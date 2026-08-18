快訊

學歷越高越能賺錢？ 專科生所得中位數反超大學

獨／夢想蓋樹屋卻全枯死 九孔控王中平「種103棵樹無一倖存」

市民高架火燒車！民眾直擊貨車冒煙至全面燃燒 巨響、火光頻傳

聽新聞
0:00 / 0:00

影／桃機三航廈明年底試營運 CIQS人力待補1166人

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
桃園國際機場第三航廈將於明年底試營運，為補齊人力缺口，人事行政總處今天率專家學者及評鑑小組前往桃園機場實地視察，圖為移民署國境事務大隊進行簡報。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場第三航廈將於明年底試營運，為補齊人力缺口，人事行政總處今天率專家學者及評鑑小組前往桃園機場實地視察，圖為移民署國境事務大隊進行簡報。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場第三航廈工程持續推進，預計2027年底完工並進入試營運階段。隨著新航廈啟用，旅客通關、人員安檢及邊境檢疫等業務量將同步增加，相關CIQS邊境管制單位預估合計新增人力需求約1166人。行政院人事行政總處今天上午率專家學者及評鑑小組前往桃園機場實地視察，作為未來人力增額審議的重要參考。

行政院人事行政總處副人事長沈德蘭上午率隊抵達桃園機場，先到桃機4110會議室聽取簡報及營運介紹，隨後由機場公司總經理范孝倫、副總經理余崇立陪同進入管制區，聽取警政署航空警察局、移民署國境事務大隊、關務署台北關、衛福部疾病管制署及動植物防疫檢疫署等CIQS邊境管制機關簡報，了解第三航廈啟用後可能增加的勤務量及人力需求。

評鑑小組下午則進入第三航廈工區，實地了解工程進度及未來空間配置，希望透過實地了解各單位工作內容與勤務現況，作為審議人力增補需求的依據。

桃園國際機場第一航廈年旅客服務容量約1500萬人次，第二航廈約2200萬人次，兩座航廈合計約3700萬人次。但桃機去年旅運量已達4,780萬人次，接近疫情前高峰的2019年4860萬人次，今年更是有望突破5千萬人次，無論是航廈容量或第一線的邊境管制單位都是超載工作。

據了解，光是在第一線為國人服務的航警局、移民署國境事務大隊早就人力不足，目前缺額至少2百人。第三航廈及衛星廊廳未來完工啟用後，將新增約4500萬人次服務容量，雖能大幅提升桃園機場旅客服務能量，紓解既有航廈的營運壓力，但航廈容量擴增，也意味國境第一線人員勤務將隨之增加。

知情人士透露，因應第三航廈啟用，至少需新增人力約1166人，包括警政署航空警察局486人、移民署國境事務大隊538人、關務署台北關75人、衛福部疾病管制署32人，以及動植物防疫檢疫署35人。隨著第三航廈逐步邁向完工，未來能否及時補足，將攸關第三航廈啟用後的通關效率與國境安全。

海關執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務，人事行政總處人員、專家學者及評鑑小組於現場了解實務操作情形。記者黃仲明／攝影
海關執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務，人事行政總處人員、專家學者及評鑑小組於現場了解實務操作情形。記者黃仲明／攝影

衛福部疾管署向人總及評鑑小組說明平時工作內容及特殊狀況如何排除。記者黃仲明／攝影
衛福部疾管署向人總及評鑑小組說明平時工作內容及特殊狀況如何排除。記者黃仲明／攝影

航警局安檢大隊向專家學者及評鑑小組說明勤務內容及第一線人員所需能力。記者黃仲明／攝影
航警局安檢大隊向專家學者及評鑑小組說明勤務內容及第一線人員所需能力。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場第三航廈將於明年底試營運，為補齊人力缺口，人事行政總處今天率專家學者及評鑑小組前往桃園機場實地視察。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場第三航廈將於明年底試營運，為補齊人力缺口，人事行政總處今天率專家學者及評鑑小組前往桃園機場實地視察。記者黃仲明／攝影

桃機 人力 桃園機場

延伸閱讀

桃機北跑道11月歲修 夜間巡場時段不影響航班起降

走私活體動物頻傳 金門檢警關務檢疫研商聯手強化邊境防線

韓國可玩到最後一秒 首爾行李寄放5攻略：2招直送飛機免回頭

因應旺季入境人潮 泰國曼谷機場自動通關將增31國

相關新聞

低壓影響周五前全台有雨 颱風最快周四生成

雨彈再升級，台灣持續受到低壓帶影響，明天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區要留意局部大雨，晚間西南風增強，南部地區明上午多雲，下午午後熱對流先登場，晚間迎風面降雨接力，可能有局部大雨機率。至於颱風消息，92W最快後天就會生成為今年第18號颱風「沙德爾」，目前預估將直奔沖繩。

消費者個資恐進入地下交易鏈？ 駭客喊賣「可不可」70萬會員資料

手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」疑似會員資料外洩。駭客在地下資料交易平台BreachForums宣稱掌握可不可70萬筆會員資料，並公開3萬筆樣本。此事件目前仍屬攻擊者單方面宣稱，尚未獲得官方證實；不過，資安專家提醒，BreachForums並非一般駭客聊天論壇，而是全球知名的地下資料交易平台，未來仍需觀察，外洩的資料是否會進入地下交易鏈。

捐血中心遭控「跨縣市支援不給交通費」 工會300人聯署抗議壓榨員工

血液基金會工會與多個聲援團體今集結在血基會門口抗議，指控「以行慈善之名，做壓榨員工之實」，指血基會在人力短缺下要求跨縣市支援，不僅通勤時間拉長，更要求員工自行前往，未提供合理的交通方案與補助，迫使員工自行吸收額外通勤時間與交通成本。血基會回應，已立即修訂交通費補助辦法，並從寬認定，提高異地支援交通補助。

缺蛋燒進好市多！雞蛋30顆裝改20顆裝 兩賣場先上路

近期雞蛋市場供應吃緊，部分量販、超市甚至出現蛋架缺貨情況，好市多也出手調整販售方式。好市多18日表示，因應近期雞蛋市場供應狀況，為讓更多會員可以買到雞蛋，將原本30顆裝調整為20顆裝，目前先在中和、汐止兩家賣場測試販售。

環境部力推國土綠蔭計畫 彭啓明：不排除打造綠蔭朝聖大道

環境部推動「資源循環雙法」今天移師雲林科技大學舉行，環境部長彭啓明主持，說明新法及國土綠蔭氣候調適計畫，並聽取地方和企業意見，作為修法參考。他強調循環經濟應是跨越公私部門全民運動和系統性的轉型工程，未來官民合作全力植樹增加綠蔭為城市降溫，打造更具韌性的綠色台灣。

14歲男孩查出大腸息肉！沒慢性病、非飲食問題 醫揪背後原因

「才14歲耶，怎麼可能？」腸胃科醫師陳保中近日分享，一名14歲男孩平時身體健康，沒有慢性病，也沒有固定服藥，但因媽媽今年剛被診斷出第三期大腸癌，擔心孩子是否也有相關風險，因此經評估後安排大腸鏡檢查，沒想到真的發現異常。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。