰認為，應將肺炎鏈球菌疫苗接種「常規化」，使其成為慢性病照護一環，當病患回診領取高血壓、氣喘或接受洗腎治療時，可由原診治醫師直接督促、施打疫苗。不過這需要不同醫學會進一步合作，才能進一步提升疫苗接種可近性。

黃景泰也強調，疫苗政策應根據「台灣本土流行病學監測數據」來決定。他指出，根據疾管署的官方數據，若將各血清型細分對比，會發現ＰＣＶ21疫苗對台灣老年人的菌株涵蓋率達到七成五至八成，不過無論哪一款疫苗，都有一定的保護力，公費施打對象都應盡快接種。

成大醫學院老年學研究所教授吳至行呼籲，政府應獎勵診所在假日提供疫苗服務，避免衛生所僅在周一至周五服務的限制。同時，政府也應事先篩選符合資格者並發送通知單，減少診所端重複插卡、雙重檢查（double check）等行政負擔，如此才能讓施打流程更順暢。