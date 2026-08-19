台大胃癌篩檢指引創30倍效益 各國跟進

台大長期研究幽門桿菌殺菌預防胃癌，證實每投入一元篩檢胃癌，省去後續抗癌費用，可回收至少五元效益，成效卓著，獲世衛組織國際癌症研究機構（ＩＡＲＣ）肯定，進而擬定胃癌篩檢指引，成果刊登於「美國醫學會雜誌（ＪＡＭＡ）」、「新英格蘭醫學雜誌（ＮＥＪＭ）」。

這項研究計畫負責人為台大醫學院院長吳明賢，在他推動下，衛福部今年起將胃癌幽門桿菌篩檢，列為國內公費癌症篩檢中第六癌，從臨床研究成為國家公衛政策，貢獻極大，但他不幸於六月廿三日病倒，迄今仍未甦醒。

台大醫院教學研究部副主任李宜家表示，院方原定六月廿九日舉辦成果發表會，由吳明賢院長親自出席會議，不料，吳院長突然生病，因而延遲舉行記者會，「希望他能醒來」，即便院長未能親自出席，但團隊仍會繼續走下去。

台大醫院研究團隊證實了幽門桿菌與胃癌之間的關係，只要投以殺菌藥物，即可有效預防胃癌，這促成今年起推動「大腸癌、胃癌二合一篩檢」政策。國健署副署長林莉茹表示，今年一月起，四十五至七十四歲民眾終身一次胃癌合併大腸癌篩檢，截至七月底，六十萬人接受篩檢，幽門桿菌陽性率為百分之廿二點四。

該研究影響深遠，團隊於國際癌症研究機構（ＩＡＲＣ）大會發表「篩檢及根除幽門桿菌預防胃癌全球指引」，重點包括依胃癌盛行率選擇吹氣法、糞便檢查為篩檢方法，藥物選擇以使用鉍劑四合一為首選，可依在地抗藥性調整，抗生素管理應由多專科團隊監測抗生素使用與抗藥性。

因成效卓越，除了獲得學術期刊肯定，不丹、歐洲、南美等國家認同指引內容，正著手推動類似我國的篩檢政策。

成本效益模型分析顯示，每投入一元篩檢胃癌，可回收至少五元效益，且胃癌、大腸癌二合一篩檢，比起單獨篩檢大腸癌，可降低胃癌死亡率百分之廿四，每位病人省下逾二五○元台幣。

台大公衛學院教授陳秀熙指出，投入一元用於胃癌篩檢，除可獲五元胃癌防治效益外，二合一篩檢模式還可回收約廿五元大腸癌預防效益，整體經濟效益達卅倍，建議防癌政策從支出控制理念，轉為健康投資。