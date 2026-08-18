影／桃機三航廈明年底試營運 CIQS人力待補1166人

桃園國際機場第三航廈工程持續推進，預計2027年底完工並進入試營運階段。隨著新航廈啟用，旅客通關、人員安檢及邊境檢疫等業務量將同步增加，相關CIQS邊境管制單位預估合計新增人力需求約1166人。行政院人事行政總處今天上午率專家學者及評鑑小組前往桃園機場實地視察，作為未來人力增額審議的重要參考。

行政院人事行政總處副人事長沈德蘭上午率隊抵達桃園機場，先到桃機4110會議室聽取簡報及營運介紹，隨後由機場公司總經理范孝倫、副總經理余崇立陪同進入管制區，聽取警政署航空警察局、移民署國境事務大隊、關務署台北關、衛福部疾病管制署及動植物防疫檢疫署等CIQS邊境管制機關簡報，了解第三航廈啟用後可能增加的勤務量及人力需求。

評鑑小組下午則進入第三航廈工區，實地了解工程進度及未來空間配置，希望透過實地了解各單位工作內容與勤務現況，作為審議人力增補需求的依據。

桃園國際機場第一航廈年旅客服務容量約1500萬人次，第二航廈約2200萬人次，兩座航廈合計約3700萬人次。但桃機去年旅運量已達4,780萬人次，接近疫情前高峰的2019年4860萬人次，今年更是有望突破5千萬人次，無論是航廈容量或第一線的邊境管制單位都是超載工作。

據了解，光是在第一線為國人服務的航警局、移民署國境事務大隊早就人力不足，目前缺額至少2百人。第三航廈及衛星廊廳未來完工啟用後，將新增約4500萬人次服務容量，雖能大幅提升桃園機場旅客服務能量，紓解既有航廈的營運壓力，但航廈容量擴增，也意味國境第一線人員勤務將隨之增加。

知情人士透露，因應第三航廈啟用，至少需新增人力約1166人，包括警政署航空警察局486人、移民署國境事務大隊538人、關務署台北關75人、衛福部疾病管制署32人，以及動植物防疫檢疫署35人。隨著第三航廈逐步邁向完工，未來能否及時補足，將攸關第三航廈啟用後的通關效率與國境安全。

海關執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務，人事行政總處人員、專家學者及評鑑小組於現場了解實務操作情形。記者黃仲明／攝影

衛福部疾管署向人總及評鑑小組說明平時工作內容及特殊狀況如何排除。記者黃仲明／攝影

航警局安檢大隊向專家學者及評鑑小組說明勤務內容及第一線人員所需能力。記者黃仲明／攝影