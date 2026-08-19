聲浪藝術節重磅節目！日本「心靈歌姬」夏川里美 9月恆春辦專場

恆春文化中心劇場館迎來年度國際盛事。作為二○二六聲浪藝術節的重磅旗艦節目，恆春文化中心邀請被譽為「日本心靈歌姬」的夏川里美，於九月十二日至十三日首度登上劇場館表演廳，是夏川里美第一次在恆春舉辦個人專場。

來自沖繩石垣島的夏川里美以純淨溫暖且極具穿透力的嗓音聞名亞洲，曾創下「淚光閃閃」在日本ORICON排行榜停留近一一六周的驚人紀錄，並多次獲得日本唱片大賞肯定。夏川里美自二○○六年首次於台北舉辦個人演唱會以來，已多次來台巡演。

二○二二年她受邀參與半島歌謠季，以真摯動人的歌聲征服觀眾，引發廣大回響。此次重返恆春，她將帶來淚光閃閃、童神等多首經典名曲，將沖繩島嶼風情與恆春在地氣息完美融合。

屏東縣政府文化處表示，恆春半島擁有深厚的民謠文化底蘊，透過「聲浪藝術節」引進國際級專場演出，展現劇場館優異的聲學設計與演出品質，更象徵串聯在地民謠與亞洲島嶼文化，躍升為台灣與國際藝文交流的重要門戶。

二○二六聲浪藝術節夏川里美屏東演唱會於九月十二日（六）晚間七時卅分、十三日（日）下午二時卅分於恆春文化中心劇場館登場，票券已於OPENTIX兩廳院文化生活熱烈開賣，屏東藝遊卡會員可享七五折優惠（每場限四張）。歡迎廣大樂迷把握機會踴躍購票，共同體驗南國夜晚最溫暖的音樂之夜。