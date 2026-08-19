快訊

卓榮泰不副署法案 韓國瑜再轟：行政權可以大吃憲政自助餐嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

台大胃癌篩檢指引創30倍效益 各國跟進

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大醫院長期研究幽門桿菌殺菌預防胃癌，證實篩檢胃癌創造整體經濟效益達卅倍。記者葉信菉／攝影
台大醫院長期研究幽門桿菌殺菌預防胃癌，證實篩檢胃癌創造整體經濟效益達卅倍。記者葉信菉／攝影

台大長期研究幽門桿菌殺菌預防胃癌，證實每投入一元篩檢胃癌，省去後續抗癌費用，可回收至少五元效益，成效卓著，獲世衛組織國際癌症研究機構（ＩＡＲＣ）肯定，進而擬定胃癌篩檢指引，成果刊登於「美國醫學會雜誌（ＪＡＭＡ）」、「新英格蘭醫學雜誌（ＮＥＪＭ）」。

這項研究計畫負責人為台大醫學院院長吳明賢，在他推動下，衛福部今年起將胃癌幽門桿菌篩檢，列為國內公費癌症篩檢中第六癌，從臨床研究成為國家公衛政策，貢獻極大，但他不幸於六月廿三日病倒，迄今仍未甦醒。

台大醫院教學研究部副主任李宜家表示，院方原定六月廿九日舉辦成果發表會，由吳明賢院長親自出席會議，不料，吳院長突然生病，因而延遲舉行記者會，「希望他能醒來」，即便院長未能親自出席，但團隊仍會繼續走下去。

台大醫院研究團隊證實了幽門桿菌與胃癌之間的關係，只要投以殺菌藥物，即可有效預防胃癌，這促成今年起推動「大腸癌、胃癌二合一篩檢」政策。國健署副署長林莉茹表示，今年一月起，四十五至七十四歲民眾終身一次胃癌合併大腸癌篩檢，截至七月底，六十萬人接受篩檢，幽門桿菌陽性率為百分之廿二點四。

該研究影響深遠，團隊於國際癌症研究機構（ＩＡＲＣ）大會發表「篩檢及根除幽門桿菌預防胃癌全球指引」，重點包括依胃癌盛行率選擇吹氣法、糞便檢查為篩檢方法，藥物選擇以使用鉍劑四合一為首選，可依在地抗藥性調整，抗生素管理應由多專科團隊監測抗生素使用與抗藥性。

因成效卓越，除了獲得學術期刊肯定，不丹、歐洲、南美等國家認同指引內容，正著手推動類似我國的篩檢政策。

成本效益模型分析顯示，每投入一元篩檢胃癌，可回收至少五元效益，且胃癌、大腸癌二合一篩檢，比起單獨篩檢大腸癌，可降低胃癌死亡率百分之廿四，每位病人省下逾二五○元台幣。

台大公衛學院教授陳秀熙指出，投入一元用於胃癌篩檢，除可獲五元胃癌防治效益外，二合一篩檢模式還可回收約廿五元大腸癌預防效益，整體經濟效益達卅倍，建議防癌政策從支出控制理念，轉為健康投資。

胃癌 篩檢 台大

延伸閱讀

投資1元可回收30元！台大參與世衛組織訂胃癌篩檢指引 吸引各國跟進

胃癌篩檢台灣模式成全球指引 東歐南美不丹跟進

盼院長醒來主持⋯吳明賢病倒前研究登國際期刊 台大延遲50天辦記者會

失智新藥天價開銷…專家籲公費補助高風險族群抽血篩檢 國健署回應了

相關新聞

食品主原料產地標示 食安法修法審查中

農業部昨公布台灣花生標章申請資格、適用品項及原料溯源管理機制，花生醬等經過再製「實質轉型」產品不在規範內。對此，食藥署表示，立法院審查中食安法已納入加工食品原料產地標示相關規定，將視修法結果辦理。

國產花生標章 花生醬竟不適用

因應美國花生零關稅進口衝擊，農業部推出「台灣花生標章」，僅限百分之百使用國產花生的產品申請，然而首波僅適用「肉眼可直接辨識花生」的產品，如花生糖、調味花生等，至於深度加工的花生醬、花生粉、花生油等也就是「實質轉型」的加工品則被排除在外，標章採自主申請，不具強制性。

嘉義慢旅 走訪昔日木都風光

擁有三二○年建城歷史的嘉義，至今保留超過六千棟木造建築，享有「木都」美譽。有行旅將帶領旅人漫步老街巷弄，走訪昔日的西裝社與老醫館木屋，並參觀台灣花磚博物館與波姆設計的菁寮天主堂。美食饗宴包括在檜木老屋「芋沺商行」品味洋菓子與午茶小食、「山樣子初物」的Fine Dining級鐵板燒、以及三級古蹟「Lumière」的時尚法式料理。旅宿安排於台南東山的仙湖農場，享受晨曦、黃昏及雨後雲海繚繞。

花生農：洗產地 產業衝擊更大

農業部推動台灣花生標章以區隔美國花生，農民認為洗產地衝擊產業更大，政府只做半套根本未解決問題，除了花生醬等深度加工品最常使用進口花生，卻列在第二階段才研議納入，更希望政府應強制規定食品業者註明混用比率和花生產地，不能在台製造就寫「產地台灣」。

感染病原基因定序 揪出蝸牛惹禍

一名60多歲婦人，突然出現反應遲鈍、精神恍惚、意識不清等症狀，輾轉多家醫院，接受抽血、電腦斷層檢查及抗生素治療，未見好轉，住進加護病房。醫療團隊改採感染病原基因定序（mNGS），從腦脊髓液揪出罕見的「廣東住血線蟲」，追查可能與婦人平時園藝接觸蝸牛有關，因而引發腦膜炎，經精準治療後順利康復出院。

半夜吃重鹹牛肉麵 醫師：易水腫、胃食道逆流

半夜突然餓醒，來碗熱騰騰的牛肉麵再回去睡，小心水腫、失眠、火燒心上身！台安醫院胃腸肝膽科主治醫師蘇志盛提醒，夜間是腸胃休息、消化液分泌及蠕動較低的時段，若經常半夜大啖牛肉麵、泡麵等高油、高鹽食物，不僅容易引發胃食道逆流，也會因口渴大量喝水、頻繁夜尿而打斷睡眠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。