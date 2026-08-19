5歲童未打疫苗 染A流2周不治

新冠、流感等兩大上呼吸道感染疫情持續增溫，上周合計就醫超過十二萬人次，其中新冠新增八十四例本土重症、十二例死亡，重症病例數創本季新高，疾管署發言人林明誠表示，新冠這一波疫情已到高點，各級學校九月開學，屆時新冠疫情仍處於流行期。

疾管署監測資料顯示，國內新冠肺炎疫情持續上升， 第卅二周（八月九日至十五日）新冠門急診就診計二萬六二一四人次，較前一周上升百分之四點五 ；上周（八月十一至十七日）新增八十四例本土重症病例及十二例本土死亡病例。

北部一名六十多歲男性患有糖尿病、心血管疾病及慢性腎病，最近一次接種新冠疫苗已是兩年前，七月底因下肢無力跌倒就醫，出現發燒、呼吸困難及下肢水腫，檢驗發現，其心肌酵素上升且新冠快篩陽性，研判為急性心臟衰竭、新冠感染併發敗血症，收治加護病房，接受抗病毒治療，仍於八月中旬死亡，死因為新冠併發急性呼吸衰竭及敗血症。

去年十月迄今，累計四二一例新冠併發重症本土病例，造成五十四人死亡，重症病例以六十五歲以上長者、慢性病史者為主，其中百分之八十八點八未接種本季新冠疫苗；林明誠提醒，本季公費新冠疫苗接種期限為九月九日，年長者及具重症風險因子等族群務必盡速接種，提升免疫保護力。

上周類流感門急診就診達九萬五○一一人次，較前周九萬三八六四人次，增百分之一點二，急診病例百分之十點四。上周新增八十例流感併發重症、十七例死亡，病例與死亡均以Ａ型Ｈ１Ｎ１較多。

本流感季累計一○七五例重症、二○五人死亡，進一步分析重症患者，百分之六十三為六十五歲以上長者、百分之八十二具有慢性病史，百分之七十二未接種本季流感疫苗。

上周流感死亡個案中，以北部一名五歲女童較為特殊，無特殊病史，也未接種流感疫苗，七月底出現發燒、咳嗽，隔日就醫，陸續出現嘔吐、步態不穩、意識改變及雙眼上吊，高燒四十二度、低血氧及血壓下降，流感快篩為Ａ型陽性，腦部電腦斷層顯示腦水腫，隨後確診Ｈ１Ｎ１流感併發腦炎，住院約二周後因急性腎衰竭、敗血性休克死亡。

鑑於流感疫情緩升，林明誠宣布，八月廿四日至九月卅日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，只要出現類流感症狀，且屬於醫事單位防疫相關人員、安養及長照機構受照顧者與工作人員、幼兒園及托育人員，以及幼兒園至高中職及五專一至三年級學生、流感重症高風險族群等，經醫師評估後，即可使用公費流感抗病毒藥物。